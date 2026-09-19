ঝামেলার জেরে স্ত্রীকে গুলি করে হত্যা ! গ্রেফতার স্বামী
Vegetable Cooking Dispute: যদিও অভিযুক্ত স্বামী দাবি করেন, তাঁর 31 বছর বয়সি স্ত্রী নিজে চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । পুলিশ ঘটনাটির তদন্ত করছে ৷
Published : September 19, 2026 at 2:09 PM IST
নয়াদিল্লি, 19 সেপ্টেম্বর: ঝামেলার জেরে বাড়িতেই সন্তানদের সামনে স্ত্রীকে গুলি করে খুনের অভিযোগ উঠল ব্যক্তির বিরুদ্ধে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সন্ধ্যায় দিল্লির তিগরি থানার অন্তর্গত সঙ্গম বিহার এলাকায় ৷ অভিযুক্ত স্বামী কমলেশকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷
যদিও ঘটনার পর অভিযুক্ত লোকজনকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন । তিনি দাবি করেন, তাঁর স্ত্রী নিজে চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । তবে, আশেপাশে থাকা লোকজন ওই ব্যক্তিকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেন । বাড়িতে উপস্থিত তিন শিশু শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছে । কারণ, ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে তাদের মায়ের ।
স্থানীয়দের তরফে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে হঠাৎ কমলেশের বাড়িটির ভিতর থেকে বিকট শব্দ শোনা যায় । প্রতিবেশীরা ঘটনাস্থলে আসেন । তাঁরা দরজায় বারবার ধাক্কা দেন ৷ কিন্তু অনেকক্ষণ দরজাটি বন্ধই ছিল । তখন ভিতর থেকে শিশুদের কান্নার শব্দ আসতেই থাকে । প্রতিবেশী শিব কুমারী বলেন, "অনেক চেষ্টার পর কমলেশ এসে দরজাটি খোলেন । দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি জানান তাঁর স্ত্রী চরম পদক্ষেপ নিয়েছেন । তিনি পালানোর চেষ্টা করলে আমরা ধরে ফেলি এবং পুলিশকে খবর দিই ।"
আরেক প্রতিবেশী রোহিতের কথায়, "একটি বিকট শব্দ শুনে আশেপাশের লোকজন বাড়ির বাইরে চলে আসেন। ভিতরে শিশুরা অনবরত কাঁদছিল । কিছুক্ষণ পর দরজা খুলে অভিযুক্ত পালানোর চেষ্টা করলে আমরা তাঁকে ধরে পুলিশকে খবর দিই । এরপর পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে অভিযুক্তকে নিয়ে যায় । কমলেশ নির্মাণকাজে নিযুক্ত ছিলেন এবং প্রায় ছয় মাস আগে সপরিবার এই এলাকায় থাকতে এসেছিলেন ।"
দক্ষিণ দিল্লির ডিসিপি অনন্ত মিত্তাল বলেন, "পুলিশ মামলাটির তদন্ত করছে । ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ এবং অভিযুক্তকে জেরা করা হচ্ছে । গুলি চালাতে ব্যবহৃত অস্ত্র এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কী কারণে বিবাদ শুরু হয়েছিল, তা পুলিশ জানার চেষ্টা করছে । অভিযুক্তের কথা অনুযায়ী চরম সিদ্ধান্তের দিকটিও পুলিশ খতিয়ে দেখছে ।"