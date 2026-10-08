মাংস খেয়ে নিয়েছেন স্ত্রী, পিটিয়ে মারল মদ্যপ স্বামী !

মাংস খেয়ে নিয়েছেন স্ত্রী, পিটিয়ে মারল মদ্যপ স্বামী !
Man Kills Wife: বাড়ি ফেরে স্বামী দেখেন মাংস নেই । রাগে পিটিয়ে মারলেন স্ত্রীকে । অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ।
Published : October 8, 2026 at 1:15 AM IST
সুজাপুর (ছত্তিশগড়), 8 অক্টোবর: মাংস রান্না করেছিলেন । নিজের জন্য় খানিকটা রেখে বাকিটা দিয়েও এসেছিলেন এক পরিচতকে । আশা ছিল, বাড়ি ফিরে রান্না করা মাংস খাবেন । কিন্তু বাড়ি ফেরে দেখেন মাংস নেই । রাগে স্ত্রী-কে পিটিয়ে মারলেন স্বামী । ঘটনাটি ঘটেছে ছত্তিশগড়ের সুজাপুরের পালমা গ্রামে । অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানান সুজাপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার যগেশ কুমার ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পালমা গ্রামের বাড়িতে মাংস রান্না করেছিলেন রিঙ্কু পাইকরা নামে এক ব্য়ক্তি । নিজের জন্য খানিকটা তুলে রেখে বাকিটা দিয়ে আসেন গ্রামের এক পরিচিতর বাড়িতে । ফিরে এসে খেতে বসার সময় দেখেন রান্না করা মাংস নেই ।
তাঁকে না জানিয়ে স্ত্রী রাজকুমারী পাইকিরা মাংস খেয়ে নিয়েছেন বলে সন্দেহ হয় স্বামীর। দু'জনের মধ্য়ে শুরু হয় তীব্র বচসা । শেষমেশ নিজেকে সামলাতে না পেরে মারধর করতে শুরু করেন রিঙ্কু। সে সময় তিনি মদ্যপ ছিলেন বলে পুলিশের অনুমান । তদন্তকারী আধিকারিকরা মনে করছেন, রাগের চোটে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পেরে হাতের সামনে থাকা কাঠ দিয়ে মারতে থাকেন রিঙ্কু । স্ত্রী গুরুতর আহত হন । খানিক পরে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় ।
স্থানীয় বাসিন্দাদের থেকে ঘটনার কথা জানতে পেরে ঘটনাস্থলে যায় চেন্দ্রা থানার পুলিশ । রাজকুমারীর দেহ উদ্ধার করা হয় । ঘটনাস্থল থেকেই গ্রেফতার হন রিঙ্কু । ঘটনার বিবরণ দিয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানান, প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে মাংস খাওয়া নিয়ে বচসার শুরু। শেষমেশ স্ত্রীকে বেপরোয়াভাবে মারতে থাকেন স্বামী । শরীরের একাধিক অংশে গুরুতর আঘাত লাগায় ঘটনাস্থলেই স্ত্রীর মৃত্যু হয় ।
ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বেশ কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন তদন্তকারীরা । প্রথমেই জানার চেষ্টা হচ্ছে সামান্য মাংস খাওয়া থেকে গোলমালের সূত্রপাত নাকি এর নেপথ্য়ে অন্য কোনও রহস্য আছে ? সাম্প্রতিক সময়ে দুজনের সম্পর্ক কেমন ছিল সেটা জানার কাজ শুরু করেছেন তদন্তকারীরা । তাৎক্ষণিক রাগ থেকেই এই ঘটনা নাকি এর নেপথ্যে অন্য কোনও বিষয় আছে তা জানতে তদন্ত চালাচ্ছেন পুলিশ আধিকারিকরা । পরিবারের পরিচিতদের সঙ্গেও কথা বলছেন তদন্তকারীরা । পরিবারের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত এমন কয়েকটি বিষয়ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।