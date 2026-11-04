অগ্নিপথ প্রকল্পে বড় পরিবর্তন ! 75 শতাংশ অগ্নিবীরের চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি কেন্দ্রের

অগ্নিপথ প্রকল্পে বড় পরিবর্তন ! 75 শতাংশ অগ্নিবীরের চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি কেন্দ্রের
Major Change In Agnipath: অগ্নিবীরদের মেয়াদ চার বছর ৷ 25 শতাংশকে নিয়মিত চাকরিতে বহাল রাখা হয় ৷ বাকি 75 শতাংশ বাদ পড়েন ৷
Published : November 4, 2026 at 8:13 PM IST
নয়াদিল্লি, 4 নভেম্বর: অগ্নিবীরদের জন্য সুখবর দিল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ বুধবার দেশের চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ (সিডিএস) জেনারেল এনএস রাজা সুব্রমণি ঘোষণা করলেন, ‘অগ্নিপথ’ প্রকল্পে 75 শতাংশ অগ্নিবীরের চাকরির মেয়াদ আরও দুই বছর বৃদ্ধি করা হচ্ছে ৷ তিনি জানান, যাঁদের চার বছরের মেয়াদ শেষ হচ্ছিল, তাঁরা আরও দুই বছর কাজ করার সুযোগ পাবেন । এই অতিরিক্ত সময় শেষ হওয়ার পর তাঁরা নির্দিষ্ট বাছাই প্রক্রিয়ার শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে সশস্ত্র বাহিনীতে স্থায়ীভাবে যোগ দেওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন ।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে । প্রায় 18 হাজার অগ্নিবীরের সশস্ত্র বাহিনী থেকে বিদায় নেওয়ার ঠিক কয়েক সপ্তাহ আগে এই পদক্ষেপ করা হল । সিডিএস জেনারেল এনএস রাজা সুব্রমণি জানিয়েছেন, সমস্ত অগ্নিবীরকে সশস্ত্র বাহিনীতে তাঁদের কাজের মেয়াদ চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে ।
#WATCH | Delhi: Chief of Defence Staff General NS Raja Subramani says, "Today is a very significant day for the Indian Defence Forces and for our 'Agniveers'. The Cabinet has created a pathway for all Agniveers to be absorbed into the Indian Defence Forces. As you are aware, the 'Agnipath' scheme was introduced on June 14, 2022. At that time, it was stated that there would be continuous performance evaluation of the Agniveers and that the scheme would be reviewed periodically. The first batch of Agniveers is now nearing the completion of their four-year tenure. Based on the performance evaluations conducted over these four years, we have received very positive feedback regarding their performance. As you know, 25% of the Agniveers are to be enrolled into the regular forces based on merit. Previously, the provision was for 75% of the Agniveers to transition back into society as disciplined and motivated youth. However, under this updated scheme, the remaining 75% of Agniveers will now be offered an additional engagement period of two years. Upon the completion of this two-year period, all those who are willing will be enrolled into the Armed Forces, subject to objective selection criteria. These are the four major aspects of this scheme."— ANI (@ANI) November 4, 2026
তিনি বলেন, ‘‘এই দুই বছরের মেয়াদ বৃদ্ধির পর সমস্ত অগ্নিবীরকে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীতে নিয়মিত সৈনিক হিসেবে যোগ দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে ৷ তবে এটি নির্ভর করবে তাঁদের ইচ্ছার উপর এবং নির্দিষ্ট নির্বাচন মানদণ্ড পূরণ করতে সক্ষম কি না, সেটাও দেখা হবে৷"
2022 সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ‘অগ্নিপথ’ প্রকল্প চালু করে । এই প্রকল্পের আওতায় সংশ্লিষ্ট পরিষেবা আইন অনুযায়ী চার বছরের মেয়াদে সশস্ত্র বাহিনীতে ‘অগ্নিবীর’দের নিয়োগ করা হয় । তরুণদের দেশের সেবা করার ও জাতি গঠনে অবদান রাখার সুযোগ করে দেওয়া এবং সশস্ত্র বাহিনীকে আরও তরুণ ও গতিশীল করে তোলার লক্ষ্যে এই প্রকল্পটি প্রবর্তন করা হয়েছিল ।
অগ্নিপথ প্রকল্পের অধীনে অগ্নিবীরদের চার বছরের মেয়াদে নিয়োগ করা হয়, যার মধ্যে কেবল 25 শতাংশকে নিয়মিত চাকরিতে বহাল রাখার বিধান রয়েছে । বাকি 75 শতাংশের আর চাকরি থাকে না ৷ এবার থেকে ওই 75 শতাংশ আরও দু’বছর কাজ করতে পারবেন ৷
Taking a significant decision today, the Union Cabinet chaired by PM Shri @narendramodi has approved a two-year ‘Second Tour of Duty’ for Agniveers under #Agnipath. I sincerely thank PM Modi for taking the decision of additional 2-year ‘Second Tour of Duty’ for Agniveers under the Agnipath scheme. This would also provide enrollment of all willing Agniveers as regular soldiers after the tenure of 4/6 years, who meet the selection criteria. This decision is continuation of long-term structural reforms of our defence forces, aimed at creating a younger, fitter, technologically equipped and future-ready military. It is not merely a recruitment policy; it is a way forward to prepare India's military for the changing character of warfare.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 4, 2026
প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এই দুই বছরের মেয়াদ বৃদ্ধিকে স্বাগত জানিয়ে এটিকে একটি ‘গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত’ বলে অভিহিত করেছেন । এক্স-এ এক পোস্টে রাজনাথ সিং লিখেছেন, ‘‘আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা অগ্নিপথ প্রকল্পের আওতায় অগ্নিবীরদের জন্য দুই বছরের 'সেকেন্ড ট্যুর অফ ডিউটি' (দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যকাল)-এর অনুমোদন দিয়েছে ।’’
তিনি অগ্নিপথ প্রকল্পের আওতায় অগ্নিবীরদের জন্য ‘সেকেন্ড ট্যুর অফ ডিউটি’ (দ্বিতীয় দফার কার্যকাল) অনুমোদন করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান । প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘‘অগ্নিপথ প্রকল্পের আওতায় অগ্নিবীরদের জন্য অতিরিক্ত দু’বছরের ‘সেকেন্ড ট্যুর অফ ডিউটি’-র সিদ্ধান্ত নেওয়ায় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই । এর ফলে 4 বা 6 বছরের মেয়াদ শেষে যেসব আগ্রহী অগ্নিবীর নির্বাচনের শর্ত পূরণ করবেন, তাঁরা নিয়মিত সৈনিক হিসেবে সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবেন ।’’
রাজনাথ আরও লিখেছেন, ‘‘এই সিদ্ধান্তটি আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীর দীর্ঘমেয়াদী কাঠামোগত সংস্কারের ধারাবাহিকতা, যার লক্ষ্য হল অপেক্ষাকৃত তরুণ, অধিকতর সক্ষম, প্রযুক্তিগতভাবে সুসজ্জিত এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত সামরিক বাহিনী গড়ে তোলা । এটি কেবল একটি নিয়োগ নীতি নয় ৷ বরং যুদ্ধের পরিবর্তনশীল প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে ভারতের সামরিক বাহিনীকে প্রস্তুত করার একটি পথ ৷’’
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