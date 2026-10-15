ছেলের গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন দিল বাবা ! মৃত্যু আড়াই বছরের একরত্তির

ছেলের গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন দিল বাবা ! মৃত্যু আড়াই বছরের একরত্তির
Man Murdered his Son: গুজরাতের ঘটনা ৷ অভিযুক্ত অশোক রাভালকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷
Published : October 15, 2026 at 10:01 PM IST
ভাভ-থারাদ (গুজরাত), 15 অক্টোবর: আড়াই বছরের ছেলের গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল বাবার বিরুদ্ধে ৷ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শিশুটির মৃত্যু হয় ৷ তার পর শিশুটিকে পুঁতে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বাবার বিরুদ্ধে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে গুজরাতের ভাভ-থারাদ এলাকায় ৷ পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে ৷ ধৃতের নাম অশোক রাভাল ৷ মৃত আড়াই বছরের শিশুটির নাম নবঘন রাভাল ৷
প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানতে পেরেছে, গুজরাতের ভাভ থারাদের সুইগামের রাভালভাস এলাকার বাসিন্দা অশোক রাভাল ৷ ওই রাজ্যের হিম্মতনগরে তাঁর বিয়ে হয়েছিল ৷ তবে বিয়ের পর থেকেই স্ত্রীর সঙ্গে দাম্পত্য কলহ চলতে থাকে ৷ এর মধ্যেই তাঁদের সন্তান জন্ম নেয় ৷ দু’জনের মধ্যে ঝামেলার জেরে তাঁর স্ত্রী বাড়ি ছেড়ে চলে যান ৷ থাকতে শুরু করেন বাপের বাড়িতে ৷ ছেলে নবঘনকে নিয়ে যাননি ওই মহিলা ৷ আড়াই বছরের ছেলেটি তার বাবা অশোকের কাছেই ছিল ৷
পুলিশের দাবি, অশোকের পক্ষে তার আড়াই বছর বয়সি ছেলে নবঘনকে দেখাশোনা করা ও বড় করে তোলা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে । অশোক পুলিশকে জানিয়েছে, শিশুটিকে দেখাশোনা করার মতো অন্য কেউ না থাকায়, তিনি বিরক্ত হয়ে যান ৷ নিজের ছেলেকেই এক বোঝা হিসেবে গণ্য করতে শুরু করেন ৷ গত মঙ্গলবার হতাশা চরমে পৌঁছয় ৷ সেই সময়ই ছেলের গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেন অশোক ৷
পুলিশের এফআইআর অনুযায়ী, অশোক রাভাল গত মঙ্গলবার দুপুর 1টা থেকে 2টোর মধ্যে তাঁর আড়াই বছর বয়সি ছেলে নবঘনের গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেন । শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে মারা যায় । এর পর ছেলের মৃত্যুর আসল কারণ আড়াল করতে তিনি মৃতদেহটি স্থানীয় একটি শ্মশানে পুঁতে ফেলেন ।
তবে বিষয়টি জানতে পারেন অশোকের ভাই বাবুভাই রাভাল ৷ তিনিই পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন ৷ তার পর পুলিশ গিয়ে অশোককে জিজ্ঞাসাবাদ করে ৷ পুলিশের দাবি, প্রথমে কিছু জানাতে চাননি তিনি ৷ নানাভাবে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন তদন্তকারীদের৷ শেষপর্যন্ত পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে তিনি ভেঙে পড়েন এবং ছেলেকে হত্যার কথা স্বীকার করেন ৷ পরে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে ৷
এই ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়তেই রীতিমতো হইচই পড়ে যায় ৷ অশোকের সমালোচনায় সরব হন সকলে ৷ স্থানীয়দের বক্তব্য, বাবা সমবসময় তাঁর সন্তানদের জন্য সুরক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করেন । বাবাকে দেখলেই সন্তানের মুখে হাসি ফুটে ওঠে৷ বাবা নিজেদের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসেন সন্তানকে । বাবা হয়ে কীভাবে অশোক নিজের হাতেই নিজের সন্তানের জীবন শেষ করে দিল ?
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