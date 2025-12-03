4 কোটি টাকার বিমা হাতাতে ভাইকে খুন দাদার
মানসিকভাবে অসুস্থ ভাইয়ের বিমার টাকা হাতাতে খুন করে দুর্ঘটনা বলে চালানোর অভিযোগ উঠেছে দাদা নরেশের বিরুদ্ধে ৷
করিমনগর (তেলেঙ্গানা), 3 ডিসেম্বর: ঋণের টাকা পরিশোধ করতে না-পেরে মানসিকভাবে অসুস্থ ছোট ভাইয়ের বিমার টাকা হাতাতে খুনের অভিযোগ বড় দাদার বিরুদ্ধে ৷ করিমনগর জেলার রামাদুগু মণ্ডলে মানসিকভাবে অপরিণত ভাইয়ের বিমার 4 টাকা হাতাতে খুন করে দুর্ঘটনা বলে চালানোর অভিযোগ উঠেছে দাদা মামিদি নরেশের বিরুদ্ধে ৷ যদিও বিমা কোম্পানির প্রতিনিধিদের সন্দেহ এবং পরে অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ প্রধান অভিযুক্ত-সহ তিন জনকে গ্রেফতার করেছে ।
করিমনগরের পুলিশ কমিশনার গৌশ আলম জানিয়েছেন, রামাদুগুর মামিদি নরেশ (30) তিন বছর আগে দু'টি গাড়ি কিনেছিল ৷ গাড়িগুলি ভাড়া দিয়েই চলত তার সংসার ৷ কিছুদিন ধরে তার ব্যবসা ভালো না-চলায় নরেশ কিস্তি পরিশোধ করতে পারছিল না। দীর্ঘদিন ইএমআই দিতে না-পারায় পরিচিতদের কাছ থেকে ঋণও নিয়েছিল নরেশ। শেয়ার বাজারেও টাকা বিনিয়োগ করে চূড়ান্ত লোকসান হয়। ফলে, প্রায় দেড় কোটি টাকা ঋণ হয়ে যায় নরেশের ৷ এরপরই মানসিকভাবে অপরিণত এবং অবিবাহিত ভাই ভেঙ্কটেশের বিমার টাকা হাতাতে খুনের ষড়যন্ত্র করে নরেশ ৷
জানা গিয়েছে দাদার সঙ্গে একই বাড়িতে থাকতেন ভেঙ্কটেশ। কয়েক মাস আগেই ভেঙ্কটেশ বেশ কয়েক লক্ষ টাকার বিমা করেছিলেন। নরেশ পরিকল্পনা অনুযায়ী, ভাইকে খুনের পর দুর্ঘটনা সাজিয়ে চারটি বেসরকারি বিমা কোম্পানি থেকে আলাদাভাবে 4.14 কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে সে। পুলিশ সূত্রে খবর, নমুন্ডলা রাকেশ নামে এক ব্যক্তি নরেশকে তার পাওনা সাত লক্ষ টাকার জন্য চাপ দিতে থাকে । নরেশ তাকে জানায়, পরিকল্পনা অনুযায়ী সে তার ভাইকে খুন করবে ৷ যদি রাকেশ এই কাজে সহযোগিতা করে, তবে তাকে সাত লক্ষ টাকা ছাড়াও আরও 13 লক্ষ টাকা দেবে। পাশাপাশি গাড়ির চালক প্রদীপকেও 2 লক্ষ টাকা দেবে বলেও জানায় নরেশে। চুক্তির সময় একটি ভিডিয়ো করা হয়েছিল ৷
পরিকল্পনা অনুযায়ী, গত মাসের 29 তারিখ রাতে ভেঙ্কটেশকে প্রত্যন্ত এক এলাকায় নিয়ে গিয়ে গাড়ি চাপা দিয়ে খুন করে নরেশ এবং তার সহযোগীরা ৷ ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ভেঙ্কটেশের ৷ পুলিশও প্রাথমিকভাবে দুর্ঘটনা হিসাবেই দেখে ৷ 30 তারিখে বিমা কোম্পানির প্রতিনিধিরা এসে পৌঁছলে, নরেশ যেভাবে ঘটনাটির বিবরণ দিয়েছিল তাতে তাদের সন্দেহ হয় ৷ এরপরই বিমা সংস্থা পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন। এরপরই তদন্তে নেমে ভেঙ্কটেশের সাম্প্রতিক 4 কোটি টাকার বিমা এবং নরেশের ঋণের বিষয়ে পুলিশের সন্দেহ হয়। নরেশের ফোন পরীক্ষা করার সময়, পুলিশ ভিডিয়ো খুঁজে পায় ৷ আর তার ভিত্তিতে নরেশ, রাকেশ এবং প্রদীপকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷