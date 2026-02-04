বিজেপিশাসিত রাজ্য থেকে কেন রোল অবজার্ভার ? শীর্ষ আদালতে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন মমতা'র

বিজেপিশাসিত রাজ্য থেকে কেন রোল অবজার্ভার ? শীর্ষ আদালতে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন মমতা'র
পশ্চিমবঙ্গকে ইচ্ছেকৃতভাবে নিশানা করা হচ্ছে ৷ এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে দাঁড়িয়ে বললেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
Published : February 4, 2026 at 3:50 PM IST
নয়াদিল্লি, 4 ফেব্রুয়ারি: বুধবার সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর সংক্রান্ত মমতা বন্দোপাধ্যায়ের মামলার শুনানি শুরু হয় প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী, বিচারপতি বিপুল এম পাঞ্চোলির বেঞ্চে ৷ প্রধান বিচারপতির এক নম্বর কোর্টে 37 নম্বরে শুনানি শুরু হয় এই মামলায় ৷
শুনানিতে অংশ নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "বিচারের বাণী কাঁদছে ৷ আমি নির্বাচন কমিশনের কাছে ছয়টি চিঠি দিয়েছি ৷ কিন্তু, আমায় তার উত্তর দেওয়া হয়নি ৷ কিন্তু, এখানে আমি নিজের দলের জন্য লড়াই করছি না ৷ মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য কথা বলছি ।"
প্রধান বিচারপতির কাছে অনুমতি নিয়ে এসআইআর প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে মমতা বলেন, "রাজ্যে একশো জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে ৷ ভাবতে পারেন ! বাংলাকে ইচ্ছেকৃতভাবে টার্গেট করা হচ্ছে ৷ কেন অসমে করা হয়নি (এসআইআর) ?"
Addressing the Hon’ble Court, Smt. @mamataofficial placed real-life cases on record, backed by reports from leading newspapers. Clarifying, she stated: “These are not my photographs. These are from reputed newspapers.”— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) February 4, 2026
She explained that the SIR is being used almost entirely as… pic.twitter.com/2gaO51NyHT
এর আগে মুখ্যমন্ত্রী একাধিকবার এসআইআর প্রক্রিয়াকে 'রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট' বলে অভিযোগ করেছেন ৷ তৃণমূলের অভিযোগ, SIR-এর কাজ পক্ষপাতদুষ্ট, স্বেচ্ছাচারী, বৈষম্যমূলক এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে করছে নির্বাচন কমিশন ৷ এবার সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতির সামনে দাঁড়িয়েও এই অভিযোগের সপক্ষে সওয়াল করেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "ইআরও-র কোনও ক্ষমতা নেই । রোল পর্যবেক্ষক বিজেপিশাসিত রাজ্য থেকে নিয়ে আসা হয়েছে । 58 লক্ষের নাম বাদ দিয়েছে । অনেকে জীবিত রয়েছেন । মাইক্রো অবজার্ভাররা তাদের নাম মুছে দিচ্ছেন।"
প্রসঙ্গত, গত সোমবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ নির্বাচন সদন থেকে বাইরে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার তাঁদের প্রশ্নের জবাব দেননি ৷ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার তাঁদের অপমান করেছেন বলে দাবি করেন তিনি ৷ মমতার দাবি, কমিশন বাংলার 2 কোটি লোকের নাম দেওয়ার চক্রান্ত করেছে ৷ ইতিমধ্য়ে 58 লক্ষের নাম বাদ গিয়েছে ৷ এবার আরও 1 কোটি 40 লক্ষ লোকের নাম বাদ দেওয়ার ছক কষা হয়েছে ৷
ওই দিন মমতা জানান, বাংলার রাজ্যপাল থাকার সময় ধনখড় তাঁদের সঙ্গে গোলমাল করতেন ৷ পরে তিনি উপ-রাষ্ট্রপতি হন ৷ কিন্তু, আচমকাই তাঁকে ওই পদ থেকে সরে যেতে হয় ৷ এই প্রসঙ্গ টেনে মমতা বলেন, "বিজেপির হয়ে কাজ করলে একদিন আপনারও (মুখ্য নির্বাচন কমিশনার) ধনখড়ের মতো অবস্থা হবে ৷" এর সঙ্গেই মমতার সংযোজন, "এর আগে অনেক আমরা মুখ্য নির্বাচন কমিশনার দেখেছি ৷ টিএন সেশন থেকে শুরু করে এসওয়াই কুরাইসিরা নিজেদের কাজ খুব ভালোভাবে করতেন ৷ শক্ত হাতে কাজ সামলাতেন ৷ এমন দালাল আগে কখনও দেখিনি ৷"
Addressing the Hon’ble Supreme Court, Smt. @mamataofficial spoke with humility and clarity, placing on record the anguish of a state whose repeated appeals have gone unanswered. She conveyed that this was not a political battle, but a constitutional appeal made when all other… pic.twitter.com/xgqeZYbCgl— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) February 4, 2026
বুধবার সুপ্রিম কোর্টে মাইক্রো অবজার্ভার প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনের দাবি, এসআইআরের কাজের জন্য রাজ্য প্রশাসনের তরফে নীচু তলার আধিকারিকদের নিযুক্ত করা হয়েছে ৷ এই প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "শুধুমাত্র বাংলার জন্য মাইক্রো অবজার্ভার। আমার শেষ আবেদন, মাইক্রো অবজার্ভারদের প্রত্যাহার করুন। গণতন্ত্রকে বাঁচান। আমি খুবই ধন্য হয়েছি। মানুষের অধিকার রক্ষা করুন।" আদালতের কাছে মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন, যাঁদের নাম লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সিতে আছে, সেগুলি যেন বাদ না যায় ৷
মুখ্যমন্ত্রীর আইনজীবী শ্যাম দিওয়ান সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করে বলেন, "খসড়া তালিকা প্রকাশের পর 16 ডিসেম্বর 2025 থেকে এখনও পর্যন্ত 88 লক্ষ মানুষের শুনানি হয়েছে ৷ প্রতি দিন গড়ে 1.8 লক্ষ মানুষের শুনানি হয়েছে ৷ এখনও 63 লক্ষ মানুষের শুনানি বাকি ৷ নির্ধারিত সময়ে শুনানি শেষ করতে হলে প্রতি দিন 15.5 লক্ষ শুনানি করতে হবে, যা বাস্তবে অসম্ভব ৷ 8,300 জন মাইক্রো অবজারভার নিয়োগ করা হয়েছে, যার কোনও আইনি ভিত্তি নেই ৷"
দুই পক্ষের সওয়াল-জবাব শুনে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয়, রাজ্য সরকার যেন বাংলা ভাষা বোঝে, এমন অফিসারদের তালিকা দেয় ৷ পাশাপাশি, নির্বাচন কমিশন যেন নামের ছোট ভুলে কাউকে বাদ না-দেয়। শুনানির নোটিশ দেওয়ার সময় কমিশনকে আরও সতর্ক হতে হবে । সোমবার অর্থাৎ 9 ফেব্রুয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর করা এসআইআর মামলা ফের শুনবে সুপ্রিম কোর্ট ৷