দুর্ব্যবহার করেছেন, প্রশ্নের জবাব দেননি ! 'দালাল' জ্ঞানেশ কুমারের বৈঠক বয়কট মমতার

দুর্ব্যবহার করেছেন, প্রশ্নের জবাব দেননি ! 'দালাল' জ্ঞানেশ কুমারের বৈঠক বয়কট মমতার
এত উদ্ধত নির্বাচন কমিশনার তিনি কখনও দেখেননি বলেও জানান মমতা ৷ নির্বাচন সদনে আসার আগে বঙ্গভবনে পুলিশের অতিসক্রিয়তা নিয়েও সরব হয়েছিলেন বাংলার প্রশাসনিক প্রধান ৷
Published : February 2, 2026 at 6:55 PM IST
নয়াদিল্লি, 2 ফেব্রুয়ারি: মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার তাঁদের অপমান করেছেন বলে দাবি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ নির্বাচন সদন থেকে বাইরে বেরিয়ে মমতা জানান, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার তাঁদের প্রশ্নের জবাব দেননি ৷
শুধু তাই নয়, এত উদ্ধত কমিশনার তিনি কখনও দেখেননি বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী ৷ মমতার হুঁশিয়ারি, প্রয়োজনে বাংলা থেকে লক্ষ লক্ষ লোক নিয়ে এসে দিল্লিতে আন্দোলন করবেন ৷
সোমবার সকালে বঙ্গভবনের বাইরে পুলিশের অতিসক্রিয়তা নিয়ে অভিযোগের পর বিকেল চারটে নাগাদ নির্বাচন কমিশনের সদর দফতরে প্রবেশ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এছাড়াও ছিলেন এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর প্রাণ হারানো তিন বিএলও'র পরিবারের সদস্য়রা ৷ এছাড়াও এসআইআর 'আতঙ্কে' প্রাণ হারানো এমন পাঁচ জনের পরিবারের সদস্যরাও গিয়েছেন মমতার সঙ্গে ৷ সকলেরই গায়ে ছিল কালো পোশাক ৷