প্রবল বৃষ্টিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চলন্ত ট্রাকে ধাক্কা এক্সইউভির, মৃত একই পরিবারের 5 সদস্যের

প্রবল বৃষ্টিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চলন্ত ট্রাকে ধাক্কা এক্সইউভির, মৃত একই পরিবারের 5 সদস্যের
সোমবার গভীর রাতে ভারী বৃষ্টির মধ্যে মাইহারে একটি ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে। জন্মদিনের অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে এই দুর্ঘটনায় একই পরিবারের 5 জনের মৃত্যু হয়েছে।
Published : July 7, 2026 at 7:58 PM IST
মইহার (মধ্যপ্রদেশ), 7 জুলাই: সোমবার গভীর রাতে (সোমবার ও মঙ্গলবার রাতের মধ্যবর্তী সময়ে), ভারী বৃষ্টির মধ্যে নাদান দেহাত থানা এলাকার রিগরা গ্রামের কাছে 30 নম্বর জাতীয় সড়কে একটি ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে। দুর্ঘটনাটি ঘটে রাত প্রায় 2টোর দিকে। দ্রুতগতিতে আসা একটি এক্সইউভি গাড়ি সামনের একটি ট্রাককে ধাক্কা দেয়। গাড়িটিতে ছয়জন ছিলেন, যাদের মধ্যে পাঁচজন ঘটনাস্থলেই মারা যান। একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। গাড়িটি সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে।
এই পুরো পরিবারটি মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেই একটি জন্মদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৷ অনুষ্ঠানের শেষে বাড়ি ফেরার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে নাদান থানা স্থানীয়দের সহায়তায় ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং গ্যাস কাটার ও অন্যান্য সরঞ্জাম ব্যবহার করে মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে এসইউভি গাড়িটি সম্পূর্ণভাবে দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং ভেতরে থাকা ছয়জন যুবক আটকা পড়েন। গুরুতর আহত যুবককে সাতনা জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
গভীর রাতে, রিগ্রা গ্রামের কাছে পৌঁছানোর সময় দ্রুতগামী এক্সইউভি গাড়িটি সামনে থাকা একটি ট্রাকের পেছনে সজোরে ধাক্কা দেয়। দুর্ঘটনায় নিহত সকলেই মইহারের প্রাক্তন কংগ্রেস প্রার্থী মনীশ প্যাটেলের পরিবারের সদস্য ছিলেন। একই পরিবারের পাঁচ সদস্যের মৃত্যুর খবর শহরে পৌঁছানো মাত্রই পুরো এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে।
মইহারের এই দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিচয়ও জানা গিয়েছে ৷ মৃতরা হলেন গোবিন্দ প্যাটেলের ছেলে অঙ্কুর প্যাটেল (40), মহেন্দ্র প্যাটেলের ছেলে মর্দুল প্যাটেল (32), বিজয় প্যাটেল (30), নগেন্দ্র প্যাটেলের ছেলে হরিশঙ্কর প্যাটেল (25), সঞ্জু প্যাটেলের ছেলে শিবা প্যাটেল (23), এবং আহত ব্যক্তি হলেন ওম প্যাটেল। উদ্ধার অভিযান চলাকালে জানা যায় যে পাঁচজন মারা গেছেন। গুরুতর আহত যুবককে প্রথমে অমরপতন সিভিল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁর অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে সাতনা জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়।
প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে যে, অতিরিক্ত গতি এবং সামনের ট্রাক থেকে পর্যাপ্ত দূরত্ব বজায় না রাখার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। গ্রামীণ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পঞ্চরাজ সিং বলেন, "দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ উদঘাটনের জন্য প্রযুক্তিগত ও অন্যান্য প্রমাণ সংগ্রহ করা হচ্ছে। তদন্ত শেষ হলেই দুর্ঘটনার আসল কারণ স্পষ্ট হবে।" নৈশ টহলে নিয়োজিত পুলিশ কর্মকর্তা কেশরী প্রসাদ বলেন, "112 নম্বর এবং নৈশ টহলের মাধ্যমে খবর পাওয়ার পর, 30 নম্বর জাতীয় সড়কে নৈশ টহলের দায়িত্বে থাকা পুলিশ বাহিনীর সহায়তায় ঘটনাস্থলে উদ্ধার অভিযান চালানো হয়।"