কিশোরকে হাতুড়ি দিয়ে মেরে রক্তপান ও মাংস ছিঁড়ে খেল ব্যক্তি, দেখল গ্রামবাসী

কিশোরকে হাতুড়ি দিয়ে মেরে রক্তপান ও মাংস ছিঁড়ে খেল ব্যক্তি, দেখল গ্রামবাসী
নৃশংশ ঘটনা ৷ পাশে বসে থাকা কিশোরকে অতর্কিতে হামলা চালায় অভিযুক্ত ৷ রক্তপান করার পর মাংসও খেয়ে ফেলে অভিযোগ ৷ দৃশ্য দেখে হতবাক মানুষ ৷
শঙ্কর দুবে
দমোহ (মধ্যপ্রদেশ), 6 মার্চ: সাক্ষাৎ নরখাদক ! মধ্যপ্রদেশের দামোহ গ্রামীণ থানা এলাকার সামান্না গ্রামে নৃশংসতার চরম নির্দশন। এক কিশোরকে হাতুড়ি দিয়ে থেঁতলে মেরে ফেলল এক ব্যক্তি ৷ তারপর রক্তপান এবং মাংস ছিঁড়ে খাওয়ার অভিযোগ উঠল ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে। নরখাদক আতঙ্কে পুরো গ্রাম।
এনিয়ে মধ্যপ্রদেশ সিটি পুলিশ সুপার এইচআর পান্ডে বলেন, "মৃত কিশোরের নাম ভরত বিশ্বকর্মা (16) ৷ সে দামোহের ইমালিয়া ফাঁড়ির কাছে অবস্থিত আর্থখেদা গ্রামের বাসিন্দা। গতকাল সে তার দিদির কাছে ফোঁটা (ওই অঞ্চলে এইসময় ভাইফোঁটার রেওয়াজ আছে) নিতে এসেছিল। সেইসময়ই অভিযুক্ত এমন কাণ্ড ঘটায় ৷ মানসিক অবসাদগ্রস্থ ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । কোন পরিস্থিতিতে সে এই অপরাধ করেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ তাকে জেরা করা হচ্ছে ৷ ইতিমধ্যেই এক চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গিয়ে তার শারীরিক পরীক্ষা করানো হয়েছে।"
এইচআর পান্ডে আরও জানান, অভিযুক্ত এর আগেও জেলে খেটেছে ৷ স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগে দোষীসাব্যস্ত হয়ে তার জেল হয়েছিল ৷ সাজা ভোগের পর দিনকয়েক আগেই সে জেল থেকে মুক্তি পায় ৷ এদিন আবার এমন ভয়ানক কাণ্ড ঘটায় ৷
ঘটনাক্রমে জানা যায়, মধ্যপ্রদেশের দামোহের সামান্নার গ্রামবাসীরা এলাকায় অভিযুক্তকে মানসিক অবসাদগ্রস্ত বলেই চেনে ৷ 16 বছর বয়সি ভরত হোলি উৎসবের পরদিন ভাইফোঁটা উপলক্ষে তার দিদির বাড়িতে গিয়েছিল ৷ তার দিদির বিয়ে হয়েছে সামান্না গ্রামে ৷ গতকাল এখ গাছের তলায় বসছিল ভারত ৷ অভিযুক্ত গুড্ডা প্যাটেলও তার পাশেই বসেছিল। আচমকায় গুড্ডা প্রথমে ভরতকে হাতুড়ি ও লোহার রড দিয়ে মাথায় আঘাত করে ৷ সাহায্যের জন্য ভরত চিৎকার করতে থাকে ৷ তখনই গুড্ডার মার আরও বেড়ে যায় ৷
গ্রামবাসীদের এদৃশ্য দেখে কারোরই সাহস হয়নি গুড্ডাকে বাধা দেওয়ার ৷ মানসিক অবসাদগ্রস্থ বলেই এলাকাবাসী প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ভরতকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেনি ৷ এখানেই গুড্ডা থেমে থাকেনি ৷ ছেলেটির মৃত্যুর পর তার রক্ত পান করে এবং মাংস ছিঁড়ে খায় বলে অভিযোগ ৷ এই দৃশ্য দেখে আশেপাশের লোকজনের চোখ কপালে ওঠে। ততক্ষণই কেউ এই ঘটনা পুলিশে খবর দেয় ৷ পুলিশ গাড়ির সাইরেন টের পেতেই পালানোর চেষ্টা করে অভিযুক্ত ৷ তারপরই গ্রামবাসী ও পুলিশের আধিকারিকরা ধাওয়া করে অভিযুক্তকে ধরে ফেলে ৷
গুরুতর আহত অবস্থায় ভরতকে দামো জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ কিন্তু চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনার পর, গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। গ্রামে চলছে পুলিশের টহলদারি ৷ তদন্তে নিহত ও অভিযুক্তের মধ্যে কোনও পূর্ব শত্রুতার তথ্য পাওয়া যায়নি। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে ৷ ঘটনাস্থলের ভিডিয়ো পরীক্ষা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ ৷