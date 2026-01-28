মাঝ আকাশে কপ্টার ! চারদিক দেখে ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়েছিলেন অজিত; ভগবানকে ডাকেন

মাঝ আকাশে কপ্টার ! চারদিক দেখে ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়েছিলেন অজিত; ভগবানকে ডাকেন
একবার কপ্টারে চড়ে যাওয়ার সময় বেজায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন অজিত পাওয়ার ৷ সেই গল্প নিজেই বলেছিলেন ৷ এদিকে বিমান দুর্ঘটনাতেই মৃত্যু হল তাঁর ৷
By PTI
Published : January 28, 2026 at 9:00 PM IST
নাগপুর, 28 জানুয়ারি: একবার হেলিকপ্টারে চড়ে গন্তব্যে যাওয়ার সময় খুব ভয় পেয়েছিলেন প্রয়াত অজিত পাওয়ার ৷ কপ্টার যখন মাঝ আকাশে, তখন কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না ৷ না গাছপালার চিহ্ন, না মাটি ! যে কোনও মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, এই আতঙ্কে ভগবানের নাম নিতে শুরু করেছিলেন মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ৷ মজার ছলে সেই ঘটনা বলেছিলেন অজিত পাওয়ার ৷
সেই আতঙ্ক সত্যি হল ! বুধবার সকাল 8টা 45 মিনিট নাগাদ মহারাষ্ট্রের বারামতীতে বিমানবন্দরের কাছে ভেঙে পড়ে অজিত পাওয়ারের বিমান ৷ মৃত্যু হয় তাঁর এবং বিমানে থাকা বাকি চার জনের ৷ এই শোকের আবহে তাঁর সেই ভয় পাওয়ার গল্প বলার ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে সোশাল মিডিয়ায় ৷
#WATCH | Maharashtra: Forensic team carries out investigation at the spot where the charter plane of Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar crashed in Baramati this morning.— ANI (@ANI) January 28, 2026
All five people onboard the aircraft died in the accident. pic.twitter.com/SI2Oi5j3JE
গড়চিরৌলিতে একটি অনুষ্ঠানে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে মজার ছলে নিজের ভয় পাওয়ার গল্প নিজেই বলছেন রাজ্যের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ৷ দিনটা ছিল 2024 সালের 17 জুলাই ৷ তাঁর সঙ্গে কপ্টারে ছিলেন তৎকালীন উপ-মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ, রাজ্যের শিল্প মন্ত্রী উদয় সামন্ত ৷ তিন নেতা নাগপুর থেকে গড়চিরৌলিতে যাচ্ছিলেন ৷ সেখানে সূর্যগড় ইস্পাত প্রাইভেট লিমিটেড-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা ছিল ৷
কপ্টার তখন মাঝ আকাশে ৷ এদিকে প্রবল ভয়ে কাবু মারাঠা ভূমের দাপুটে নেতা অজিত পাওয়ার ৷ চারদিক সাদা ৷ শুধু ঘন মেঘ ৷ কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না এনসিপি নেতা ৷ এদিকে দেবেন্দ্র কিন্তু অবিচলিত ৷ তখন সহকর্মী অজিতকে 'কিছু হবে না' বলে শান্ত করেছিলেন বিজেপির ফড়নবীশ ৷ এর আগে ছ'বার মাঝ আকাশে এমন অবস্থা হয়েছিল দেবেন্দ্রর ৷ কিন্তু কিছু হয়নি ৷ সব ঠিক ছিল ৷
VIDEO | Baramati: The mortal remains of Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar brought to Vidya Pratishthan. His last rites are scheduled to be held tomorrow.— Press Trust of India (@PTI_News) January 28, 2026
Ajit Pawar and four others on board an aircraft were killed when it crashed near Baramati airport in Pune district on… pic.twitter.com/6pZzBRJWKG
অনুষ্ঠানে সেই ঘটনা প্রসঙ্গে অজিত পাওয়ার বলেন, "আমরা যখন নাগরপুর থেকে হেলিকপ্টারে চড়ি, তখন প্রথম প্রথম সবই ঠিকঠাক ছিল ৷ পরে কপ্টারটি মেঘের মধ্যে ঢুকে পড়ে ৷ আমি এদিক-ওদিক দেখছি- চারদিকে শুধু মেঘ ৷ আর আমাদের দেবেন্দ্র ফড়নবীশ বকে চলেছেন ৷ আমি ফড়নবীশকে বললাম- বাইরে দেখুন, কিছু দেখা যাচ্ছে না, গাছপালা, মাঠ, ক্ষেত কিচ্ছু না ৷"
অজিত বলে চলেন, "আমরা মেঘের মধ্যে দিয়ে অন্ধের মতো চলেছি ৷ আমরা কোথায় যাচ্ছি ? দেবেন্দ্র খুব শান্তভাবে উত্তর দিলেন- 'দুশ্চিন্তা করবেন না ৷ এর আগে এরকম আরও ছ'বার হয়েছে আমার সঙ্গে ৷ মনে হতো আমি যখনই হেলিকপ্টার বা বিমানে উঠব, তখনই আমার একটা কিছু দুর্ঘটনা হবে ৷ কিন্তু কিছু হয়নি ৷ আপনার সঙ্গেও কিছু হবে না' ৷"
পাওয়ারের কথায়, "আমি তখন নিজের মনে মনেই ভাবলাম- হে ভগবান! ইনি কী বলছেন ? মনে হচ্ছে, পেটের ভিতরটায় কেমন হচ্ছে ! আজ আষাঢ়ি একাদশী (ছুটির দিন) ৷ তাই আমি অনবরত মনে মনে 'পাণ্ডুরঙ্গা, পাণ্ডুরঙ্গা' বলতে থাকি ৷ আর এই মহারাজ (ফড়নবীশ) আমাকে পরামর্শ দিচ্ছেন ৷"
কিন্তু, সহকর্মী উপ-মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসে সে যাত্রায় শান্ত হয়েছিলেন অজিত, অনুষ্ঠানে জানিয়েছিলেন আরেক উপ-মুখ্যমন্ত্রী ৷ সত্যিই সেবার কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি ৷ তিনি বলেন, "ফড়নবীশের পূর্বপুরুষের কর্মের সুফলে আমরা নিরাপদে পৌঁছে গিয়েছিলাম ৷ তাঁদের ভালো কাজ আমাদের সাহায্য করেছিল ৷ কিন্তু বন্ধুরা, সত্যি বলছি আমাদের সকলের হাল খারাপ হয়ে গিয়েছিল ৷ উদয় সামন্ত আমার ডান দিকে বসেছিলেন ৷ হঠাৎ তিনি বললেন, দাদা, দাদা, দেখুন ! এতক্ষণে মাটি দেখা যাচ্ছে ! আমিও তখন বলে উঠলাম- হে ঈশ্বর ! এবার আমরা জমি দেখতে পাচ্ছি ৷ মজাই করছিলাম, কিন্তু সবার সাবধান থাকা উচিত ৷" কিন্তু আকাশ-পথে যাত্রায় যে এমন বিপদ ডেকে আনবে, তা বোধহয় স্বপ্নেও ভাবেননি মহারাষ্ট্রের দাপুটে নেতা অজিত পাওয়ার ৷