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ট্র্যাক থেকে ছিটকে গেল বগি, লাইনচ্যুত আলিপুরদুয়ার-দিল্লি মহানন্দা এক্সপ্রেস

আরা স্টেশনে ভুল লাইনে চলে আসার ফলে ট্রেনটির তিনটি বগি লাইন থেকে ছিটকে পড়ে । এর জেরে দিল্লি-হাওড়া রুটে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়েছে ৷

15483 Mahananda Express Derailed
লাইনচ্যুত হওয়ার পর মহানন্দা এক্সপ্রেসের ছবি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 6, 2026 at 10:09 AM IST

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ভোজপুর (বিহার), 6 সেপ্টেম্বর: লাইনচ্যুত মহানন্দা এক্সপ্রেস ৷ রবিবার সকালে বিহারের ভোজপুরে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়-দানাপুর রেললাইনে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷ এদিন ভোর 4টের দিকে বিহারের আরা রেল স্টেশনে 15483 নং আলিপুরদুয়ার জংশন-দিল্লি মহানন্দা এক্সপ্রেস ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয় । আরা স্টেশনের 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে আগত ট্রেনটি দিল্লির দিকে যাচ্ছিল ।

দিল্লির পরিবর্তে ট্রেনটি সাসারাম লাইনে চলে যায়

ট্রেন চলার সময় একটি সিগন্যাল বিকল হয়ে যাওয়ায় ট্রেনটি দিল্লির পরিবর্তে সাসারাম লাইনে চলে যায় । ভুল লাইন পার হওয়ার পর, ট্রেনটি স্টেশন থেকে প্রায় 200 মিটার দূরে আপ লাইনে লাইনচ্যুত হয় ।

15483 Mahananda Express Derailed
লাইনচ্যুত হওয়ার পর মহানন্দা এক্সপ্রেস (ইটিভি ভারত)

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দানাপুর রেলওয়ে বিভাগের ডিআরএম বিনোদ কুমার আরা রেলওয়ে স্টেশনে এসে পৌঁছন । দানাপুর রেলওয়ে বিভাগের সিনিয়র রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং অফিসাররা তাঁর সঙ্গে ছিলেন এবং দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন । এক আধিকারিকের মতে, কোনও প্রাণহানি বা সম্পত্তির ক্ষতি হয়নি ।

15483 Mahananda Express Derailed
মহানন্দা এক্সপ্রেসের লাইনচ্যুত হওয়ার খবর পেয়ে বিহারের আরাহ স্টেশনে রেল আধিকারিকরা (ইটিভি ভারত)

সরস্বতী চন্দ্র, চিফ পাবলিক রিলেশনস অফিসার, পূর্ব মধ্য রেলওয়ে (হাজিপুর), "এই ঘটনায় কোনও প্রাণহানি বা সম্পত্তির ক্ষতি হয়নি । জ্যাক ব্যবহার করে লাইনচ্যুত কোচগুলোর চাকা পুনরায় লাগানোর কাজ চলছে । আগামী এক ঘণ্টার মধ্যে আপ লাইনে ট্রেন চলাচল পুনরায় শুরু হবে ।"

15483 Mahananda Express Derailed
সিকিম মহানন্দা এক্সপ্রেস (ইটিভি ভারত)

স্লিপার কোচের লাইনচ্যুতি

প্রাথমিক রিপোর্ট অনুসারে, ট্রেনটির ইঞ্জিন, এসএলআর এবং এইচ-1 কোচ লাইনচ্যুত হয়েছে । তবে, রেল কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে যে স্লিপার কোচের কেবল একটি চাকা লাইনচ্যুত হয়েছে । ঘটনার পরপরই রেল আধিকারিক ও কর্মীদের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার ও পুনরুদ্ধারের কাজ শুরু করে । সৌভাগ্যবশত, এই দুর্ঘটনায় কোনও যাত্রী আহত হননি ।

15483 Mahananda Express Derailed
এভাবেই ট্র্যাক থেকে বেরিয়ে গিয়েছে চাকা (ইটিভি ভারত)

দিল্লি-হাওড়া রুটে বিঘ্ন

তবে মহানন্দা এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হওয়ার কারণে দিল্লি-হাওড়া প্রধান রেলপথে ট্রেন চলাচল মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে । বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, বিভূতি এক্সপ্রেস, গান্ধিধাম এক্সপ্রেস এবং ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস-সহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন বিভিন্ন স্টেশনে আটকে পড়েছে । এছাড়াও, ইন্টারসিটি, গরিব রথ, প্যাসেঞ্জার এবং উধনা এক্সপ্রেস-সহ আরও বেশ কয়েকটি ট্রেনও থামিয়ে রাখা হয়েছে । রেলওয়ের একটি কারিগরী দল বর্তমানে ঘটনাস্থলে রয়েছে এবং দুর্ঘটনার কারণ তদন্ত করছে ।

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লাইনচ্যুত মহানন্দা এক্সপ্রেস
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