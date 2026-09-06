ট্র্যাক থেকে ছিটকে গেল বগি, লাইনচ্যুত আলিপুরদুয়ার-দিল্লি মহানন্দা এক্সপ্রেস

ট্র্যাক থেকে ছিটকে গেল বগি, লাইনচ্যুত আলিপুরদুয়ার-দিল্লি মহানন্দা এক্সপ্রেস
আরা স্টেশনে ভুল লাইনে চলে আসার ফলে ট্রেনটির তিনটি বগি লাইন থেকে ছিটকে পড়ে । এর জেরে দিল্লি-হাওড়া রুটে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়েছে ৷
Published : September 6, 2026 at 10:09 AM IST
ভোজপুর (বিহার), 6 সেপ্টেম্বর: লাইনচ্যুত মহানন্দা এক্সপ্রেস ৷ রবিবার সকালে বিহারের ভোজপুরে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়-দানাপুর রেললাইনে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷ এদিন ভোর 4টের দিকে বিহারের আরা রেল স্টেশনে 15483 নং আলিপুরদুয়ার জংশন-দিল্লি মহানন্দা এক্সপ্রেস ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয় । আরা স্টেশনের 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে আগত ট্রেনটি দিল্লির দিকে যাচ্ছিল ।
দিল্লির পরিবর্তে ট্রেনটি সাসারাম লাইনে চলে যায়
ট্রেন চলার সময় একটি সিগন্যাল বিকল হয়ে যাওয়ায় ট্রেনটি দিল্লির পরিবর্তে সাসারাম লাইনে চলে যায় । ভুল লাইন পার হওয়ার পর, ট্রেনটি স্টেশন থেকে প্রায় 200 মিটার দূরে আপ লাইনে লাইনচ্যুত হয় ।
দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দানাপুর রেলওয়ে বিভাগের ডিআরএম বিনোদ কুমার আরা রেলওয়ে স্টেশনে এসে পৌঁছন । দানাপুর রেলওয়ে বিভাগের সিনিয়র রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং অফিসাররা তাঁর সঙ্গে ছিলেন এবং দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন । এক আধিকারিকের মতে, কোনও প্রাণহানি বা সম্পত্তির ক্ষতি হয়নি ।
সরস্বতী চন্দ্র, চিফ পাবলিক রিলেশনস অফিসার, পূর্ব মধ্য রেলওয়ে (হাজিপুর), "এই ঘটনায় কোনও প্রাণহানি বা সম্পত্তির ক্ষতি হয়নি । জ্যাক ব্যবহার করে লাইনচ্যুত কোচগুলোর চাকা পুনরায় লাগানোর কাজ চলছে । আগামী এক ঘণ্টার মধ্যে আপ লাইনে ট্রেন চলাচল পুনরায় শুরু হবে ।"
স্লিপার কোচের লাইনচ্যুতি
প্রাথমিক রিপোর্ট অনুসারে, ট্রেনটির ইঞ্জিন, এসএলআর এবং এইচ-1 কোচ লাইনচ্যুত হয়েছে । তবে, রেল কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে যে স্লিপার কোচের কেবল একটি চাকা লাইনচ্যুত হয়েছে । ঘটনার পরপরই রেল আধিকারিক ও কর্মীদের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার ও পুনরুদ্ধারের কাজ শুরু করে । সৌভাগ্যবশত, এই দুর্ঘটনায় কোনও যাত্রী আহত হননি ।
দিল্লি-হাওড়া রুটে বিঘ্ন
তবে মহানন্দা এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হওয়ার কারণে দিল্লি-হাওড়া প্রধান রেলপথে ট্রেন চলাচল মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে । বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, বিভূতি এক্সপ্রেস, গান্ধিধাম এক্সপ্রেস এবং ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস-সহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন বিভিন্ন স্টেশনে আটকে পড়েছে । এছাড়াও, ইন্টারসিটি, গরিব রথ, প্যাসেঞ্জার এবং উধনা এক্সপ্রেস-সহ আরও বেশ কয়েকটি ট্রেনও থামিয়ে রাখা হয়েছে । রেলওয়ের একটি কারিগরী দল বর্তমানে ঘটনাস্থলে রয়েছে এবং দুর্ঘটনার কারণ তদন্ত করছে ।