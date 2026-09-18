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প্রতীক ফ্রিজের 'তীব্র বিরোধিতা', কমিশনকে বিকল্প জানাল মমতা শিবির

EC ON TMC SYMBOL : বৃহস্পতিবার রাত 11টা36 মিনিটে মেইল করে নিজেদের বক্তব্য জানায় কালীঘাট তৃণমূল ।

TMC
কমিশনকে বিকল্প জানাল মমতা শিবির (ইটিভি ভারত)
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By PTI

Published : September 18, 2026 at 9:36 AM IST

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নয়াদিল্লি, 18 সেপ্টেম্বর: তৃণমূলের নাম এবং ঘাসফুল প্রতীক নিয়ে বিধানসভার উপনির্বাচন লড়তে পারবে না কেউ । বৃহস্পতিবার রাতেই এ কথা স্পষ্ট করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন । এমতাবস্থায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অরূপ রায়ের শিবির কোন নাম ও প্রতীক নিয়ে ভোটে লড়বে তা জানাতে বলা হয়েছিল । সেই মতো জবাব দিল মমতা শিবির ।

কমিশনের নির্দেশ জানার অব্যবহিত পরই বৃহস্পতিবার রাত 11টা 36 মিনিটে মেইল করে নিজেদের বক্তব্য জানায় কালীঘাট তৃণমূল । পাশাপাশি কমিশন যেভাবে ঘাসফুল প্রতীক ফ্রিজ করেছে তার তীব্র বিরোধিতাও করা হয় । তবে সেই মেইলে কী কী লেখা আছে তার বিস্তারিত এখনও কোনও পক্ষের তরফেই জানানো হয়নি ।

এদিকে তৃণমূলের প্রতীক 'ফ্রিজ' করার প্রতিবাদে সরব হয়েছে কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলি । হাত শিবিরের নেতা তথা দলের সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) কেসি ভেণুগোপাল সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, "তৃণমূলের প্রতীক ফ্রিজ করে কমিশন প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর জন্মদিনে উপহার দিয়েছে । "

তিনি লেখন, "বিজেপি অসাংবিধানিকভাবে হাইজ্যাক করার পর নির্বাচন কমিশন তৃণমূলের প্রতীক ফ্রিজ করল । এভাবে বেশি রাতে প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের উপহার দিলেন মুখ্য় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার । যাঁরা একসময় মমতার নেতৃত্বে তৃণমূলের হয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়়াই করেছিল আজ তাঁদেরই বলা হচ্ছে অসাংবিধানিক কায়দায় তাঁর বিরোধিতা করতে । কমিশন আবারও প্রমাণ করে দিল তারা বিজেপির হাতের পুতুল। কমিশনকে ব্যবহার করে বিজেপি বারবার গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে চলেছে । এর আগে শিবসেনা এবং এনসিপির সঙ্গেও কমিশন একই কাজ করেছিল । বিষয়টি পরিস্কার, যারা যারা বিজেপির বিরোধিতা করবে তাদের বিরুদ্ধেই নির্বাচন কমিশনকে কাজে লাগানো হবে । আমরা কমিশনের সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করছি । দাবি করছি মমতার হাতেই দলের প্রতীক ব্যবহার ফিরিয়ে দেওয়া হোক ।"
সমাজবাদী পার্টির প্রধান তথা উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্য়মন্ত্রী অখিলেশ যাদব লেখেন, "কমিশন যদি গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার কাজ করে তাহলে তাদের সম্মান ও মর্যাদা বাড়বে । আমাদের আর কিছু বলার নেই । একটাই প্রশ্ন- আমরা কমিশনে যে হলফনামা দিয়েছিলাম সেগুলি কি গ্রহণ করা হয়েছে ? "

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