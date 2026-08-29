আবাসনে তরুণীর অন্তর্বাস ও স্যানিটারি প্যাড চুরি ! গ্রেফতার ব্যক্তি
আবাসনে বসানো সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়ে ঘটনাটি ৷ দেখা গিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি ওই তরুণীর ঘরে প্রবেশ করেছিলেন ৷
Published : August 29, 2026 at 5:25 PM IST
বেঙ্গালুরু, 29 অগস্ট: আবাসনে 'পেয়িং গেস্ট' (পিজি) বা ভাড়া থাকা তরুণীদের অন্তর্বাস ও স্যানিটারি প্যাড চুরি করার অভিযোগে অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুর কোরামঙ্গলার পুলিশ । ধৃত ব্যক্তির নাম গিরিরাজ । 25 বছর বয়সি এক তরুণীর দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ মামলা রুজুর পর অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে ৷ ওই তরুণীর আবাসনের দোতলায় থাকতেন ধৃত বলে জানা গিয়েছে ।
পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "তরুণীর দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমের বাসিন্দা ওই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে । তিনি একটি গয়না বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানে অডিট কনসালট্যান্ট হিসেবে কাজ করতেন । তাঁকে জেল হেফাজতে পাঠানো হয়েছে ।"
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযোগকারী তরুণী কোরামঙ্গলার একটি আবাসনে পেয়িং গেস্ট হিসাবে গত তিন মাস ধরে বসবাস করছিলেন । সেখানে প্রথম তলাটি মহিলা এবং দ্বিতীয়টি পুরুষদের জন্য নির্ধারিত ছিল । কিছুদিন ধরে ওই তরুণীর ঘর থেকে অন্তর্বাস চুরি হতে থাকে ।
ঘটনাটি নিয়মিত ঘটতে থাকায় অবশেষে তরুণী পুলিশের কাছে গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন । পুলিশ তদন্ত শুরু করে ৷ তবে, প্রথমে অভিযুক্তকে খুঁজে পায়নি পুলিশ । আবাসনে বসানো সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে দেখা যায় , অভিযুক্ত ওই তরুণীর ঘরে প্রবেশ করেছিলেন । এই তথ্যের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে আটক করা হয় এবং জিজ্ঞাসাবাদের সময় তিনি অপরাধের কথা স্বীকার করেন বলে পুলিশ জানিয়েছে ।
অভিযোগকারিণী বলেন, "তিন মাস ধরে পেয়িং গেস্ট হিসাবে একটি আবাসনে থাকছি । অন্য এক তরুণীর সঙ্গে একই ঘরে থাকতাম । গত 24 অগস্ট সকাল 7টা 21 মিনিটে আমরা দু'জনেই ঘরের দরজা না লাগিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাই । সেই সময় এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি ঘরে ঢুকে আমার ব্যক্তিগত জিনিসপত্র-যার মধ্যে পোশাক ও পাঁচটি স্যানিটারি প্যাড ছিল, সেগুলো নিয়ে যৌন বিকৃত বা অশ্লীল ভঙ্গিতে সাজিয়ে রাখে ।" অভিযোগকারী তরুণী জানিয়েছেন, 25 অগস্ট সকালেও ওই ব্যক্তির পুনরায় তাঁর ঘরে প্রবেশের চেষ্টা করেছিলেন । এরপরেই তরুণী পুলিশের দ্বারস্থ হন ৷ তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয় ৷