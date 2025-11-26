আইসক্রিম খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে বাড়িতে ডেকে তিন শিশুকে ধর্ষণ !

আইসক্রিম খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে বাড়িতে ডেকে তিন শিশুকে ধর্ষণ !
বছর 48-এর অভিযুক্তর খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ ৷ ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গ্রামে ৷ অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা ৷
Published : November 26, 2025 at 9:22 AM IST
মালকানগিরি (ওড়িশা), 26 নভেম্বর: আইসক্রিম খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে তিন শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ ৷ অভিযুক্ত পলাতক ৷ সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে ওড়িশার মালকানগিরির জেলার এমভি-79 থানার অন্তর্গত একটি গ্রামে ৷ মঙ্গলবার নির্যাতিতা তিন নাবালিকার পরিবারের তরফে থানায় অভিযোগ দায়ের হলে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে ৷
জানা গিয়েছে, সোমবার বিকেল নাগাদ ওই তিন নাবালিকা শিশু খেলা করছিল ৷ সেই সময় 48 বছর বয়সি অভিযুক্ত ব্যক্তি তাদের ডেকে আইসক্রিম কিনে দেওয়ার কথা বলে ৷ সেই প্রলোভনে তিনজন তার সঙ্গে যায় ৷ বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর অভিযুক্তরা নাবালিকাদের ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ ৷ এমনকি ঘটনার কথা কাউকে জানালে পরিণতি ভালো হবে না বলে হুমকিও দেয় অভিযুক্ত ৷ এরপর নাবালিকারা বাড়ি ফিরলে তাদের আচরণে অস্বাভাবিকতা দেখে পরিবারের লোকজন জিজ্ঞাসা করলে তারা ঘটনার কথা জানায় ৷ তখনই ওই তিন শিশুর পরিবার এমভি-79 থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে ।
গুরুতর অভিযোগ পেতেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । অভিযুক্তের ঠিকানা এবং গতিবিধি সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর । যেহেতু অভিযুক্ত পলাতক বলে সন্দেহ করা হচ্ছে, তাই তাকে গ্রেফতারের জন্য একটি বিশেষ দল গঠন করা হয়েছে ।
বিষয়টি নিয়ে MV-79 থানার আইআইসি চন্দ্রশেখর তান্ডি বলেন, "এটি একটি গুরুতর বিষয় । যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা অত্যন্ত গুরুতর । আমরা ঘটনাটিকে গুরুত্ব সহকারে নিয়েছি এবং সেই অনুযায়ী তদন্ত করছি । নির্যাতিতাদের মেডিক্যাল পরীক্ষা করা হয়েছে । আমরা অপরাধস্থল খতিয়ে দেখে তদন্ত করব । অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া চলছে ৷"
ঘটনাটি সম্পর্কে নির্যাতিতাদের মা বলেন,"আমরা MV-79 থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি । আমাদের মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়েছে । আমরা আইনের কাছে ন্যায়বিচার চাইছি । শিশুরা যখন খেলছিল তখন তাদের প্রলোভন দেখিয়ে বাড়িতে ডেকে নিয়ে ধর্ষণ করে অভিযুক্ত ৷ এরপর শিশুদের সতর্ক করে দিয়েছিল যে তারা যেন বাড়িতে ধর্ষণের বিষয়ে কথা না বলে । অভিযুক্তের বয়স 48 বছর । শিশুদের তিনজনের বয়স 5, 6 ও 7 বছর । আমরা অভিযুক্তের কঠোরতম শাস্তির দাবি করছি ।"
এই ঘটনায় গ্রামে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে । অনেক গ্রামবাসী পুলিশের কাছে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ৷ এই ঘটনা যাতে আবার না ঘটে সেজন্য নিরাপত্তা বাড়ানোর বিষয়টিও তুলে ধরেছেন ৷ এই ঘটনায় আবারও গ্রামীণ এলাকায় শিশু সুরক্ষা, প্রলোভনের মাধ্যমে অপরাধ করার প্রবণতা এবং সচেতনতার অভাবের বিষয়টি সামনে এনেছে । পুলিশ আশ্বাস দিয়েছে যে, উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।