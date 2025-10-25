ETV Bharat / bharat

ময়নাতদন্তের রিপোর্ট বদলের জন্য চাপ, তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুতে গ্রেফতার এক অভিযুক্ত

মহারাষ্ট্রের সাতারায় তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে ৷ তিনি পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টরের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালেও কেউ তা শোনেনি ৷ আত্মীয়রা দোষীদের ফাঁসি দাবি করেছেন ৷

Maharashtra Woman Doctor Ends Life
বিচার না পেয়ে হতাশায় নিজেকে শেষ করেন তরুণী চিকিৎসক (প্রতীকী ছবি)
ETV Bharat Bangla Team

October 25, 2025

সাতারা, 25 অক্টোবর: ময়নাতদন্তের রিপোর্ট বদলের জন্য তরুণী চিকিৎসকের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল ৷ মহারাষ্ট্রের পুনেতে ফল্টন তেহসিলের সরকারি হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুতে অভিযোগ তুলেছেন তাঁর আত্মীয়রা ৷ এমনকী লোকসভার এক সাংসদ তাঁকে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাল্টানোর জন্য জোর দিচ্ছিল বলে জানা গিয়েছে ৷

এই ঘটনায় ইতিমধ্যে গ্রেফতার হয়েছেন অভিযুক্ত প্রশান্ত বানকার ৷ তিনি তাঁর এক বন্ধুর খামার বাড়িতে লুকিয়ে ছিলেন ৷ আরেক অভিযুক্ত সাব-ইন্সপেক্টর গোপাল বাদনের বিরুদ্ধে বারবার ধর্ষণ ও যৌন নিগ্রহের অভিযোগ করেছেন মৃত চিকিৎসক ৷ তাঁর খোঁজে তল্লাশি চলছে ৷ তাঁর বিরুদ্ধে মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ করেছেন তরুণী চিকিৎসক ৷

28 বছর বয়সি ওই তরুণী চিকিৎসক 23 অক্টোবর রাতে নিজেকে শেষ করেন ৷ তিনি তাঁর হাতের তেলোয় প্রশান্ত বানকার ও সাব-ইন্সপেক্টর গোপাল বদনের বিরুদ্ধে তাঁকে ধর্ষণ ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ উল্লেখ করে গিয়েছেন ৷ এছাড়া তাঁর লেখা একটি চার পাতার নোটও উদ্ধার করেছে পুলিশ ৷

তরুণী মহারাষ্ট্রের বিড জেলার বাসিন্দা ছিলেন ৷ কর্মসূত্রে তিনি ফলটনে একটি বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হিসাবে ভাড়া থাকছিলেন ৷ ওই বাড়ির মালিকের ছেলে প্রশান্ত বানকার ৷ যিনি পেশায় সফ্টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, নিজেকে শেষ করার আগে তরুণী চিকিৎসক ও প্রশান্ত ফোনে কথা বলেছিলেন ৷ তাঁদের দু'জনের মধ্যে ঠিক কী ধরনের সম্পর্ক ছিল, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ ৷ এক প্রবীণ পুলিশ আধিকারিক জনিয়েছেন, প্রাথমিক তদন্তে সামনে এসেছে চূড়ান্ত পদক্ষেপ করার আগে ওই তরুণী প্রশান্তকে চ্যাট করেছিলেন ৷

এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও নিজেকে শেষ করায় প্ররোচনা দেওয়ার মামলা দায়ের হয়েছে ৷ এক অভিযুক্ত বানকারকে গ্রেফতার করে ফলটনে আনা হয়েছে ৷ তদন্ত চলছে ৷" আরেক অভিযুক্ত সাব-ইন্সপেক্টর গোপাল বদনে এখনও পলাতক ৷ তার খোঁজ করছে পুলিশ ৷

মৃত চিকিৎসকের আত্মীয়রা দুই অভিযুক্তের ফাঁসির সাজার দাবি তুলেছেন ৷ চিকিৎসকের এক আত্মীয় সংবাদসংস্থায় জানান, বারবার হয়রানির অভিযোগ জানালেও কেউ তাতে কর্ণপাত করেনি ৷ তরুণী চিকিৎসকের এক চিকিৎসক আত্মীয় বলেন, "পুলিশ আমাদের খবর দেয় ৷ আমরা হাসপাতালে যাই ৷ আমি চিকিৎসক, তাই তাদের বলি যে, আমি চিকিৎসক ৷ অতএব, আমার সামনেই ময়নাতদন্ত হোক ৷ সেই সময় আমি তাঁর হাতের তেলোয় লেখা নোট দেখতে পাই ৷ সঙ্গে সঙ্গে সেটা পুলিশকে জানাই ৷ পরামর্শ দিই যে, কোনও ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ দেহের ময়নাতদন্ত করুন ৷"

আরেক আত্মীয় দাবি করেন, তরুণী চিকিৎসক যে সরকারি হাসপাতালে কাজ করছিলেন, সেখানে তাঁকে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট বদলানোর জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল ৷ তিনি বলেন, "তিনি সাধারণত ময়নাতদন্তের ডিউটিতে থাকতেন ৷ তাই ফলটনের রাজনৈতিক নেতারা তাঁকে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট বদলের জন্য জোর দিত ৷ তিনি ওই অভিযুক্ত সাব-ইন্সপেক্টরের বিরুদ্ধে একাধিকবার অভিযোগ জানিয়েছিলেন ৷ তাঁর অভিযোগে কেউ কান দেয়নি ৷"

আরেক আত্মীয় দাবি করেন, "এক স্বাস্থ্য আধিকারিক তাঁর উপর অত্যাচার চালাতেন ৷ তিনি ওঁকে বারবার ময়নাতদন্তের ডিউটি দিতেন ৷ অভিযুক্তদের শুধু ধরলেই হবে না ৷ তাদের ফাঁসির সাজা দিয়ে চিকিৎসক ও তাঁর পরিবারের প্রতি বিচার নিশ্চিত করতে হবে ৷ বিচার না হলে অন্য মহিলারা ভয় বা চাপমুক্ত হয়ে কাজ করবেন কী করে ?"

ইতিমধ্যে তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ঝড় উঠেছে মহারাষ্ট্রে ৷ শিবসেনা নেতা (উদ্ধব ঠাকরে) আম্বাদাস দানভে মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশকে নিশানা করেন সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "'লড়কি বহিন'-এর থেকেও বেশি প্রয়োজন মহিলাদের নিরাপত্তা ৷ ফড়নবীশের ডানার তলায় থেকে যাঁরা উন্নতি করছেন তাঁরাই এভাবে মহিলাদের হেনস্তা করে, তাহলে ফড়নবীশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে ব্যর্থ ৷ তাঁর পদত্যাগ করা উচিত ৷" তিনি তরুণী চিকিৎসকের হাতে লেখা অভিযোগের নোট সোশালম মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন ৷ মুখ্যমন্ত্রী এই ঘটনায় কী পদক্ষেপ করেছেন, সে নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা ডানভে ৷ এই ঘটনায় যে লোকসভা সাংসদের নাম জড়িয়েছে, তাঁর দুই সহকারীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছেন তিনি ৷

