আরএসএস গড়ে কংগ্রেসের ধামাকা ! নাগপুরে বিজেপিকে হারিয়ে খোঁচা হাত শিবিরের

আরএসএস গড়ে কংগ্রেসের ধামাকা ! নাগপুরে বিজেপিকে হারিয়ে খোঁচা হাত শিবিরের
Congress win: মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিতিন গড়কড়ি বিজেপি প্রার্থীর হয়ে জোরদার প্রচার করেছিলেন ৷ তারপরও নাগপুরে দাগ কাটতে পারেনি বিজেপি ৷
Published : October 29, 2026 at 11:42 AM IST
মুম্বই, 29 অক্টোবর: হলই বা মাত্র একটি আসনে জয়, তাতেই বড় সাফল্য দেখছে কংগ্রেস !
মহারাষ্ট্রে বিধান পরিষদের ভোটে মহারাষ্ট্রে মাত্র 1টি আসনেই জিততে পেরেছে কংগ্রেস ৷ নাগপুর ডিভিশনের গ্রাজুয়েট আসনে জিতেছে তারা ৷ কিন্তু এই জয়ের তাৎপর্য বহুগুণ ৷ কারণ, এখানেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (RSS) সদর দফতর ৷
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, এই জয়ের মাধ্যমে RSS-এর গড় কাঁপিয়ে দিয়েছে কংগ্রেস ! নাগপুর আবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিতিন গড়কড়ির নিজের এলাকা ৷ এই দুই নেতাই বিধান পরিষদ ভোটে বিজেপি প্রার্থী সুধাকর কোহালের হয়ে জোরদার প্রচারও করেছিলেন ৷ তারপরও সেখানে দাগ কাটতে পারেনি বিজেপি ৷
গতকালই প্রচার হয়ে গিয়েছিল চারটি রাজ্যের (কর্ণাটক, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্র) বিধান পরিষদ ভোটে একটিও আসনে জিততে পারেনি কংগ্রেস। তবে, বুধবার গভীর রাতে গণনা শেষ হওয়ার পর দেখা যায় নাগপুর ডিভিশনের গ্রাজুয়েট আসনে জিতেছেন কংগ্রেসের অভিজিৎ ওয়ানজারি ৷ টানা 40 ঘণ্টা ব্যালট পেপার গণনার পর তাঁর জয় নিশ্চিত হয়েছে !
ওয়ানজারি 3721 ভোটে হারিয়েছেন বিজেপির সুধাকর কোহালেকে ৷ মঙ্গলবার সকাল থেকে বুধবার গভীর রাতপর্যন্ত গণনা চলেছে ৷ এক সময়ে এই আসন অর্থাৎ নাগপুর ডিভিশনের গ্রাজুয়েট আসন থেকে জিতেই গড়কড়ি 24 বছর মহারাষ্ট্রের বিধান পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করেছেন ৷ 1999 সালের জুলাই থেকে 2014 সালের মে মাস পর্যন্ত একচ্ছত্রভাবে ছিলেন তিনিই ৷ তাই এই আসনটি বরাবরই বিজেপি-র শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত ৷
এবারের ভোটগণনার প্রথমদিকের রাউন্ডগুলিতে অবশ্য এগিয়ে ছিলেন কোহালেই ৷ কিন্তু পরে এগিয়ে যান ওয়ানজারি ৷ কোহালে এগিয়ে ছিলেন দেখে ফড়নবীশ সমাজমাধ্যম X-এ কংগ্রেসকে বিঁধে পোস্ট করে দেন, 'এই ভোটে কংগ্রেস একটা বিরাট শূন্য় পেয়েছে ৷'
ट्विट डिलीट करून फडणवीसांनी पुन्हा एकदा सावरकरांचा वारसा जपला! संपूर्ण निकाल हाती येण्याआधीच मोठा तीर मारल्याच्या आविर्भावात फडणवीसांनी ट्विट केलं. पण तोच तीर उलटला आणि थेट त्यांच्या छातीत घुसला! अखेर नामुष्की ओढवून घेत ट्विट डिलीट करण्याची वेळ आली. फडणवीसजी, एवढ्यातच घाबरलात? हा तर फक्त ट्रेलर आहे! २०२९ मध्ये महाराष्ट्राची जनता तुमचा असा काही राजकीय कंडका पाडेल की, आजचं हे ट्विटही तुम्हाला आठवेल! All the best, फडणवीसजी! पुढच्या झटक्यासाठी तयार राहा. @Dev_Fadnavis— Maharashtra Congress (@INCMaharashtra) October 28, 2026
যদিও পরে ছবিটা পাল্টাতেই সেই পোস্ট ডিলিট করে দেন ফড়নবীশ ৷ মহারাষ্ট্র কংগ্রেস বিজেপিকে আক্রমণের এই সুযোগ হাতছাড়া করেনি ৷ ডিলিট হওয়া পোস্টের স্ক্রিনশট নিয়ে বিজেপিকে খোঁচা মেরে তারা লিখেছে, 'এই পোস্ট ডিলিট করে ফড়নবীশ আরও একবার নিজেকে সাভারকারের উত্তরাধিকারী প্রমাণ করলেন ৷ পুরো ফল ঘোষণা না হতেই তির মারতে ফড়নবীশ পোস্ট করে দিলেন ৷ এবার সেই তিরই ফিরে এসে তাঁর বুকে বিঁধেছে ! শেষে তাঁকে পোস্ট ডিলিট করতে হল ৷'
কংগ্রেসের টুইটে সংযোজন: 'মি. ফড়নবীশ'এখনই ভয় পাচ্ছেন ? এটা তো সবে ট্রেলার ! 2029 সালে মহারাষ্ট্রের মানুষ এমন রাজনৈতিক ধামাকা করবে, এই ডিলিট হওয়া টুইটও আপনাকে তাড়া করবে ৷ অল দ্য বেস্ট মি. ফড়নবীশ ৷ পরের ধাক্কার জন্য তৈরি থাকুন ৷'
রাজ্য় কংগ্রেসের প্রধান হর্ষবর্ধন সপকাল বলেন RSS-এর সদর দফতরে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী ! প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিধান পরিষদ নির্বাচনে কংগ্রেসের ফল নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন বলে পরে হর্ষবর্ধন সেই প্রসঙ্গে বলেন, "মিথ্যের বুদবুদ শেষ পর্যন্ত ফেটে গিয়েছে ৷"
ওয়ানজারির জয়ের ফলে বিরোধী জোট 'মহা বিকাশ আঘারি' পাঁচটির মধ্যে 3টি আসন জিতল মহারাষ্ট্র বিধান পরিষদে ৷ অন্য দু'টিতে জিতেছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন 'মহাযুতি' জোট ৷ পুনে গ্র্যাজুয়েট এবং ছত্রপতি সম্ভাজীনগর গ্র্যাজুয়েট আসন দু'টি জিতেছে NCP (SP) ৷ এই দুই আসন অবিভক্ত অবস্থাতেও NCP-র হাতে ছিল ৷
বিধান পরিষদে নির্বাচনের ফলাফলের পরে দেখা যাচ্ছে 78 সদস্যের বিধান পরিষদে বিজেপির হাতে রয়েছে 35টি আসন ৷ শিবসেনা 12 এবং NCP-র 10টি আসন ৷ বিরোধী দলের মধ্যে কংগ্রেস এবং শিবসেনা (UBT)-র রয়েছে 5টি করে আসন ৷ আর NCP (SP)-র 2টি আসন ৷ এছাড়া 4 জন নির্দল সদস্যও আছেন ৷