রেললাইনে মৃত্যুফাঁদ ! চালকের সতর্কতায় ভয়াবহ দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচলেন যাত্রীরা

রেললাইনে মৃত্যুফাঁদ ! চালকের সতর্কতায় ভয়াবহ দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচলেন যাত্রীরা
Bihar Train Derail Plot: স্পেশাল ট্রেনের রেলট্র্যাকে একটি কংক্রিটের স্ল্যাব রাখা ছিল । তা দূর থেকে দেখতে পেয়েছিলেন ট্রেনের চালক ।
Published : October 29, 2026 at 2:07 PM IST
মধুবনী, 29 অক্টোবর: ট্রেনচালকের তৎপরতায় বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই পেল স্পেশাল ট্রেন । ঝাঁঝরপুর-লৌকাহ রেল সেকশনের আনন্দ বিহারের দিকে যাওয়া স্পেশাল ট্রেনের রেল ট্র্যাকে একটি বড় স্ল্যাব রাখা ছিল । ওই স্ল্যাবটিতে ধাক্কা লেগে ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয়ে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত । কিন্তু লোকো পাইলটের সতর্কতায় তা হয়নি ।
লোকো পাইলট ট্র্যাকে রাখা ওই বড় কংক্রিটের স্ল্যাবটি দেখতে পান । তিনি দ্রুতগতিতে চলা ট্রেনটিকে ইমার্জেন্সি ব্রেক কষে থামিয়ে দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচিয়ে দেন । বিষয়টি গুরুতর বিবেচনা করে তিনি জিআরপিকে খবর দেন । এই ঘটনাটি ঘটেছে মধুবনী জেলার মহারেল স্টেশনের কাছে ।
খবর পেয়ে দ্রুত মহারেল স্টেশনের কাছে ঘটনাস্থলে পৌঁছন সমস্তিপুর রেলওয়েজের অ্যাসিস্ট্যান্ট সিকিউরিটি কমিশনার রাকেশ কুমার, জিআরপি পুলিশের প্রধান কিং কুন্দন এবং আরপিএফ ইন্সপেক্টর পুখরাজ মীনা । আধিকারিকরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং তদন্ত শুরু হয়েছে ।
এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ইতিমধ্যে রেলের নিরাপত্তাবাহিনী এক তরুণ ও এক নাবালককে গ্রেফতার করেছে । দু'জনকে রুদ্রপুর থানায় পাঠানো হয়েছে । 04013 লৌকাহ-আনন্দ বিহার স্পেশাল ট্রেনটি মহারেল স্টেশনের এক নম্বর লাইন দিয়ে যাচ্ছিল । এই স্টেশনে ট্রেনটির থামার কথা ছিল না ।
লোকো পাইলট উপেন্দ্র ভাণ্ডারী রেলওয়ে ট্র্যাকে ওভারব্রিজের কাছে রাখা কংক্রিটের স্ল্যাবটি দেখতে পান এবং বিপদের আঁচ করেন । তিনি সঙ্গে সঙ্গে ইমার্জেন্সি ব্রেক কষে স্ল্যাবের আগেই ট্রেনটিকে থামিয়ে দেন । তদন্ত চলাকালীন এক গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে পুলিশ সন্দেহভাজন তরুণকে চিহ্নিত করে । ঝাঁঝরপুর আরপিএফ-এর ইনচার্জ অরবিন্দ কুমার, নিরাপত্তারক্ষী চৌধরী এবং অজয় কুমার মীনা গোপন সূত্রে জানতে পারেন, সন্দেহভাজন এক তরুণ স্টেশন চত্বরে ঘোরাঘুরি করছিল । পুলিশের দাবি, সে রেলওয়ে ট্র্যাকে কংক্রিটের স্ল্যাব রাখার কথা স্বীকার করে নিয়েছে ।
নিশ্চিত হতে অভিযুক্ত তরুণকে হেফাজতে নিয়ে জেরা করে পুলিশ । তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরেকজনকেও পাকড়াও করা হয়েছে । অভিযুক্তরা মহারেল ওয়ার্ড নম্বর 2 এর বাসিন্দা এবং নাবালক । আরপিএফ জানিয়েছে, দু'জনেই জেরার মুখে স্বীকার করেছে তারা রেলের ট্র্যাকে স্ল্যাব রেখেছিল ।
মহারেল স্টেশন মাস্টার বিন্দেশ্বর ঝা বলেন, "রেলকর্মীরা সঙ্গে সঙ্গে ট্র্যাক থেকে স্ল্যাবটি সরিয়ে কন্ট্রোল রুমে খবর দেন । নিরাপত্তারক্ষীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর ট্রেনটি ভোর 3:44 মিনিট নাগাদ ছাড়া হয় । রুদ্রপুর থানায় এফআইআর দায়ের হয়েছে । 2003 সালের সংশোধিত রেলওয়ে আইনের 150 (1) ধারা এবং ইন্ডিয়ান কোড অফ জাস্টিস-এর 250 নম্বর ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে ।"