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আরএসএস গড়ে কংগ্রেসের ধামাকা ! নাগপুরে বিজেপিকে হারিয়ে খোঁচা হাত শিবিরের

Congress win: মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিতিন গড়কড়ি বিজেপি প্রার্থীর হয়ে জোরদার প্রচার করেছিলেন ৷ তারপরও নাগপুরে দাগ কাটতে পারেনি বিজেপি ৷

Maharastra MLC Polls
ব্যালট গণনা মহারাষ্ট্রের বিধান পরিষদ ভোটে ৷ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 29, 2026 at 11:42 AM IST

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মুম্বই, 29 অক্টোবর: হলই বা মাত্র একটি আসনে জয়, তাতেই বড় সাফল্য দেখছে কংগ্রেস !

মহারাষ্ট্রে বিধান পরিষদের ভোটে মহারাষ্ট্রে মাত্র 1টি আসনেই জিততে পেরেছে কংগ্রেস ৷ নাগপুর ডিভিশনের গ্রাজুয়েট আসনে জিতেছে তারা ৷ কিন্তু এই জয়ের তাৎপর্য বহুগুণ ৷ কারণ, এখানেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (RSS) সদর দফতর ৷

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, এই জয়ের মাধ্যমে RSS-এর গড় কাঁপিয়ে দিয়েছে কংগ্রেস ! নাগপুর আবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিতিন গড়কড়ির নিজের এলাকা ৷ এই দুই নেতাই বিধান পরিষদ ভোটে বিজেপি প্রার্থী সুধাকর কোহালের হয়ে জোরদার প্রচারও করেছিলেন ৷ তারপরও সেখানে দাগ কাটতে পারেনি বিজেপি ৷

Maharastra MLC Polls
কংগ্রেসের জয়ী প্রার্থী অভিজিৎ ওয়ানজারি ৷ (ইটিভি ভারত)

গতকালই প্রচার হয়ে গিয়েছিল চারটি রাজ্যের (কর্ণাটক, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্র) বিধান পরিষদ ভোটে একটিও আসনে জিততে পারেনি কংগ্রেস। তবে, বুধবার গভীর রাতে গণনা শেষ হওয়ার পর দেখা যায় নাগপুর ডিভিশনের গ্রাজুয়েট আসনে জিতেছেন কংগ্রেসের অভিজিৎ ওয়ানজারি ৷ টানা 40 ঘণ্টা ব্যালট পেপার গণনার পর তাঁর জয় নিশ্চিত হয়েছে !

ওয়ানজারি 3721 ভোটে হারিয়েছেন বিজেপির সুধাকর কোহালেকে ৷ মঙ্গলবার সকাল থেকে বুধবার গভীর রাতপর্যন্ত গণনা চলেছে ৷ এক সময়ে এই আসন অর্থাৎ নাগপুর ডিভিশনের গ্রাজুয়েট আসন থেকে জিতেই গড়কড়ি 24 বছর মহারাষ্ট্রের বিধান পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করেছেন ৷ 1999 সালের জুলাই থেকে 2014 সালের মে মাস পর্যন্ত একচ্ছত্রভাবে ছিলেন তিনিই ৷ তাই এই আসনটি বরাবরই বিজেপি-র শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত ৷

এবারের ভোটগণনার প্রথমদিকের রাউন্ডগুলিতে অবশ্য এগিয়ে ছিলেন কোহালেই ৷ কিন্তু পরে এগিয়ে যান ওয়ানজারি ৷ কোহালে এগিয়ে ছিলেন দেখে ফড়নবীশ সমাজমাধ্যম X-এ কংগ্রেসকে বিঁধে পোস্ট করে দেন, 'এই ভোটে কংগ্রেস একটা বিরাট শূন্য় পেয়েছে ৷'

যদিও পরে ছবিটা পাল্টাতেই সেই পোস্ট ডিলিট করে দেন ফড়নবীশ ৷ মহারাষ্ট্র কংগ্রেস বিজেপিকে আক্রমণের এই সুযোগ হাতছাড়া করেনি ৷ ডিলিট হওয়া পোস্টের স্ক্রিনশট নিয়ে বিজেপিকে খোঁচা মেরে তারা লিখেছে, 'এই পোস্ট ডিলিট করে ফড়নবীশ আরও একবার নিজেকে সাভারকারের উত্তরাধিকারী প্রমাণ করলেন ৷ পুরো ফল ঘোষণা না হতেই তির মারতে ফড়নবীশ পোস্ট করে দিলেন ৷ এবার সেই তিরই ফিরে এসে তাঁর বুকে বিঁধেছে ! শেষে তাঁকে পোস্ট ডিলিট করতে হল ৷'

কংগ্রেসের টুইটে সংযোজন: 'মি. ফড়নবীশ'এখনই ভয় পাচ্ছেন ? এটা তো সবে ট্রেলার ! 2029 সালে মহারাষ্ট্রের মানুষ এমন রাজনৈতিক ধামাকা করবে, এই ডিলিট হওয়া টুইটও আপনাকে তাড়া করবে ৷ অল দ্য বেস্ট মি. ফড়নবীশ ৷ পরের ধাক্কার জন্য তৈরি থাকুন ৷'

রাজ্য় কংগ্রেসের প্রধান হর্ষবর্ধন সপকাল বলেন RSS-এর সদর দফতরে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী ! প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিধান পরিষদ নির্বাচনে কংগ্রেসের ফল নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন বলে পরে হর্ষবর্ধন সেই প্রসঙ্গে বলেন, "মিথ্যের বুদবুদ শেষ পর্যন্ত ফেটে গিয়েছে ৷"

ওয়ানজারির জয়ের ফলে বিরোধী জোট 'মহা বিকাশ আঘারি' পাঁচটির মধ্যে 3টি আসন জিতল মহারাষ্ট্র বিধান পরিষদে ৷ অন্য দু'টিতে জিতেছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন 'মহাযুতি' জোট ৷ পুনে গ্র্যাজুয়েট এবং ছত্রপতি সম্ভাজীনগর গ্র্যাজুয়েট আসন দু'টি জিতেছে NCP (SP) ৷ এই দুই আসন অবিভক্ত অবস্থাতেও NCP-র হাতে ছিল ৷

বিধান পরিষদে নির্বাচনের ফলাফলের পরে দেখা যাচ্ছে 78 সদস্যের বিধান পরিষদে বিজেপির হাতে রয়েছে 35টি আসন ৷ শিবসেনা 12 এবং NCP-র 10টি আসন ৷ বিরোধী দলের মধ্যে কংগ্রেস এবং শিবসেনা (UBT)-র রয়েছে 5টি করে আসন ৷ আর NCP (SP)-র 2টি আসন ৷ এছাড়া 4 জন নির্দল সদস্যও আছেন ৷

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MAHARASTRA MLC POLLS
NAGPUR GRADUATES CONSTITUENCY
RSS HEADQUARTER
মহারাষ্ট্র বিধান পরিষদ
কংগ্রেস প্রার্থীর জয়

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