10 টাকার জন্য বিবাদ ! পেট্রল পাম্পে পিটিয়ে খুন এক ব্যক্তিকে

10 টাকার জন্য বিবাদ ! পেট্রল পাম্পে পিটিয়ে খুন এক ব্যক্তিকে
পেট্রল পাম্পের কর্মীদের সঙ্গে মহেশ, মেঘনাথ ও নাগারাজের বচসা চরম পর্যায়ে পৌঁছায় ৷ সেখান থেকে পরিস্থিতি হাতাহাতির পর্যায়ে চলে যায় ৷
Published : July 10, 2026 at 8:31 PM IST
রাইচূড় (কর্নাটক), 10 জুলাই: মাত্র দশ টাকার জন্য বিবাদ ! সেই বিবাদের জেরে প্রাণ হারাতে হল এক ব্যক্তিকে ৷ মৃতের নাম মেঘনাথ (42)৷ অভিযোগ, তাঁকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে ৷ এই ঘটনায় পুলিশ ছ’জনকে গ্রেফতার করেছে ৷ গত বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে কর্নাটকের রাইচূড়ে ৷
রাইচূড় শহরটি বেঙ্গালুরু থেকে 400 কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত ৷ বুধবার রাতে সেখানকার হানচিনালা পেট্রল পাম্পে যান মহেশ নামে এক ব্যক্তি ৷ তাঁর সঙ্গে তাঁর বন্ধুরাও ছিলেন ৷ সেই বন্ধুদের মধ্যে একজন বছর বিয়ল্লিশের মেঘনাদ ৷
অভিযোগ, গাড়িতে পেট্রল ভরানোর পর মহেশকে 10 টাকা কম ফেরত দেওয়া হয় ৷ এই নিয়ে পেট্রল পাম্পের এক কর্মীর সঙ্গে মহেশের বিবাদ বাঁধে৷ শুরু হয় তর্কাতর্কি ৷ সেই সময় এগিয়ে যান মেঘনাথ ও নাগারাজ (মহেশের আরেক বন্ধু) ৷ তাঁরা বিবাদ মেটাতেই এগিয়ে গিয়েছিলেন ৷ কিন্তু এতে সমস্যা মেটার বদলে আরও বেড়ে যায় ৷ পেট্রল পাম্পের কর্মীদের সঙ্গে মহেশ, মেঘনাথ ও নাগারাজের বচসা চরম পর্যায়ে পৌঁছায় ৷ সেখান থেকে পরিস্থিতি হাতাহাতির পর্যায়ে চলে যায় ৷
অভিযোগ, প্রথমে মেঘনাথকে নরসিংহ ও মারেইপ্পা নামে দু’জন গালিগালাজ করেন ৷ তখন মেঘনাথও পালটা প্রতিবাদ করেন ৷ তখনই অভিযুক্তরা মেঘনাথদের মারধর করে ৷ সেই সময় বীরেশ নামে একজন চড়াও হয় মেঘনাথের উপর ৷ লাঠি দিয়ে মেঘনাথের মাথায় আঘাত করেন ওই ব্যক্তি ৷ রবি নামে আরও একজনও মেঘনাথের মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করেন ৷ এতেই গুরুতর আহত হন মেঘনাথ ৷ মহেশ ও নাগারাজকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ ৷
মেঘনাথের আঘাত গুরুতর ছিল ৷ তিনি ঘটনাস্থলেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন ৷ তখন মহেশ ও নাগারাজ মেঘনাথকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন ৷ সেই সুযোগে অভিযুক্তরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান ৷ পরে রাইচূড়ের একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় মেঘনাথকে ৷ সেখানে তাঁকে ভর্তি করা হয় ৷
হাসপাতাল সূত্রে খবর, তাঁর মাথার আঘাত গুরুতর ছিল ৷ তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি করা হয় হাসপাতালে ৷ চিকিৎসকরা তাঁর মাথার অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন ৷ বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর মাথার অস্ত্রোপচার করা হয় ৷ তার পরও মেঘনাথকে বাঁচানো যায়নি ৷ সকালে 8টা নাগাদ তিনি মারা যান৷
পরিবারের তরফে স্থানীয় ইদাপানু থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়৷ পুলিশ খুনের মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে৷ বিভিন্ন সূত্র থেকে অভিযুক্তদের খোঁজখবর শুরু হয় ৷ শেষপর্যন্ত ছ’জন অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে৷ ধৃত ছ’জনের নাম - রবি, বীরেশ, নরসিংহ, মারেইপ্পা, রমেশ ও প্রবীণ ৷ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস)-এর বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।