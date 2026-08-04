আইনি জটে অভিজিৎ, অবিলম্বে গ্রেফতারি চেয়ে দিল্লি পুলিশের কাছে আবেদন

আইনি জটে অভিজিৎ, অবিলম্বে গ্রেফতারি চেয়ে দিল্লি পুলিশের কাছে আবেদন
এর আগে অভিজিতের অস্বস্তি বাড়িয়ে ছিলেন সুরাতের বাসিন্দা অমিত তিওয়ারি ৷ এবার অনুগামীদের 'আচরণের' জন্য অভিজিতকে গ্রেফতার করার দাবি উঠল ৷
By ANI
Published : August 4, 2026 at 12:07 PM IST
নয়াদিল্লি, 4 অগস্ট: নয়া আইনি জটে সিজেপি প্রধান অভিজিৎ দীপকে ৷ অবিলম্বে তাঁকে গ্রেফতার করার দাবি জানিয়ে দিল্লি পুলিশের এক ডিসিপির দ্বারস্থ হলেন ফাইজান আনসারি নামে এক ব্যক্তি ৷ তিনি সোশাল মিডিয়ায় বিভিন্ন ধরে কন্টেন্ট তৈরি করে থাকেন ৷
তাঁর দাবি, দীপকের অনুগামীরা পুনে এবং ঔরঙ্গাবাদে তাঁর উপর হামলা করেছেন ৷ এই মর্মে ওই দুটি জায়গায় আগেই এফআইআর দায়ের করেছেন তিনি ৷ এবার সরাসরি সিজেপির প্রতিষ্ঠাতাকে গ্রেফতারের দাবি জানালেন ৷ একইসঙ্গে যন্তর মন্তরের অনশন মঞ্চ থেকে যেভাবে সোনম ওয়াংচুককে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তার জন্য দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তারও প্রশংসা করেন আনসারি ৷
সংবাদ সংস্থা এএনআইকে তিনি বলেন, "আমার কাছে প্রমাণ আছে অভিজিতের অনুগামীরাই আমায় মারধর করেছেন ৷ পুনের পাশাপাশি ঔরঙ্গাবাদেও আমায় আক্রান্ত হতে হয়েছে ৷ দুটি জায়গাতেই দায়ের হয়েছে অভিযোগ ৷" তাঁর আরও দাবি, সিজেপিকে সামনে রেখে দেশজুড়ে প্রতিবাদ সংগঠিত হচ্ছে তাতে পড়ুয়াদের কোনও উপকার হবে না ৷ অভিজিৎ এই সবকিছু করছেন শুধুমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করতে ৷
এ নিয়ে দ্বিতীয়বার আইনি জটিলতার মুখোমুখি অভিজিৎ ৷ এর আগে তাঁর অস্বস্তি বাড়িয়ে ছিলেন সুরাতের বাসিন্দা অমিত তিওয়ারি ৷ আরটিআই করে তিনি জানতে চেয়েছিলেন, অভিজিতের বাবা ভগবতরাও দীপকে কীভাবে ছেলেকে আমেরিকায় পড়তে পাঠিয়েছিলেন ? এই বিপুল পরিমাণ অর্থ কোথা থেকে এল-সেটাই জানতে চান অমিত ৷ কড়া জবাব দেন দীপকে ৷ ইটিভি ভারতকে দেওয়া এক একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি দাবি করেন, বস্টন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বৃত্তি (স্কলারশিপ) পেয়েছিলেন । পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার জন্য একটি শিক্ষাঋণও নিয়েছিলেন, যার সম্পূর্ণ অর্থ এখনও শোধ করা হয়নি ।
তার আগে নিজের এক্স হ্যান্জেলে পোস্ট করা ভিডিয়োয় বাংলাদেশের নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিনকেও আক্রমণ করেন দীপকে ৷ দিল্লিতে হওয়া পড়ুয়াদের আন্দোলনের সঙ্গে বাংলাদেশ ও নেপালের ছাত্র আন্দোলনের তুলনা টেনেছেন বাংলাদেশি লেখিকা তসলিমা নাসরিন ৷ এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "দিল্লির আন্দোলন দেখে বাংলাদেশের মতোই মনে হয়েছে ৷ ওই ছাত্র আন্দোলন আমাদের বোকা বানিয়েছিল ৷" অভিজিতের দাবি, দিল্লির ছাত্র আন্দোলনকে বদনাম করতেই বাংলাদেশ ও নেপালের বিক্ষোভের কথা টানা হচ্ছে ৷ এবার নতুন আইনি জটে অভিজিৎ ৷