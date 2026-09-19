তৃণমুলের প্রতীক ফ্রিজ, সুপ্রিম কোর্টে মামলা মমতার
EC ON TMC Symbol: এক প্রার্থীর মনোনয়ন প্রত্যাহার, অন্য একজনকে গ্রেফতার-নন্দীগ্রাম বিধানসভার উপনির্রাচন নিয়ে যখন একাধিক মহলে তুঙ্গে তৎপরতা তখন সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ মমতা ।
By Sumit Saxena
Published : September 19, 2026 at 12:46 AM IST
নয়াদিল্লি, 18 সেপ্টেম্বর: তৃণমূলের প্রতীক ফ্রিজ হওয়ার বিরোধিতা করে এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার বেশি রাতে জানা গিয়েছে শীর্ষ আদালতে তাঁর তরফ থেকে মামলা দায়ের করা হয়েছে । আগেই সেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রাতের দিকে জানা গেল মামলা দায়ের হয়ে গিয়েছে ।
এর আগে বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলন থেকে একাধিক বিস্ফোরক দাবি করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি জানান, প্রতীক ফ্রিজ করার সিদ্ধান্ত যেদিন নেওয়া হল সেই দিনটা কালো দিন হিসেবে চিহ্নিত হবে। তৃণমলের প্রতি তাঁর আবেগকে বোঝাতে মা আর সন্তানের সম্পর্ককের কথাও বলেন মমতা ।
তিনি বলেন, "সন্তান হারানোর কষ্ট মা জানেন । আর মা হারানোর কষ্ট শুধু সন্তান বোঝে । যাঁরা পরিশ্রম করে দল তৈরি করেননি তাঁরা এই আবেগ বুঝবেন না ।" পাশাপাশি মমতা জানিয়েদেন, কমিশনের তরফে যে অন্তর্বর্তী ব্য়বস্থা করা হয়েছে তা মেনে নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় ।
মমতা যখন বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশনকে একযোগে আক্রমণ করছেন তখন নন্দীগ্রাম আসনের ভোট-প্রক্রিয়া থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন তাঁর শিবিরের প্রার্থী সঞ্চিতা প্রধান। নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নবান্নে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখাও করেন তিনি ।
আগামী 6 অক্টোবর নন্দীগ্রামের পাশাপাশি রেজিনগর আসনে উপ-নির্বাচন। মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন ইতিমধ্যেই পেরিয়ে গিয়েছে । এমতাবস্থায় নিজের প্রার্থী না থাকায় নন্দীগ্রাম আসনে কংগ্রেসকে সমর্থন করার কথা জানান মমতা । কিন্তু তাঁর ঘোষণার কিছুক্ষণের মধ্যে একটি পুরনো মামলায় হাত শিবিরের প্রার্থী মিলন প্রধানকে গ্রেফতার করে পুলিশ । তা নিয়েও সোশাল মিডিয়ায় সরব হন মমতা ।
তিনি লেখেন, "আমরা সমর্থন করব এ কথা ঘোষণার কয়েক মিনিটের মধ্যে পুরনো মামলায় কংগ্রেস প্রার্থীকে গ্রেফতার করা হল । পুরনো মামলা খুঁজে নিয়ে এসে ঠিক যে সময়ে গ্রেফতারি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হল তা অনেক প্রশ্নের জন্ম দেয়। এটা বিজেপির চেনা ছক । ওরা বারবার এসবই করে । হয় পুরনো মামলা খুঁজে নিয়ে এসে নয়তো ভয় দেখিয়ে না-হয় ভোট লুঠ করে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করে । কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা বা অন্যদের সঙ্গে নিয়ে বিজেপি প্রতিনিয়ত গণতন্ত্রকে ধ্বংস করছে । "
এর আগে বৃহস্পতিবার রাতে কমিশন তৃণমূলের প্রতীকটি ফ্রিজ করে দেয় । পাশাপাশি জানায়, তৃণমূলের দুটি বিবাদমান গোষ্ঠীকে অন্য দলের নামে ও প্রতীকে ভোট লড়তে হবে । দুটি শিবিরকে বলা হয় তিনটি করে সম্ভাব্য নাম ও প্রতীক জমা দিতে। দুই শিবির নিজেদের বক্তব্য় কমিশনকে জানায় ।
শুক্রবার দুপুরের দিকে জানা যায় মমতা শিবিরের নাম হয়েছে 'মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস' । অন্য অংশটির নাম হয়েছে 'গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস ।' ঘটনাবহুল দিনের শেষটাও হল উল্লেখযোগ্য় ঘটনা দিয়েই-জানা গেল কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।