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কলকাতার তরুণীকে কুপিয়ে অ্যাসিড হামলা বেঙ্গালুরুতে

acid attack in Bengaluru: অভিযুক্ত ভেঙ্কটেশ স্ত্রী'কে দা দিয়ে কোপানোর পর অ্যাসিড ঢেলে দেয় ৷ আক্রান্ত তরুণীর বাড়ি কলকাতায় বলেও জানা গিয়েছে ৷

acid attack in Bengaluru
অ্যাসিড হামলা কলকাতার তরুণীকে (প্রতীকী ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 17, 2026 at 2:37 PM IST

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বেঙ্গালুরু, 17 সেপ্টেম্বর: সাত সকালে প্রকাশ্যে বেঙ্গালুরুতে অ্যাসিড হামলার শিকার কলকাতার তরুণী ৷ জানা গিয়েছে, তাঁর নাম মধুমিতা (26) ৷ বাড়ি কলকাতায় ৷ অন্যদিকে, অভিযুক্ত তাঁর স্বামী বলেও জানা গিয়েছে ৷ অভিযুক্ত প্রথমে স্ত্রী'কে দা দিয়ে কুপিয়ে পরে অ্যাসিড ছোড়ে ৷

পুলিশ সূত্রে খবর, ওই ব্যক্তির নাম ভেঙ্কটেশ ৷ অভিযুক্ত ব্যক্তি স্ত্রী'কে দা দিয়ে কোপানোর পর অ্যাসিড ঢেলে দেয় তাঁর উপর ৷ এদিন সকালে জেপি নগর থানা এলাকায় এই ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটেছে বলে খবর। আক্রান্ত তরুণী মধুমিতার বাড়ি কলকাতায় ৷ তিনি বেঙ্গালুরুর নারায়ণ ক্লিনিকে নার্স হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এদিন সকাল সোয়া ন'টা নাগাদ তিনি খাবার আনতে বাইরে যান ৷

সেই সময়ই তাঁর স্বামী ভেঙ্কটেশ বাইকে করে অ্যাসিড ও দা নিয়ে সেখানে হাজির হয়। মধুমিতাকে ধাওয়া করে সে। হাসপাতালের পার্কিং এলাকায় মধুমিতাকে দা দিয়ে কোপানোর পর ভেঙ্কটেশ তাঁর ওপর অ্যাসিড ঢেলে দেয় বলে অভিযোগ। পুলিশ জানিয়েছে, ওই তরুণীকে বাঁচাতে এগিয়ে আসা স্থানীয়দের উপরও অভিযুক্ত ব্যক্তি হামলা চালানোর চেষ্টা করে ৷

এরপর স্থানীয়রা পাথর ছুড়ে অভিযুক্তকে থামানোর চেষ্টা করে। এরই মধ্যে কাছে ট্রাফিক সিগন্যালে কর্তব্যরত পুলিশও দ্রুত পদক্ষেপ নেয় ৷ তিনিই অভিযুক্ত ভেঙ্কটেশকে আটক করেন। গুরুতর আহত মধুমিতা একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জেপি নগর পুলিশ মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে।

TAGGED:

ACID ATTACK
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বেঙ্গালুরু অ্যাসিড হামলা
কলকাতা তরুণীকে অ্যাসিড হামলা
ACID ATTACK IN BENGALURU

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