কমিশনের নথিতে বিজেপির লোগো ! তোলপাড় কেরলের রাজনীতি
প্রতিবাদে সরব হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ যদিও কমিশনের ব্যাখ্যা, অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির কারণেই তাদের নথিতে বিজেপির লোগো ব্যবহৃত হয়েছে ৷
Published : March 24, 2026 at 3:30 PM IST
তিরুঅনন্তপুরম, 24 মার্চ: নির্বাচন কমিশনের নথিতে বিজেপির প্রতীক থাকাকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া বিতর্কের জের ক্রমশ বড় আকার নিচ্ছে ৷ একদিকে উত্তরবঙ্গে প্রচার করতে যাওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে এ নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ অন্যদিকে কেরলে প্রতিবাদ করছে সিপিএম ৷ একদিন আগেই তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রও এ নিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেছিলেন ৷
ঘটনার সূত্রপাত, 19 মার্চ কমিশনের তরফে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে একটি মেল পাঠানো হয় ৷ কোনও প্রার্থীর বিরুদ্ধে অপরাধমূলক অভিযোগ থাকলে তাঁকে কী কী নথি জমা দিতে হবে তা বলা হয়েছিল ওই মেলে ৷ কিন্তু নথির শেষের দিকে ছিল বিজেপি-র কেরল ইউনিটের একটি লোগো ৷ এই প্রতীককে ঘিরেই বিকর্কের সূত্রপাত ৷
প্রাথমিকভাবে কেরল সিপিএমের তরফে সোশাল মিডিয়ায় ওই নথির একটি ছবি পোস্ট করা হয় ৷ সঙ্গে লেখা ছিল, "কমিশনের সঙ্গে বিজেপির যে যোগসাজশ আছে তা আরও একবার প্রমাণিত হল ৷ এখন পরিস্থিতি এমন জায়গায় এসে দাঁডিয়েছে যে ইভিএম যে কোনও বোতামে ভোট দিলেই সেই সেই ভোট পদ্মশিবির পাবে !" পোস্টের অন্য় একটি অংশে কমিশনকে বামেদের পরামর্শ, সাংবিধানিক সংস্থা হিসেবে কমিশনের উচিত নিরপেক্ষ আচরণ করা ৷
কেরলের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক রতন ইউ কেলকার প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানান, তাঁদের নথিতে কোনও রাজনৈতিক লোগো যুক্ত হয়ে যাওয়া সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত একটি ভুল ৷ এর নেপথ্যে অন্য কোনও বিষয় নেই ৷ কীভাবে এই ভুল হয়ে থাকতে পারে, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন কমিশন কর্তা ৷
তিনি জানান, 2019 সালে কমিশন প্রার্থীদের অপরাধে জড়িত থাকা সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা দিয়েছিল ৷ এ বিষয়ে বর্তমান নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি প্রশ্ন জানতে চায় বিজেপি ৷ নিজেদের বক্তব্য়ের সমর্থনে ওই চিঠিটিও জমা দিয়েছিল বিজেপি ৷ গেরুয়া শিবিরের তোলা প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে কমিশনের কর্মী ভুল করে তাদের জমা দেওয়া নথিতে থাকা বিজেপির প্রতীক ব্যবহার করে ফেলেছেন ৷ তিনি আরও জানান, মেল পাঠানোর দু'দিনের মধ্য়ে বিষয়টি তাঁদের নজরে আসে ৷ এরপর সেই ভুল সংশোধন করে নেওয়া হয় ৷