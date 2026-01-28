ETV Bharat / bharat

বিতর্ক আর দুর্নীতির অভিযোগ নিয়েই মারাঠা রাজনীতির 'পাওয়ার' হয়ে উঠেছিলেন অজিত

বিমান দুর্ঘটনায় প্রয়াত মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার ৷ রাজ্যে সবচেয়ে বেশি বার উপ-মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার রেকর্ড ছিল তাঁর ৷ ঘটনাবহল রাজনৈতিক জীবন ইটিভি ভারত ৷

Ajit Pawar Passes Away
প্রয়াত অজিত পাওয়ার (ছবি: পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 28, 2026 at 4:59 PM IST

মুম্বই, 28 জানুয়ারি: তিনি এনডিএ-র জোট ছেড়ে বেরিয়ে আসবেন ৷ মিটমাট করে নেবেন কাকা শরদ পাওয়ারের সঙ্গে ৷ সম্প্রতি কাকার সঙ্গে তাঁকে দেখাও গিয়েছে ৷ শুধু তাই নয়, সদ্য় সমাপ্ত পুরনির্বাচনেও লড়েছিলেন বিজেপির বিরুদ্ধে ৷ ফল ভালো না হলেও শাসক জোট ছাড়ার ব্যাপারে নাকি ভাবনা-চিন্তা শুরু করেছিলেন ৷ এমনই নানা ঘটনা আর জল্পনা মাঝেই বিমান দুর্ঘটনায় প্রয়াত হলেন অজিত পাওয়ার ৷ ৷

তাঁর জন্ম 1959 সালের 22 জুলাই মহারাষ্ট্রের বারামতীতে ৷ 1991 সাল থেকে ওই বিধানসভা তাঁকে ছ'বার বিধায়ক নির্বাচিত করে এসেছে ৷ এ হেন কর্মভূমি বারামতীতেই বুধবার সকাল 8.45 মিনিট নাগাদ ভেঙে পড়ে তাঁর বিমান ৷ মুহূর্তের মধ্যে আগুন ধরে যায় ৷ মৃত্যু হয় মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রীর এবং ওই বিমানে থাকা বাকিদেরও ৷ এই দিনটি মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে কালো দিন হিসেবে চিহ্নিত থাকবে ৷

সর্বজনবিদিত রাজনৈতিক প্রাজ্ঞতা

তাঁর রাজনৈতিক কেরিয়ার বারবারই ঊর্ধ্বমুখী ৷ বিতর্কিত মন্তব্যের পাশাপাশি 70 হাজার কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগও ছায়াসঙ্গী ৷ তবু মারাঠা ভূমের ভোট-রাজনীতিতে তিনি যে বরাবর 'পাওয়ারফুল' থেকে গিয়েছেন সেটা আর বলে দিতে হয় না ৷ মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন ছ'বার ৷ এই রেকর্ডের ধারেপাশেও নেই কেউ ৷ তবে মন্ত্রিসভার প্রধান হওয়া হয়নি অজিতের ৷ রাজনীতির রঙ্গমঞ্চ থেকে 66 বছর বয়সে বিদায় নেওয়া অজিতকে তাঁর রাজনৈতিক প্রাজ্ঞতার জন্যই চিনতেন সকলে ৷

মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তিনি কোনও দিনই লুকোনোর চেষ্টা করেননি ৷ 2023 সালের জুলাই মাসে বিজেপি ও শিবসেনা জোটের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার আগেও তিনি এই ইচ্ছের কথা জানিয়েছিলেন ৷ 2019 সালের নভেম্বরে মাত্র দু'দিনের মারাঠা সরকারে বিজেপির দেবেন্দ্র ফড়নবীশ হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী আর উপ-মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন অজিত পাওয়ার ৷

মহারাষ্ট্র রাজনীতির 'দাদা' অজিত ছিলেন কাজপাগল ৷ অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতারা যেখানে সময়ের ব্যাপারে খামখেয়ালি বলে কুখ্যাত, সেখানে সময়ানুবর্তিতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন শরদ পাওয়ারের এই ভাইপো ৷ এনডিএ সরকারে উপমুখ্যমন্ত্রী শিবসেনা ও কংগ্রেসের সরকারেও মুখ্যমন্ত্রীদের ডেপুুটির দায়িত্ব সামলেছেন ৷

তাঁর বিতর্কিত রাজনৈতিক জীবনে নানা বাঁক এসেছে ৷ সব ঝড়ঝাপটনা সামলে তিনি বরাবর থেকে গিয়েছেন প্রাসঙ্গিক ৷ সেচমন্ত্রী থাকাকালীন 70 হাজার কোটির দুর্নীতি হোক বা ছেলে পার্থর পুনেতে জমি কেনা- অজিত আর অভিযোগের সম্পর্ক খুবই নিবিড় ৷ ভালোবেসে সবাই তাঁকে 'দাদা' বলে ডাকত ৷ গ্রামের প্রান্তিক-দুঃস্থ মানুষদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কখনও রাখঢাক করতেন না ৷ স্পষ্ট ভাষায় কথা বলার জন্য খ্যাত ছিলেন এই রাজনৈতিক নেতা ৷

বির্তকিত মন্তব্যের ইতিহাস

2013 সালে তাঁর একটি মন্তব্যে ঝড় বয়ে যায় রাজ্য তথা দেশে ৷ পরে ক্ষমা চাইতেও বাধ্য হন অজিত ৷ পুনের ইন্দাপুর গ্রামে বক্তৃতা করার সময় এক অনশনকারী কৃষক ভাইয়া দেশমুখকে কটাক্ষ করেছিলেন তিনি ৷ সে সময় রাজ্যজুড়ে বিদ্যুৎ ও জলের সঙ্কট দেখা দিয়েছিল ৷ খরায় জর্জরিত সোলাপুরের কৃষক ভাইয়া দেশমুখ মুম্বইয়ের আজাদ ময়দানে জলের দাবিতে অনশন করছিলেন ৷ অজিত তাঁকে নিয়ে বলেছিলেন, "গত 55দিন ধরে তিনি অনশন করছেন ৷ বাঁধে যদি জল না-থাকে, তাহলে আমরাই বা জল দেব কোথা থেকে ? আমরা কি সেখানে গিয়ে প্রস্রাব করব ? জল না থাকলে তো সেটাও সম্ভব নয় ৷" রাজ্যের বিভিন্ন অংশে লোডশেডিং নিয়ে তিনি কটাক্ষ করেছিলেন অতীতে , "আমি খেয়াল করেছি, রাতে আলো না থাকার ফলে অনেক বেশি সংখ্যায় শিশুর জন্ম হচ্ছে ৷ তখন তো আর অন্য কোনও কাজ বাকি থাকে না ৷"

কাকার সঙ্গ ত্যাগ

2023 সালের জুলাই মাস ৷ মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে বড়সড় পরিবর্তন ৷ কাকা শরদ পাওয়ারের ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (এনসিপি) ছেড়ে বেরিয়ে আসেন ভাইপো অজিত ৷ তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে আসেন বেশ কয়েকজন অনুগামী বিধায়ক ৷ পরে কাকার দলের নাম ও প্রতীকও নিয়ে নেন অজিত ৷ 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে অজিত পাওয়ারের এনসিপি মাত্র একটি আসনে জয়ী হয় ৷ এর পাঁচ মাস পর বিজেপির সঙ্গে জোট গড়ে বিধানসভা নির্বাচনে 41টি আসন জিতে সমালোচকদের মুখের উপর জবাব দিয়েছেন অজিত ৷ কিন্তু শরদ পাওয়ারের এনসিপি মাত্র 10টি আসন জিতেছিলেন ৷

মাত্র 18 বছর বয়সে তিনি তাঁর বাবাকে হারান, যিনি সম্পর্কে শরদ পাওয়ারের বড় ভাই ৷ অল্প বয়সে বাবার মৃত্য়ুতে পরিবারের সব দায়িত্ব এসে পড়ে অজিতের উপর ৷ সেই সময় সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষকে অনেক কাছ থেকে দেখেছেন তিনি ৷

আধুনিক বারামতীর কারিগর

এলাকার চিনি তৈরির কারখানা, দুধ উৎপাদনকারী সংস্থাগুলির ইউনিয়ন এবং কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কের জন্য কাজ করতেন তিনি ৷ 1982 সালে সমবায় ভোটে জয়ী হয়ে রাজনীতিতে পা রাখেন অজিত ৷ এরপর 1991 সালে পুনের ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন ৷ দীর্ঘ 16 বছর তিনি এই পদটি ধরে রেখেছিলেন তিনি ৷ সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে তাঁর কাজের বিপুল অভিজ্ঞতা তাঁকে পরবর্তীকালে তৃণমূল স্তরে সংগঠন গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল ৷ বিশেষত মহারাষ্ট্রের পশ্চিমে আখ চাষ হয় এমন এলাকায় শক্তপোক্ত সংগঠন গড়েছিলেন অজিত ৷ সমবায় রাজনীতির ভিত তাঁর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক জীবনের মেরুদণ্ড হয়ে উঠেছিল ৷

রাজনীতির সাপ-লুডো

ওই বছরই বারামতী লোকসভা থেকে তিনি সাংসদ নির্বাচিত হন অজিত ৷ কিন্তু রাজ্য রাজনীতিতে তাঁর টান ছিল বেশি ৷ তাই আসনটি ছেড়ে দেন ৷ একই বছরে মহারাষ্ট্রের বিধানসভা নির্বাচনে বারামতী থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হন ৷ এরপর বারামতী থেকে আরও পাঁচবার বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন তিনি ৷ 1991 সালে বিধায়ক হয়ে তিনি মহারাষ্ট্রের কৃষি ও বিদ্যুৎ-সহ একাধিক দফতরের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পান ৷

জোট সরকার গঠনের পর, 1999 সাল থেকে তিনি কংগ্রেস-ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (এনসিপি) ও মহারাষ্ট্র প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ নেতা হয়ে ওঠেন ৷ সেচ ও জলসম্পদের মতো গুরুত্বপূর্ণ দফতরগুলির দায়িত্ব ছিল তাঁর উপর ৷ পরে তাঁকে গ্রামীণ উন্নয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিদ্যুৎ, পরিকল্পনা ও অর্থ বিভাগের মতো দফতরগুলিও পরিচালনা করেন ৷ একাধিক বিতর্ক, রাজনীতির সূত্রে দলে ভাঙন, পরিবারে ফাটল এবং বারংবার জোট পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে টিকে ছিলেন অজিত পাওয়ার ৷ হয়ে উঠেছিলেন মারাঠা রাজনীতির 'দাদা' ৷

