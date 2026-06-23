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ঋতব্রতর আগেই নির্বাচন কমিশনকে জাতীয় কর্মসমিতির চিঠি, দাবি মমতার সঙ্গে থাকা তৃণমূল বিধায়কদের

তৃণমূলের নয়া জাতীয় কর্মসমিতি গঠনের কথা সোমবার ঘোষণা করেছেন ঋতব্রতরা ৷ এবার মমতার সঙ্গে থাকা বিধায়কদের দাবি তারা আগেই দ্বারস্থ হয়েছে নির্বাচন কমিশনের ৷

Mamata Banerjee
হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে মিছিলে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ছবি: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফেসবুক পেজ থেকে গৃহীত)
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By PTI

Published : June 23, 2026 at 2:01 PM IST

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কলকাতা, 23 জুন: দলের বিরুদ্ধাচরণ করা বিধায়কদের আগেই নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে তারা ৷ এমনই দাবি মমতা-পন্থী তৃণমূলের ৷ আরও দাবি, ঋতব্রতদের আগেই তৃণমূলের জাতীয় কর্মসমিতির বিস্তারিত বিবরণ জানানো হয়েছে কমিশনকে ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে গড়া তৃণমূলের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ের আবহে প্রকাশ্যে এল এমনই নয়া দাবি ! গত শনিবার 24 জন সদস্যকে নিয়ে এই কর্মসমিতি গঠিত হয় বলে জানিয়েছেন কালীঘাট-পন্থী তৃণমূল বিধায়করা ৷

এদিকে সোমবার উলুবেড়িয়া-পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সর্বভারতীয় তৃণমূলের নয়া জাতীয় কর্মসমিতি গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়েছে ৷ জাতীয় স্তরের এই ওয়ার্কিং কমিটিতে নেই দলের প্রতিষ্ঠাতা তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ৷ বাদ গিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেকও ৷ ঋতব্রত-পন্থী এই দল গত 3 জুন থেকে নিজেদের 'আসল তৃণমূল' বলে দাবি করে চলেছে ৷

এই পরিস্থিতিতে কালীঘাট-পন্থী তৃণমূলের দাবি, সোমবার নিউটাউনের হোটেল থেকে ঋতব্রত শিবির 'সর্বভারতীয় তৃণমূলের বিশেষ অধিবেশন' নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করার আগেই দলের নতুন জাতীয় কর্মসমিতির নাম ঘোষণা করে তা নির্বাচন কমিশনকে পাঠানো হয়ে গিয়েছে ৷

গত 2 জুন দলবিরোধী কাজের জন্য ঋতব্রতকে বহিষ্কার করে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ পরদিনই তাঁর নেতৃত্বে 58 জন বিধায়কের একটি দল বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে দেখা করে নিজেদের 'প্রকৃত বিরোধী তৃণমূল দল' বলে দাবি করে চিঠি দেন ৷ এই 'বিদ্রোহী' বিধায়করা ঋতব্রতকে বিরোধী দলনেতা দাবি করেন এবং অধ্যক্ষ সেই দাবিকে স্বীকৃতি দিয়ে বহিষ্কৃত ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কেই বিধানসভার বিরোধী দলনেতার মর্যাদা দেন ৷ এই বিষয়টি আদালতে গড়িয়েছে এবং কলকাতা হাইকোর্ট ঋতব্রতর বিরোধী দলনেতা হিসাবে নিযুক্ত করায় কোনও স্থগিতাদেশ দেয়নি ৷ মানে খাতায়কলমে তিনিই এখন বিরোধী দলনেতা ৷

মমতা-পন্থী তৃণমূলের এক প্রবীণ নেতা সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে বলেন, "বিদ্রোহী শিবির জাতীয় ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তুতি নিচ্ছিল ৷ ততক্ষণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চেয়ারপার্সন হিসাবে নিজের দলের সাংগঠনিক কাঠামো চূড়ান্ত করে সেই তালিকা নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন ৷"

শনিবারই 24 জন সদস্যকে নিয়ে তৈরি এই জাতীয় কর্মসমিতি স্থির করা হয় ৷ সোমবার দুপুরে যখন নিউটাউনের অভিজাত হোটেলে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় দলের বিশেষ অধিবেশন নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করছিলেন, তার আগে দুপুরেই কালীঘাটের তরফে মমতাপন্থী জাতীয় কর্মসমিতির বিস্তারিত বিবরণ কমিশনের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি ৷

এই তালিকা অনুযায়ী তৃণমূলের প্রতিষ্ঠাতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই দলের চেয়ারপার্সন ৷ দলের সহ-সভাপতি সুব্রত বক্সী, সাধারণ জাতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, যুগ্ম সম্পাদক ডেরেক ও'ব্রায়েন ও দোলা সেন এবং কোষাধ্যক্ষ শুভাশিস চক্রবর্তী ৷

অন্যদিকে গতকাল ঋতব্রত-পন্থী তৃণমূলের 30 সদস্যের জাতীয় কর্মসমিতির ঘোষণা হয়েছে ৷ এই 'নব্য' তৃণমূলের দলের চেয়ারপার্সন প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ রায় ৷ সাধারণ সম্পাদক- ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, জাভেদ খান, সন্দীপন সাহা এবং কোষাধ্যক্ষ আখরুজ্জামান ৷ এই 'বিদ্রোহী' দলের চারজন সহ-সভাপতি একদা মমতার বিশ্বস্ত ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, রথীন ঘোষ এবং সাবিনা ইয়াসমিন ৷

সূত্রের খবর, রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৈরি সাংগঠনিক কাঠামো থেকে বাদ পড়েছেন একাধিক দলের বিরুদ্ধাচরণ করা নেতারা ৷ ভোটে হারের পর থেকে বেশ কিছুদিন ধরেই দেখা যায়নি প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে ৷ গত 5 জুন তিনি তৃণমূলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজের আবেদন জানিয়ে বেসরকারি ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে চিঠি দিয়েছিলেন ৷ তিনি চলতি মাসের শুরুতেও তৃণমূলের জাতীয় কর্মসমিতির অংশ ছিলেন ৷ তিনিও এই প্যানেল থেকে বাদ পড়েছেন ৷

এর মধ্যে দল-বিরোধী কাজের জন্য কলকাতার প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিম, প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, অরূপ রায়, জাভেদ খান, রথীন ঘোষ, বিপ্লব মিত্র, স্নেহাশিস চক্রবর্তী এবং বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিনকে শোক'জ করেছে মমতা-পন্থী তৃণমূল ৷ মঙ্গলবারই তাঁদের বহিষ্কার করা হয়েছে বলে খবর ৷

বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, "এখন একটা সার্কাস চলছে ৷ তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত নেতা বিশেষ অধিবেশন করছেন ৷ বিষয়টা এখন আদালতে বিচারাধীন এবং আমরা আদালতে আস্থা রাখছি ৷ আমরা বিচলিত নই ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল সমার্থক ৷ বাকি সব সার্কাস ৷"

এবার প্রশ্ন এটাই যে নির্বাচন কমিশন কোন তৃণমূলকে স্বীকৃতি দেয় ৷ গতকাল ঋতব্রতদের বিশেষ অধিবেশনের ফেস্টুনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সংবিধান প্রণেতা বাবাসাহেব আম্বেদকর এবং জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির ছবি ছিল ৷ কিন্তু সাধারণত তৃণমূলের কোনও সভায় মমতা ও অভিষেকের ছবি থাকে ৷ তা ছিল না ৷

এই প্রশ্নের উত্তরে 'বিদ্রোহী'দের সাধারণ সম্পাদক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এখানে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি আছেন, সংবিধানের প্রণেতা বাবাসাহেব আম্বেদকর আছেন, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আছেন আর বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম আছেন ৷ এঁদের আলোয় আমরা আলোকিত ৷"

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "তিনি যদি দলের প্রধান পরামর্শদাতা হিসাবে আমাদের পরামর্শ দিতে চান, তাহলে আমরা তাঁকে স্বাগত জানাব ৷ আমরা সর্বসম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব, এককভাবে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব না ৷"

এমনকী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তৃণমূল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "যাঁকে নিয়ে কোনও আলোচনাই হয়নি, তাঁকে বহিষ্কারের প্রশ্ন কোথা থেকে আসবে ৷" এমনকী অভিষেককে তিনি 'চার্টার্ড অভিষেক' বলেও কটাক্ষ করেন ৷ প্রতীক নিয়ে ঋতব্রতর দাবি, "আমরাই তৃণমূল কংগ্রেস ৷"

এবার প্রশ্ন, তৃণমূলের প্রতীক নিয়ে ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের ভাবনা-প্রসূত 'ঘাসফুল' প্রতীকের দাবি নিয়ে কী অবস্থান নেয় নির্বাচন কমিশন-সে ৷ অথবা এই প্রতীক নিয়ে শিবসেনার মতোই আদালতে জল গড়াবে কি না ৷ 1998 সালে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস গড়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ মাত্র 26 বছরে দলের অন্দরে ভাঙন বাংলার রাজনীতিতে একটি বড় শিক্ষা বলে মনে করছে রাজনৈতিক ওয়াকিবহাল মহল ৷

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