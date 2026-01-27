অপুষ্টিই ভারতের সবচেয়ে বড় সমস্যা, বলছেন নোবেলজয়ী অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়
হায়দরাবাদের একটি সাহিত্য উৎসবে এসে অপুষ্টিই ভারতের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এবং দেশে প্রোটিনের তীব্র ঘাটতি রয়েছে বলে দাবি করেন নোবেলজয়ী বাঙালি অর্থনীতিবিদ ৷
Published : January 27, 2026 at 10:30 PM IST
হায়দরাবাদ, 27 জানুয়ারি: হায়দরাবাদের একটি সাহিত্য উৎসবে ইনাডু-ইটিভি ভারতের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে নোবেলজয়ী অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, অপুষ্টিই ভারতের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এবং দেশে প্রোটিনের তীব্র ঘাটতি রয়েছে৷
নোবেলজয়ী অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত খাদ্যের সহজলভ্যতা একটি জাতির অগ্রগতির অন্যতম প্রধান সূচক। তিনি জোর দিয়ে বলেন, ন্যায্যমূল্যের দোকান থেকে বিতরণ করা চাল ও গম ভারতের গভীর-মূল অপুষ্টি সমস্যা সমাধানের জন্য যথেষ্ট নয়। তিনি মানুষের খাদ্যাভ্যাসে প্রোটিন ও ভিটামিন অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন এবং স্কুল শিক্ষার্থীদের জন্য ডিমের বাধ্যতামূলক সরবরাহের আহ্বান জানান।
হায়দরাবাদে একটি সাহিত্য উৎসবে ইনাডু-ইটিভি ভারতের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে নোবেলজয়ী বাঙালি অর্থনীতিবিদ বলেন, "অপুষ্টি ভারতের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গিয়েছে। জনসংখ্যার একটি বড় অংশের দৈনন্দিন খাবারে প্রোটিনের তীব্র ঘাটতি রয়েছে, যা ব্যাপক স্বাস্থ্য সমস্যার জন্ম দিচ্ছে।"
অভিজিৎ বিনায়ক সতর্ক করে দিয়ে বলেন, কল্যাণমূলক প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ কমানো হলে দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব হবে না। তাঁর মতে, প্রোটিন ও ভিটামিন সমৃদ্ধ পুষ্টিকর খাবারের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে।
ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়কে 2019 সালে এস্থার ডুফলো এবং মাইকেল ক্রেমারের সঙ্গে যৌথভাবে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য দূরীকরণে পরীক্ষামূলক পদ্ধতির ওপর গবেষণায় তাঁদের বিশেষ অবদানের জন্য এস্থার ডুফলো, মাইকেল ক্রেমার এবং অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই পুরস্কার দেওয়া হয়।
তিনি উল্লেখ করেন, সারা দেশের স্কুল পড়ুয়াদের ডিম সরবরাহ করা পুষ্টির মান উন্নত করার জন্য একটি অত্যন্ত সাশ্রয়ী উপায়। 1 ফেব্রুয়ারি লোকসভায় পেশ হতে যাওয়া 2026 সালের কেন্দ্রীয় বাজেটের কথা উল্লেখ করে নোবেলজয়ী বাঙালি অর্থনীতিবিদ বলেন, বাজেটে প্রচলিত পরিকাঠামোর পরিবর্তে কার্যকারিতার উপর মনোযোগ দেওয়া উচিত।
ভারতে কি দারিদ্র্য কমছে?
অভিজিৎ বিনায়ক এই প্রসঙ্গে জানান, পর্যাপ্ত খাবারের সুযোগ পাওয়াই প্রকৃত অগ্রগতির প্রতিফলন। বর্তমানে দরিদ্ররা তাদের আয়ের প্রায় 40 শতাংশ খাবারে ব্যয় করে৷ অন্যদিকে, ধনীরা প্রায় 60 শতাংশ ব্যয় করে খাবারের জন্য। আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্ররা পুষ্টিকর খাবারের পরিবর্তে খাদ্যবহির্ভূত জিনিসপত্র ও সুযোগ-সুবিধার পেছনে বেশি খরচ করেন। তিনি উল্লেখ করেন, খাবারের পছন্দ বেশ জটিল এবং চা, কফি ও জলখাবারের ব্যবহার বেড়েছে। তিনি জোর দিয়ে জানান যে, ঐতিহ্যবাহী খাবারকে কেবল সাংস্কৃতিক কারণেই নয়, বরং সেগুলির পুষ্টিগুণের জন্যও উৎসাহিত করা উচিত।
দেশে অপুষ্টির সমস্যা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, খিদে মেটাতে শুধুমাত্র খাদ্যশস্য বিতরণ করাই যথেষ্ট নয়। শিশুদের মধ্যে অপুষ্টি রোধে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে পরিষেবা উন্নত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন যে নারীর ক্ষমতায়ন এবং সচেতনতা বৃদ্ধি পরিবারের মধ্যে স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে।
কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কর্মসূচির পরিবর্তে প্রস্তাবিত জিআরএএমজি প্রকল্প সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ সতর্ক করেন যে, কেন্দ্রীয় তহবিল হ্রাস করলে রাজ্যগুলির মধ্যে বৈষম্য আরও বাড়বে। তাঁর মতে, এতে দরিদ্র রাজ্যগুলি কম সম্পদ পাবে, যা দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্য পূরণে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।
2047 সালের মধ্যে উন্নত ভারতের জন্য দৃষ্টিভঙ্গি
2047 সালের মধ্যে ভারত 30 ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত হতে পারবে কিনা সে বিষয়ে অভিজিৎ বিনায়ক জানান, অর্থনৈতিক বৃদ্ধির বিষয়ে নিশ্চিতভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। তিনি বলেন, "কখন অর্থনীতিতে বৃদ্ধি বা স্থবিরতা আসবে তা বলা অসম্ভব এবং তাই এই ধরনের পূর্বাভাস অনিশ্চিত রয়ে গিয়েছে৷"
তাঁর মতে, বিশ্বের চতুর্থ বা পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি হিসেবে ভারতের অবস্থান কল্যাণের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষ অর্থবহ নয়। দেশের বিশাল জনসংখ্যার বিবেচনায়, অর্থনৈতিক অগ্রগতি মূলত সামগ্রিক জিডিপি র্যাঙ্কিংয়ের চেয়ে মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা উচিত। আসন্ন কেন্দ্রীয় বাজেটে প্রচলিত পদ্ধতির বাইরে গিয়ে কার্যকারিতার উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত, দারিদ্র্য মোচন, নগর বিকেন্দ্রীকরণ এবং জনগণের সামগ্রিক স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।