বন্ধুকে MPSC চেয়ারম্যান পদে বসিয়েছেন ফড়নবীশ ! পুনের বিক্ষোভকারীদের পাশে দাঁড়িয়ে হুঙ্কার দীপকের

বন্ধুকে MPSC চেয়ারম্যান পদে বসিয়েছেন ফড়নবীশ ! পুনের বিক্ষোভকারীদের পাশে দাঁড়িয়ে হুঙ্কার দীপকের
Abhijit Dipke at MPSC protest: সরকারি পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগে মহারাষ্ট্র পাবলিক সার্ভিস কমিশন (MPSC)-এর চেয়ারম্যান রাজেশ ভিম্যানওয়ারের পদত্য়াগের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছেন রাজ্য়ের পরীক্ষার্থীরা ৷
Published : October 5, 2026 at 12:34 PM IST
পুনে, 5 অক্টোবর: গত 4 দিন ধরে বিক্ষোভে উত্তাল পুনে ৷ পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগে মহারাষ্ট্র পাবলিক সার্ভিস কমিশন (MPSC)-এর চেয়ারম্যান রাজেশ ভিম্যানওয়ারের পদত্য়াগের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছেন রাজ্য়ের পরীক্ষার্থীরা ৷ তাঁদের নেতৃত্বে দিচ্ছেন বিধায়ক রোহিত পাওয়ার ৷ সঙ্গে রয়েছে এনসিপি (শরদ পাওয়ার) ৷ এই বিক্ষোভে এসে আন্দোলনকারীদের পাশে দাঁড়িয়ে বার্তা দিলেন ককরোচ জনতা পার্টির (CJP) নেতা অভিজিৎ দীপকেও ৷
বিরোধীরা ইতিমধ্যেই মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ চেয়ে সরব হয়েছে ৷ এই বিষয়ে প্রতিবাদে সামিল হওয়ার কথা CJP-র প্রেসিডেন্ট দীপকেরও ৷ এই প্রসঙ্গের সূত্র ধরেই পুনের বিক্ষোভে এসে MPSC পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফা চেয়ে আমি এই মাসের 10 তারিখ থেকে দিল্লিতে প্রতিবাদে নামছি ৷ MPSC-র চেয়ারম্যানের পদত্যাগের দাবিতে তোমরাও এখানে তোমাদের আন্দোলন চালিয়ে যাও ৷ দু'জনকেই যাতে ইস্তফা দিতে হয়, সেটা আমরা নিশ্চিত করব ৷ তারপর একসঙ্গে সেলিব্রেট হবে !"
পুনের এস এম জোশী সেতুর কাছে চলতে থাকা বিক্ষোভে যোগ দিয়ে অভিজিৎ আন্দোলনকারীদের সাহস জুগিয়ে বলেন, "তোমরা আমার থেকে অনেক বেশি পড়াশোনা জানো ৷ আর এখন যাঁরা ক্ষমতায় আছেন, তাঁদের থেকেও তোমরা বেশি শিক্ষিত ৷ ডিগ্রি ছাড়াই লোকজন ক্ষমতার শীর্ষে বসে, সেই কারণেই দেশের আজ এই অবস্থা ৷ সর্বত্র প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাচ্ছে ৷ এমএলএ-দের (MLA) ভাঙানোর বদলে সরকার বরং আইপিএল-এর (IPL) মতো নিলাম করে সরাসরি তাঁদের দরদাম করতে পারে ।"
বিক্ষোভকারীদের অভিজিৎ বলেন, "অনেক দশক আগে বাবাসাহেব আম্বেদকর আমাদের অধিকার দিয়ে গিয়েছেন ৷ আমরা এত সহজে অধিকার পেয়েছি বলে তার মূল্য দিই না ৷ প্রথম দিকে মানুষ নির্বাচন ব্যাপারটা কী, বুঝত না ৷ কারণ, সবকিছুই রুপোর থালায় সাজিয়ে দেওয়া হত ৷ যদি আমরা এই নির্বাচনের জন্য লড়াই করতাম, তাহলে নির্বাচন এবং ভোটাধিকারের সঠিক গুরুত্ব বুঝতে পারতাম ৷"
দীপকে আরও বলেন, "দেশে রাজনৈতিক স্রোত এখন অন্যদিকে বইছে ৷ আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করেছেন, ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের পরে কী এমন পাল্টেছে...৷ কিন্তু আমি জানতাম পরিবর্তন আসছে ৷ এখানে মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ নিজের বন্ধুকে MPSC-র চেয়ারম্যান নিয়োগ করেছেন ৷ এটা যেন ফ্রেন্ডস উইথ বেনিফিটস, যেখানে বেনিফিট হচ্ছে দুর্নীতি ৷ 50 কোটি টাকার মধ্যে ফড়নবীশ কত পেলেন ? কোথা থেকে এল এই টাকা ? MLA আর MP কিনতে ব্যবহার হচ্ছে নাকি ?"
মহারাষ্ট্রের মুখ্য়মন্ত্রী দেবেন্দ্রকে বিঁধে দীপকে বলেন, "আজ গুজরাতের দিকে সব শিল্প চলে যাওয়ার বদলে আপনিই বরং গুজরাতে চলে যান ৷ সবই কেন্দ্রের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনাদের ভীষণ তাড়া ৷" এর পাশাপাশি MPSC প্রধানকে নিশানা করে সিজেপি নেতার মন্তব্য, "রাজেশ ভিম্যানওয়ার ইস্তফা দিন ৷ না হলে এরপর আর কোথাও মুখ দেখাতে পারবেন না ৷"
দেশের পাল্টাতে থাকা রাজনৈতিক আবহের জন্য আরও একবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের কথা উল্লেখ করে তাঁকে ধন্যবাদ দেন দীপকে ৷ তাঁর কথায়, "দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পাল্টে দেওয়ার জন্য বিচারপতিকে ধন্যবাদ জানাই ৷ তাঁর ওই মন্তব্যের জন্যই আমি সমাজমাধ্যমে Cockroach Janata Party শুরু করতে পেরেছিলাম ৷ আর মাত্র 4 দিনের মধ্যে বিজেপির থেকেও বেশি ফলোয়ার হয়ে গিয়েছিল CJP-র ৷ আমার টুইটার অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড করা হল ৷ যন্তর মন্তরে আন্দোলন শুরু করলাম ৷ মানুষ আমায় এসে বারবার কানে কানে বললেন, ধর্মেন্দ্র প্রধান ইস্তফা দেবেন না ৷ কিন্তু আমি সিদ্ধান্তে অটল ছিলাম ৷"
এরপর পুনের বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশ্যে দীপকের বার্তা, "তোমরাও তোমাদের সিদ্ধান্তে অবিচল থেকো ৷ হয়তো সময় লাগবে অনেক দিন, কিন্তু হেরে যেও না ৷ মহারাষ্ট্রে অন্তত 20 লক্ষ MPSC পরীক্ষার্থী রয়েছেন ৷ গ্রামে গ্রামে তাঁদের কাছে পৌঁছে যাও ৷ তোমাদের আন্দোলেন সামিল করো তাঁদের ৷"
এই সূত্রে মহারাষ্ট্রের পুলিশকে দরাজ সার্টিফিকেট দেন দীপকে ৷ তিনি বলেন, "দেশের মধ্যে সেরা হচ্ছে মহারাষ্ট্র পুলিশ ৷ তোমরা দিল্লি পুলিশকে দেখেছো ? মহারাষ্ট্রের পুলিশের থেকে শেখা উচিত দিল্লি পুলিশের ৷ এই সরকার ভোট ছাড়া কিছু বোঝে না ৷ তোমরা সংখ্যায় অনেক, তোমাদের লক্ষ্য স্থির থাকুক ৷ MPSC চেয়ারম্যানের পদত্যাগের দাবিতে তোমরা প্রয়োজনে পুনে বনধ করো ৷"