রাজস্থানে 6 বছরের স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার মালদার পরিযায়ী শ্রমিক

রাজস্থানে 6 বছরের স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার মালদার পরিযায়ী শ্রমিক
পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত পশ্চিমবঙ্গের মালদার বাসিন্দা ৷ রাজস্থানের উদয়পুরে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে কাজ করত সে ৷
Published : January 16, 2026 at 5:40 PM IST
উদয়পুর, 16 জানুয়ারি: বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের বিরুদ্ধে রাজস্থানে 6 বছরের এক স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ ৷ পুলিশ জানিয়েছে, উদয়পুর জেলার গোগুন্দা থানা এলাকায় নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে । অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
পুলিশ সোমবার জানিয়েছে, গোগুন্ডা থানা এলাকায় এক স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে । ঘটনাটি গত মঙ্গলবার হলেও, নির্যাতিতার পরিবার রবিবার সন্ধ্যায় নাপাসর থানায় অভিযোগ দায়ের করে ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত পশ্চিমবঙ্গের মালদার বাসিন্দা ৷ উদয়পুরে সে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে কাজ করত ৷ এমনকী মেয়েটির বাবার পরিচিত বলেও জানা গিয়েছে । পুলিশ জানিয়েছে, "নির্যাতিতার পরিবার অভিযোগপত্রে জানিয়েছে, অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি চকোলেট ও বিস্কুট কিনে দেওয়ার কথা বলে শিশুটিকে নিয়ে যায় ৷ এরপর এক নির্জন এলাকায় ওই স্কুলছাত্রীর উপর যৌন নির্যাতন চালায় সে।"
গোগুন্ডা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (এসএইচও) শ্যাম সিং জানান, অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি মেয়েটিকে এই ঘটনা সম্পর্কে কাউকে কিছু না বলার জন্য হুমকিও দিয়েছিল । কাঁদতে কাঁদতে মেয়েটি বাড়ি ফিরে আসার পর তার পরিবার ঘটনাটি জানতে পারে ৷ ওই পুলিশ আধিকারিক বলেন, "যখন ভীতসন্ত্রস্ত শিশুটি বাড়ি ফেরে মাকে ঘটনার কথা জানায় ৷ তারপর পরিবারের তরফে সবটা পুলিশকে জানানো হয় ।" এরপরই পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দলের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট ছগন রাজপুরোহিত স্থানীয় থানার আধিকারিকদের সঙ্গে তদন্ত শুরু করেন ৷ মেয়েটির বয়ান অনুযায়ী ঘটনাস্থলও পরিদর্শন করেন তাঁরা ৷ এসএইচও শ্যাম সিং বলেন, "প্রাথমিক তদন্তে আমরা নিশ্চিত হয়েছিলাম যে নির্যাতিতা অভিযুক্তকে চিনত ৷ আর সেকারণেই তার সঙ্গে যেতে তার কোনও অসুবিধাও হয়নি ।"
পুলিশ জানিয়েছে, নির্যাতিতার বাবা এবং অভিযুক্ত দু'জনেই একই জায়গায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করত ৷ সেখান থেকেই তাদের পরিচয় হয়েছিল। পুলিশ অফিসার শ্যাম সিং বলেন, "আমরা অভিযুক্তের মোবাইল ফোনে কিছু আপত্তিকর পর্নোগ্রাফিক ভিডিয়ো পেয়েছি ৷ আমাদের ধারণা সেগুলি নিয়মিত দেখেই সে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল।"
অন্যদিকে, নির্যাতিতার মেডিক্যাল পরীক্ষা করানো হয়েছে ৷ পাশাপাশি ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি (এফএসএল) দল ঘটনাস্থল থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও নমুনাও সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছে । অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বিএনএস এবং পসকো আইনে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে ৷