জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা, রাহুলের প্রস্তাবে রাজি মমতা; আনতে চান অনাস্থাও
এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকে মৃত বিএলও-দের পরিবারকে কমিশনের আর্থিক সাহায্য করা উচিত বলে মনে করেন মমতা ৷
Published : February 3, 2026 at 5:11 PM IST
নয়াদিল্লি, 3 ফেব্রুয়ারি: একদিন আগে 'উদ্ধত' মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বৈঠক বয়কট করেছিলেন ৷ একদিন বাদে কমিশনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আক্রমণকে আরও কয়েকধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাশে নিয়ে মমতা জানান, জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির প্রস্তাবেও রাজি তিনি ৷ তবে বিজেপি আর কমিশন যাই করুক না কেন তাতে জয় আটকাবে না বলে দাবি করেন মমতা ৷ তিনি জানান, এবারের নির্বাচনে আগের থেকে বেশি আসন পেয়ে জয়ী হবে তৃণমূল ৷
এদিন এই দুজনের পাশাপাশি এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার প্রাণ হারিয়েছেন এমন বিএলওদের পরিবারের সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক বৈঠকে ৷ ছিলেন এসআইআরে নাম বাদ যাওয়ার 'আতঙ্কে' মৃতদের পরিবারের সদস্যরাও ৷
লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি আগে জানিয়েছিলেন, আগামিদিনে তাঁরা ক্ষমতায় এলে বর্তমান মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে যাতে ব্যবস্থা নেওয়া যায় তার জন্য আইনি আনবেন ৷ এই আইনের আওতায় এর আগে যিনি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ছিলেন তাকেও আনা হবে ৷ প্রস্তাবে রাজি মমতা ৷ শুধু তাই নয়, লোকসভা এবং রাজ্যসভায় প্রয়োজনীয় সংখ্যা থাকলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে অনাস্থা এনে তাঁকে পদ থেকে সরিয়ে দিতে চান ৷
এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকে মৃত বিএলও-দের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করার দাবি করলেন মমতা ৷ পাশাপাশি তিনি জানালেন, চূডা়ন্ত ভোটার তালিকায় গোলমাল হলে যা ব্যবস্থা কারর তা তিনি করবেন ৷ রাজধানীর চাণক্যপুরীর নিউ বঙ্গভবনের সাংবাদিক সম্মেলন থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে তাঁর প্রশ্ন, বিএলওদের পরিবাররকে কেন কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে না ? নিজেকে শেষ করে দেওয়ার আগ একজন বিএলও কমিশনের নামে এফআইআর করেছিলেন বলেও মমতার দাবি ৷ এর আগে রাজ্য় প্রশাসন অবশ্য প্রয়াত হয়েছেন এমন বিএলও-দের পরিবারের পাশে দাঁড়াবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷
এদিন আরও একবার একাধিক প্রসঙ্গ তুলে ধরে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে নিশানা করেন মমতা ৷ তিনি জানান, বাংলায় 33 শতাংশ মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ আছেন ৷ 23 শতাংশ তফশিলি জাতি-উপজাতির মানুষ আছেন ৷ কমিশন যা করছে তাতে তাঁদের রাজ্য থেকে বের করে দিতে হয় ! কিন্তু মমতা মনে করিয়ে দেন, বাংলা একটা বড় পরিবার ৷ সবাইকে নিয়েই তৈরি হয়েছে এই পরিবার ৷ আর মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের নেতৃত্বে কমিশন তাদের হয়রনি ৷
সোমবারের বৈঠক নিয়ে পাল্টা মমতাদের তোপ দেগেছে কমিশন ৷ তাদের দাবি, বৈঠকে তৃণমূলের প্রতিনিধিরাই অসম্মানজনক আচরণ করেছেন ৷ মমতা এবং অভিষেক-দুজনেই এই দাবি খারিজ করে দিয়েছেন ৷ মমতার দাবি, নির্বাচন কমিশন মুখ বাঁচানোর চেষ্টা করছে ৷ আবার অভিষেকের দাবি,. এসআইআর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী 6টি চিঠি লিখেছেন ৷ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার একটারও উত্তর দেয়নি ৷ এখান থেকেই বোঝা যায় কে উদ্ধত আচরণ করেছে ৷ উত্তর দেওয়া দূরের কথা সামান্য প্রাপ্তি স্বীকার টুকুও করেনি ৷
সাংবাদিক বৈঠকে এর পাশাপাশি আরও কয়েকটি বিষয় উঠে আসে ৷ মমতার কাছে জানতে চাওয়া হয় তিনি কি বাংলায় কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করবেন ? এই প্রশ্নের জবাবে মমতা বলেন, "বাংলায় আমরা একাই লড়াই করি ৷ সবাই আমার বিরুদ্ধে লড়াই করে ৷" অর্থাৎ এই প্রশ্নের সরাসরি জবাব এড়িয়ে যান মমতা ৷ অন্যদিকে, তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয় বিহারে যখন এসআইআর হয়েছিল তখন বিরোধীরা একসঙ্গে লড়েছিল ৷ কিন্তু বাংলায় সেটা কেন হচ্ছে না ? এই প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যান মমতা ৷