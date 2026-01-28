নির্বাচনী সমাবেশে যাওয়ার পথে বিমান দুর্ঘটনা, মৃত্যু মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী-সহ 3 জনের

নির্বাচনী সমাবেশে যাওয়ার পথে বিমান দুর্ঘটনা, মৃত্যু মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী-সহ 3 জনের
বারামতীর কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ৷ ভেঙে পড়ার পরই বিমানটিতে আগুন ধরে যায় ৷ ঘটনায় কারও বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নেই বলে খবর ৷
মহারাষ্ট্রের উপ মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের বিমান দুর্ঘটনার পরের মুহূর্ত (ফাইল ছবি)
বারামতী (মহারাষ্ট্র), 28 জানুয়ারি: বিমান দুর্ঘটনার কবলে মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা এনসিপি নেতা অজিত পাওয়ার ৷ বুধবার সকালে একটি নির্বাচনী সমাবেশে যাওয়ার সময় অবতরণের আগেই ভেঙে পড়ে বিমানটি ৷ খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলবাহিনী ও অ্যাম্বুলেন্স ৷
জানা গিয়েছে, অজিত পাওয়ার এবং তাঁর নিরাপত্তারক্ষীরা বিমানটিতেই ছিলেন । এই ঘটনা রাজ্যের রাজনীতিতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে । আজ বারামতিতে একটি সমাবেশে ভাষণ দেওয়ার কথা ছিল অজিত পাওয়ারের । সেখানেই যাচ্ছিলেন তিনি ৷ অবতরণের সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে ।