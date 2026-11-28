রাজি ছিলেন না, তবু জরুরি তলবে দিল্লি যেতে হচ্ছে মমতাকে ! কী কারণ ?
INDI alliance: যাওয়ার আগে পুরসভা ও প্রশাসনকে নিশানা ! প্রতিমা মণ্ডলের নিরাপত্তারক্ষীকে গ্রেফতারির অভিযোগ ।
Published : November 28, 2026 at 5:51 PM IST
কলকাতা, 28 নভেম্বর: সংবিধান সংশোধনী বিল এবং মহিলা সংরক্ষণ ঘিরে জাতীয় রাজনীতিতে যখন নতুন করে তৎপরতা শুরু হয়েছে, তখনই জরুরি বৈঠকে বসতে চলেছে বিরোধী 'ইন্ডি' জোট । সেই বৈঠকে যোগ দিতে শনিবার কলকাতা থেকে দিল্লি রওনা হলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।
ঠিক এমন একটা সময়ে তিনি রাজধানী যাচ্ছেন, যখন দিল্লিতে বসেই ভিডিয়ো ক্লিপ প্রকাশ্যে এনে শোরগোল ফেলে দিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে, রাজধানী রওনা হওয়ার আগে রাজ্যের প্রশাসনিক পরিস্থিতি, কলকাতা পুরসভা এবং শাসকদলের সাংসদদের ঘিরে একাধিক অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন তিনি । একই সঙ্গে জানিয়েছেন, কেন তাঁকে দিল্লিতে ডাকা হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয় তাঁর কাছে ।
'বারবার ফোন করছেন সিনিয়র নেতারা'
জোটের বৈঠকে যোগ দেওয়ার বিষয়ে প্রথমে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না বলেই জানিয়েছেন মমতা । তাঁর দাবি, বিরোধী জোটের শীর্ষ নেতৃত্বের তরফে বারবার ফোন করা হচ্ছিল । এমনকি তাঁর যাতায়াতের জন্য চার্টার্ড বিমানের ব্যবস্থাও করা হয় । তবে, শেষ পর্যন্ত এয়ার ইন্ডিয়ার উড়ানেই দিল্লি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি ।
মমতার কথায়, "আমায় বারবার করে ফোন করছেন সিনিয়র লিডাররা । ওরা চার্টার্ড ফ্লাইটের ব্যবস্থা করেছিল । কিন্তু এয়ার ইন্ডিয়া ফ্লাইটেই যাব । কেন ডাকা হল, সেটা না জেনে বলতে পারছি না । যেটুকু জানি বলে দিলাম ।" ফলে দিল্লির বৈঠকে কোন বিষয়টি মূল আলোচ্য হতে চলেছে, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে ।
'প্রতিদিন আমার পাড়ায় অ্যাটাক চলছে'
দিল্লি যাওয়ার আগে রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়েও সরব হয়েছেন তৃণমূল নেত্রী । তাঁর অভিযোগ, নিজের এলাকা ছেড়ে এই মুহূর্তে বাইরে যেতে তিনি একেবারেই রাজি ছিলেন না । তাঁর দাবি, এলাকায় প্রতিদিন হামলা ও অত্যাচারের ঘটনা ঘটছে । মমতার কথায়, "প্রতিদিন আমার পাড়ায় অ্যাটাক চলছে এবং যা তা হচ্ছে । অত্যাচারের সীমানা লঙ্ঘন করে গেছে সব ।"
তৃণমূল সাংসদ প্রতিমা মণ্ডলকে দিল্লি যেতে বাধা দেওয়ার চেষ্টাও হয়েছিল বলে অভিযোগ করেছেন তিনি । তাঁর দাবি, প্রশাসনিক স্তরের একাংশের তরফে সাংসদকে দিল্লি না যাওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল । সেই নির্দেশ না মানায় জয়নগর থানায় প্রতিমা মণ্ডলের নিরাপত্তারক্ষীকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলেও অভিযোগ তুলেছেন মমতা । যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে প্রশাসনের বক্তব্য সামনে আসেনি ।
আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্যের অভিযোগ
কলকাতা পুরসভার ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মমতা । তাঁর অভিযোগ, আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও তৃণমূল ভবনে নোটিশ ঝুলিয়েছে পুরসভা । দীর্ঘ তিন বছর ধরে ভবনটিতে কাজ চলছিল এবং সেখানে দলের কর্মীরা বৈঠক করতেন বলেও জানিয়েছেন তিনি ।
মমতার কথায়, "কলকাতা কর্পোরেশন নোটিশ টাঙিয়েছে তৃণমূল ভবনে । তিন বছর ধরে কাজ চলছে সেখানে । ওখানে আমাদের ছেলেরা মিটিং করত, বসত । আমি ভেবেছিলাম এখানে প্রেশার পড়ছে, আধাআধি ভাগ করে দিয়েছিলাম ।” তাঁর আরও দাবি, সামান্য কোনও বিচ্যুতি ঘটলেই পদক্ষেপ করা হবে বলে পুরসভার তরফে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে । দিল্লি যাওয়ার আগে দলীয় কর্মীদের ভবনটির উপর নজর রাখার অনুরোধও জানিয়েছেন তিনি ।
কালীঘাট থেকেই চলবে দলের কাজ
দিল্লিতে থাকাকালীন তৃণমূলের সাংগঠনিক কাজকর্ম কীভাবে চলবে, তা-ও স্পষ্ট করে দিয়েছেন দলনেত্রী । তিনি জানিয়েছেন, তাঁর অনুপস্থিতিতে দলের সমস্ত সাংগঠনিক কাজ এবং যোগাযোগ কালীঘাট থেকেই পরিচালিত হবে । তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত দলের নেতারা সেখানেই বসবেন । বাকি সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তাঁর ফেরার পর ।
দিল্লি রওনা হওয়ার আগে রাজ্যের মানুষের উদ্দেশেও বার্তা দিয়েছেন মমতা । বাংলায় শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানিয়ে তাঁর কামনা, বাংলা যেন বাংলাতেই থাকে এবং রাজ্যের মানুষ শান্তিতে থাকেন ।
সংসদে কেন্দ্রের প্রস্তাবিত সংবিধান সংশোধনী এবং মহিলা সংরক্ষণ সংক্রান্ত উদ্যোগের আবহে বিরোধী জোটের এই বৈঠক রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে । সেই বৈঠকে মমতার অবস্থান এবং বিরোধী দলগুলির পরবর্তী কৌশল কী হয়, এখন নজর সেদিকেই ।