জাতীয় রাজনীতিকে নয়া দিশা দেবে উত্তরপ্রদেশ ভোট, দাবি কংগ্রেস সভাপতির

জাতীয় রাজনীতিকে নয়া দিশা দেবে উত্তরপ্রদেশ ভোট, দাবি কংগ্রেস সভাপতির
Congress Uttar Pradesh Assembly Elections Meeting: উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা সারলেন রাহুল-খাড়গে ৷ শরিকদের নিয়ে নির্বাচন দলেরভালো ফল নিয়ে আশাবাদী কংগ্রেস সভাপতি ।
By ANI
Published : November 16, 2026 at 3:42 PM IST
নয়াদিল্লি, 16 নভেম্বর: উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করে দিল কংগ্রেস নেতৃত্ব ৷ সোমবার উত্তরপ্রদেশের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠক করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ এই বৈঠক শেষে সোশাল মিডিয়ায় খাড়গে একটি পোস্ট করে জানান, উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচন জাতীয় রাজনীতিতে এক নতুন পথের দিশা দেখাবে ৷
সংবাদসংস্থা এএনআই-এর খবর অনুযায়ী, এদিনের বৈঠক শেষে মল্লিকার্জুন খাড়গে জানান, উত্তরপ্রদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হয়েছে ৷ তিনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানান, 2027 সালের এই নির্বাচন দেশের রাজনীতির জন্য একটি নতুন দিক নির্ধারণ করবে ৷
आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रदेश की राजनीतिक स्थिति और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर गहन चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव देश की राजनीति को नई दिशा देंगे। प्रदेश की जनता परिवर्तन की ओर देख रही है और सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा वंचित वर्गों के अधिकारों को मजबूत होते देखना चाहती है। मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी, INDIA गठबंधन के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश की जनता के सामने एक मजबूत विकल्प प्रस्तुत करेगी।— Mallikarjun Kharge (@kharge) November 16, 2026
সোশাল মিডিয়া পোস্টে কংগ্রেস সভাপতি লিখেছেন, "আজ আমি উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটির শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি ৷ আমি মনে করি উত্তরপ্রদেশের আসন্ন নির্বাচন দেশের রাজনীতির জন্য একটি নতুন দিক নির্ধারণ করবে ৷ রাজ্যের মানুষ পরিবর্তনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে এবং তাঁরা সামাজিক ন্যায়বিচার, সমান সুযোগ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার আরও সুদৃঢ় হোক—এমনটাই প্রত্যাশা করে আছেন ৷"
উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে 'ইন্ডিয়া' শিবিরের ফলাফল নিয়েও আত্মবিশ্বাসী কংগ্রেস সভাপতি ৷ মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, "কংগ্রেস 'ইন্ডিয়া' (INDIA) শিবিরের সঙ্গে মিলে উত্তর প্রদেশের জনগণের সামনে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক বিকল্প তুলে ধরতে সক্ষম হবে ৷"
এর আগে গত শুক্রবার, মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং রাহুল গান্ধি উত্তরপ্রদেশ নিয়ে আরও একটি বৈঠক করেন । ওই ভার্চুয়াল বৈঠকে কংগ্রেসের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক, উত্তরপ্রদেশের সভাপতি এবং পর্যবেক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন ৷ সেখানে খাড়গের নেতৃত্বে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কৌশল, তৃণমূল পর্যায়ে আন্দোলন এবং ভোট চুরি, মূল্যবৃদ্ধি ও দেশের অর্থনীতির বেহাল দশার বিরুদ্ধে হতে চলা বিভিন্ন প্রতিবাদ কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করা হয় ৷
এর আগে উত্তরপ্রদেশের নির্বাচন নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপিও। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বেই নির্বাচন লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে গেরুয়া শিবির। তাঁকেই প্রচারের মুখ করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থার উন্নতি, কেন্দ্রের সাহায্যে রাজ্যের ডাবল ইঞ্জিন সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচির মতো বিভিন্ন ইস্যুকে সামনে রেখে নির্বাচন লড়তে চাইছেন নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে অমিত শাহরা। আরও জানা গিয়েছে, ভোট ঘোষণার আগেই দেশের সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যার রাজ্যে 18টি সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী ।