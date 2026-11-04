পালানোর সময় এনকাউন্টার, গুয়াহাটি হোটেলে গুলিকাণ্ডে মূল অভিযুক্তের মৃত্যু

পালানোর সময় এনকাউন্টার, গুয়াহাটি হোটেলে গুলিকাণ্ডে মূল অভিযুক্তের মৃত্যু
Guwahati Hotel Fire Accused Encounter Death: হোটেল বিলাস ইনে গুলির দশ দিনের মধ্যে এনকাউন্টার ধৃতের ৷ অন্য একটি মামলার প্রয়োজনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তাকে ৷
Published : November 4, 2026 at 9:45 AM IST
গুয়াহাটি, 4 নভেম্বর: বাংলার পর অসম ৷ ফের পুলিশি এনকাউন্টারে মৃত্যু ৷ মঙ্গলবার পুলিশের গুলিতে প্রাণ যায় গুয়াহাটির হোটেলে গুলিকাণ্ডের প্রধান অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈয়ের (34) ৷ পুলিশের দাবি, হেফাজত থেকে পালানোর চেষ্টার সময় তাঁর মৃত্যু হয় ।
সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ (এসএসপি) পাপরি চেতিয়া জানান, 2004 সালের অন্য একটি ব্যাঙ্ক জালিয়াতির মামলার প্রয়োজনে অভিযুক্তকে শিবসাগরে নিয়ে আসার পথে গৌরীসাগর এলাকায় এই এনকাউন্টারের ঘটনাটি ঘটে ।
তিনি আরও জানান, ঘনকান্ত একজন প্রশিক্ষিত শুটার এবং বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র ব্যবহারে অভিজ্ঞ । প্রাকৃতিক প্রয়োজনে পুলিশের গাড়ি থেকে নামার সময় আমাদের তদন্তকারী আধিকারিকের সার্ভিস রিভলভারটি ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে । সেই সময় অভিযুক্তের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয় এবং আমাদের আধিকারিক গুরুতর আহত হন । তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে শিবসাগর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি ঘনকান্তকে গুলি চালাতে বাধ্য হন । গুলিতে আহত গগৈকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ।"
26 অক্টোবর বৃহস্পতিবার রাতে গুয়াহাটির উলুবাড়ি সার্ভিস এলাকায় অবস্থিত 'হোটেল বিলাস ইন'-এ এই গুলি চলার ঘটনা ঘটে । এতে পাঁচজনের মৃত্যু হয় এবং একজন আহত হন । নিহতদের মধ্যে রয়েছেন হোটেলের মালিক হেলেনা ভরালী, তাঁর ছেলে দেবর্ষি কাশ্যপ (ভরালী), ভূদেব ভরালী, রিনিকা কাশ্যপ এবং নারায়ণ দাস ।
পরিবারটির গাড়িচালক সত্যেন্দ্র পাঠক এই ঘটনায় আহত হন । পুলিশের প্রাথমিক তদন্ত অনুযায়ী, হোটেলের মালিকপক্ষ এবং লিজ নেওয়া ঘনকান্ত গগৈয়ের মধ্যে ইজারা চুক্তি ও ভাড়া পরিশোধ নিয়ে বিরোধ ছিল ।
ঘটনার পরপরই গগৈকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাঁর কাছ থেকে লাইসেন্সপ্রাপ্ত একটি .32 বোর পিস্তল উদ্ধার করা হয় । পুলিশি হেফাজতে জিজ্ঞাসাবাদের পর 2 নভেম্বর ঘটনাস্থলে অপরাধের পুনর্নির্মাণ (ক্রাইম-সিন রিকনস্ট্রাকশন) করা হয় । এরপর 3 নভেম্বর চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত পুলিশের রিমান্ডের আবেদন নাকচ করে গগৈকে 14 দিনের বিচার বিভাগীয় হেফাজতে (জুডিশিয়াল কাস্টডি) পাঠানোর নির্দেশ দেয় ।