ETV Bharat / bharat

নির্বাচনী সমাবেশে যাওয়ার পথে বিমান দুর্ঘটনা, মৃত্যু মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী-সহ 3 জনের

বারামতীর কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ৷ ভেঙে পড়ার পরই বিমানটিতে আগুন ধরে যায় ৷ ঘটনায় কারও বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নেই বলে খবর ৷

MAHARASHTRA DEPUTY CM AJIT PAWAR PLANE CRASH
মহারাষ্ট্রের উপ মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের বিমান দুর্ঘটনার পরের মুহূর্ত (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 28, 2026 at 9:47 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বারামতী (মহারাষ্ট্র), 28 জানুয়ারি: বিমান দুর্ঘটনার কবলে মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা এনসিপি নেতা অজিত পাওয়ার ৷ বুধবার সকালে একটি নির্বাচনী সমাবেশে যাওয়ার সময় অবতরণের আগেই ভেঙে পড়ে বিমানটি ৷ খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলবাহিনী ও অ্যাম্বুলেন্স ৷

জানা গিয়েছে, অজিত পাওয়ার এবং তাঁর নিরাপত্তারক্ষীরা বিমানটিতেই ছিলেন । এই ঘটনা রাজ্যের রাজনীতিতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে । আজ বারামতিতে একটি সমাবেশে ভাষণ দেওয়ার কথা ছিল অজিত পাওয়ারের । সেখানেই যাচ্ছিলেন তিনি ৷ অবতরণের সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে ।

দুর্ঘটনার কবলে পড়ার পরই বিমানটিতে আগুন ধরে যায়, দেখুন ভিডিয়ো (ইটিভি ভারত)

TAGGED:

MAHARASHTRA DEPUTY CM AJIT PAWAR
অজিত পাওয়ারের বিমান দুর্ঘটনা
AJIT PAWAR PLANE CRASH

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.