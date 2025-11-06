বাবার মৃত্যুতে শোকাহত হয়ে প্রাণ গেল ছেলের

বাবার মৃত্যুতে শোকাহত হয়ে প্রাণ গেল ছেলের
একসঙ্গেই বাবা ও ছেলের শেষযাত্রা ! বাবার মৃত্যুর জেরে প্রাণ গেল শোকাতুর ছেলের ৷ শোকের ছায়া পরিবারের ৷
Published : November 6, 2025 at 5:50 PM IST|
Updated : November 6, 2025 at 5:56 PM IST
ঋষিকেশ, 6 নভেম্বর: অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন বৃদ্ধ ৷ বাবার মৃত্যুর খবর পেয়ে মৃত্যু হল ছেলেরও ৷ 84 বছর বয়সি বৃদ্ধ বেদ প্রকাশ কাপুর বেশ কয়েকদিন ধরে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন ৷ হাসপাতালেই তাঁর মৃত্যু হয় ৷ আর বাবার মৃত্যুর খবর পেয়েই শোকাতুর হয়ে মৃত্যু হল ছেলেরও ৷ তীর্থনগরী ঋষিকেশের এই ঘটনা হতবাক এবং শোকের ছায়া পরিবারে।
বাবার মৃত্যুর জেরে শোকাতুর অবস্থায় ছেলের মৃত্যু বিশ্বাস হচ্ছে না পরিবারের সদস্যদের ৷ বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে প্রতিবেশীদেরও ৷ ঋষিকেশের এক ব্যক্তি তাঁর বাবাকে হারিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন সেই খবরে হতবাক অনেকেই । জানা গিয়েছে, ঋষিকেশের গঙ্গানগরের হনুমান পুরমের 4 নম্বর লেনের বাসিন্দা বেদ প্রকাশ কাপুর (84) গত এক মাস ধরে অসুস্থ ছিলেন।
তাঁকে ঋষিকেশের এইমস-এ ভর্তি করা হয়েছিল। সেখানেই বেশ কিছুদিন ধরেই তাঁর চিকিৎসা চলছিল ৷ যদিও চিকিৎসায় তেমন কোনও সাড়া দিচ্ছিলেন না বলেই জানিয়েছিলেন চিকিৎসকরা ৷ বুধবার চিকিৎসা চলাকালীনই তাঁর মৃত্যু হয় ৷ হাসপাতাল থেকে তাঁর পরিবারের সদস্যরা দেহ বাড়িতেও নিয়ে আসে ৷
বেদ প্রকাশ কাপুরের ছেলে সচিন কাপুর (45) এই মৃত্যুশোক সহ্য করতে পারেননি বলেই জানাচ্ছেন পরিবারের সদস্যরা। বাবার দেহ বাড়িতে আনার পরই হঠাৎ সচিন শোকে ভেঙে পড়েন । আর তখনই তাঁর মৃত্যু হয় ৷ জানা গিয়েছে যে, গত এক মাস ধরে ঋষিকেশের এইমসে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর বাবার দেখাশোনা করছিলেন সচিন। বাড়িতে বাবার দেহ আনার পর পড়ে যান সচিন ৷ সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় ৷
বাবা ও ছেলের শেষযাত্রা একসঙ্গেই বের হয় ৷ পরিবারের লোকেরা শোকাহত হয়ে পড়েন। সবার চোখে ছিল জল। সকলেই দাবি, সচিন পৌরাণিক চরিত্র শ্রবণ কুমারের মতো তাঁর বাবার প্রতি ভক্তিতে ডুবে ছিলেন। সচিন কাপুরেরও স্ত্রী ও এক ছেলে রয়েছে ৷