ETV Bharat / bharat

109 বছর আগে বিপুল ঋণ দিয়েছিল অনুগত শেঠ, দেনা না-মিটিয়ে দেশ ছাড়ে ব্রিটিশ সরকার

ভারত তখন ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে উত্তাল ৷ সেই পরাধীন দেশের এক শেঠ আনুগত্য দেখিয়ে হাজার হাজার টাকা ধার দিয়েছিল ব্রিটিশ সরকারকে ৷

British Colonisation in India
ব্রিটিশ সরকারের দুঃসময়ে টাকা ধার দিয়েছিল এক ভারতীয় (ছবি: RKC ও ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 23, 2026 at 8:19 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ভোপাল, 23 ফেব্রুয়ারি: এক ভারতীয়ের থেকে হাজার হাজার টাকা ধার নিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার ৷ সুদ তো অনেক দূর, দেশ ছাড়ার সময় আসলটুকুও ফেরত দেয়নি ৷ একবিংশ শতাব্দীতে সেই আসল ফুলে ফেঁপে কয়েক কোটিতে পৌঁছেছে ৷ সুদ যোগ করলে সেই পাওনা আরও বাড়বে ৷ ব্রিটিশ সরকারের দুঃসময়ে দাদুর দেওয়া সেই ঋণের নথি হাতে পেয়েছেন অনুগত শেঠ জুম্মা লাল রুঠিয়ার নাতি ৷ কিন্তু এতদিন পর ওই পাওনা টাকা চায় না পরিবার ৷

এই ঘটনা গল্প নয় ৷ একেবারে সত্যি, নথি দেখিয়ে দাবি করেছে মধ্যপ্রদেশের শেঠ পরিবার ৷ 109 বছর আগের কথা ৷ 1917 সালের জুন মাস ৷ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে ৷ ইংল্যান্ড এবং ভারত-সহ অন্যান্য উপনিবেশে রাজা পঞ্চম জর্জের শাসন ৷ এদিকে ব্রিটিশ সরকারের তখন দুঃসময় ৷ টাকা-পয়সা নিয়ে টানাটানি চলছে ৷ এমন কঠিন সময়ে সীহোরের শেঠ জুম্মা লাল রুঠিয়া ব্রিটিশ সরকারকে কড়কড়ে 35 হাজার টাকা ধার দেন ৷ সেই নথি হাতে পেয়েছেন বিবেক রুঠিয়া ৷

শতবর্ষ প্রাচীন সেই নথিতে জুম্মালালের স্বাক্ষর এখনও স্পষ্ট ৷ তাতে লেখা রয়েছে, "শেঠ রামা কিষাণ যশকরণ রুঠিয়া সংস্থার শেঠ জুম্মালাল ব্রিটিশ সরকারকে ভারতে যুদ্ধের জন্য 35 হাজার টাকা ধার দিলেন ৷ এভাবে তিনি ব্রিটিশ সরকার ও সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করলেন ৷"

Document of lending money to British Government
ব্রিটিশ সরকারকে ধার দেওয়ার নথি (ইটিভি ভারত)

শেঠ জুম্মা লালের নাতি বিবেক বলেন, "দাদুর এই ধার দেওয়ার কথা নিশ্চয় তখন গেজেট নোটিফিকেশনে প্রকাশিত হয়েছিল ৷ দাদু কাউকে ব্যক্তিগতভাবে ঋণ দেননি ৷ এটা সরকারি লেনদেন ছিল ৷ 1947 সালে দেশ স্বাধীন হয় ৷ ব্রিটিশরা দেশ ছেড়ে চলে যায় ৷ কিন্তু এই ধার কেউ শোধ করেনি ৷"

109 বছর আগের 35 হাজার এখন কত ?

বিবেক রুঠিয়ার ছেলে গৌতম রুঠিয়া বলেন, "1917 সালের এক টাকার দাম এখন 400 টাকারও বেশি ৷ অতএব, এই অনুপাতে 35 হাজার টাকার দাম এখন 1.5 থেকে 2 কোটি টাকা ৷ আর এর সঙ্গে সুদ জুড়লে বকেয়া অর্থের পরিমাণ আরও বাড়বে ৷"

এত দিন পরে...

এক বা দু'বছর নয় একশোরও বেশি বছর পেরিয়ে গিয়েছে ৷ রুঠিয়া পরিবার জানিয়েছে, ওই ঋণ দেওয়ার 20 বছর পর 1937 সালে মৃত্যু হয় শেঠ জুম্মা লালের ৷ এরপর ব্রিটিশ সরকারকে ধার দেওয়ার নথিটি হাতে পান তাঁর ছেলে শেঠ মানক চন্দ্র রুঠিয়া ৷ 2013 সালে তিনি প্রয়াত হন ৷ এরপর উত্তরাধিকার সূত্রে দাদুর স্বাক্ষরিত সেই ঐতিহাসিক নথি আসে বিবেক রুঠিয়ার কাছে ৷ তিনি জানান, এই নথিটি 22 বছর ধরে বাড়িতে সযত্নে রাখা ছিল ৷ এতদিন পরিবারের কেউ কোনও উচ্চবাচ্য করেনি ৷ সম্প্রতি পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আলোচনায় বিষয়টি উঠে আসে ৷

শতবর্ষ প্রাচীন দেনার দাবি

এখন আর রুঠিয়া পরিবার ব্রিটিশদের কাছ থেকে সুদে-আসলে পূর্বপুরুষের দেওয়া টাকা ফেরত চাইছে না ৷ পাওনা নিয়ে ভারত সরকার বা কোনও আন্তর্জাতিক আদালতে দরবার করবে না তারা ৷ শুধু এই ঐতিহাসিক নথি হাতে পেয়ে সেটা সবার সামনে আনতে চেয়েছে রুঠিয়া পরিবার ৷ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ধার দেওয়ার এই কাহিনি ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত হোক ৷ দেশ-বিদেশের সবাই জানুক, ইচ্ছে পরিবারের ৷ বিবেক আরও জানান, তাঁর দাদুর মতো সেই সময় প্রশাসনিক কারণে ব্রিটিশ সরকারকে অনেকেই টাকা ধার দিতেন ৷

পাওনা টাকা ফেরত চাওয়ার অধিকার

এদিকে আইনজীবী মহলের মত, ওই বিপুল টাকা ফেরত পাওয়ার জন্য ব্রিটিশ সরকারকে নোটিশ পাঠাতেই পারে রুঠিয়া পরিবার ৷ এটা তাদের অধিকার, সওয়াল করেন আইনজীবী ধীরজ কুমার ৷ তাঁর কথায়, "আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী পূর্বে ধার নেওয়া টাকা মেটানোর দায়িত্ব বর্তায় সার্বভৌম রাষ্ট্রের উপর ৷ তাই রুঠিয়া পরিবারের ব্রিটিশ সরকারকে নোটিশ পাঠানো উচিত ৷ এটাও দেখতে হবে যে, 1917 সালে ব্রিটিশ সরকার ধার নেওয়ার সময় কী কী শর্ত আরোপ করা হয়েছিল ৷ কতদিনের মধ্যে এই পাওনা মেটাতে হবে, এরকম নানা শর্তের উপর ভিত্তি করে নোটিশ পাঠাতে হবে ৷"

Seth Jumma Lal
রোলস রয়েসে ভারতীয় শেঠ জুম্মা লাল (ইটিভি ভারত)

ধনকুবের জুম্মা লাল

প্রপৌত্র গৌতম রুঠিয়া বলেন, "শেঠ জুম্মা লাল সেই সময় রোলস রয়েস-এ চড়তেন ৷ ব্রিটিশ সরকার তাঁর আদবকায়দা দেখে প্রভাবিত হয়েছিল ৷ নিজের প্রতিপত্তির জেরে এলাকায় অত্যন্ত সম্মানীয় ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন তিনি ৷ ভোপাল, ইন্দোর, রাজগড় এবং সীহোরে সবাই তাঁকে একডাকে চিনত ৷"

সীহোরের জ্ঞানী শেঠ

শুধু অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য নয়, জ্ঞানীও ছিলেন শেঠ ৷ গৌতম বলেন, "বুদ্ধি ও বিবেকবান ছিলেন শেঠ জুম্মালাল ৷ মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসাও ছিল অদম্য ৷" তেমন একটা নথি পেয়েছে শেঠের পরিবার ৷ তিনি একবার গরিব-দুঃস্থদের জন্য 6 হাজার 446 টাকা দান করেছিলেন ৷ শেঠের এই মহান কাজের জন্য ব্রিটিশ সরকার তাঁর ভূয়সি প্রশংসা করেছিল সে সময় ৷ ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামের কারণে 1917 সাল ইতিহাসে অবিস্মরণীয় ৷ ওই বছর বিহারের চম্পারনে নীল চাষের বিরুদ্ধে প্রথম সত্যাগ্রহ করেন মহাত্মা গান্ধি ৷ জাতীয় কংগ্রেস স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার চেয়ে রাস্তায় নামে ৷ হোম রুল আন্দোলনের আঁচ ছড়িয়ে পড়েছিল সারা ভারতে ৷ ওই বছরই ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে 35 হাজার টাকা ঋণ দেন শেঠ জুম্মা লাল, যা তিনি আর ফেরত পাননি ৷

TAGGED:

BRITISH GOVT LOAN MP SEHORE SETH
BRITISH EMPIRE LOAN
BRITISH GOVT LOAN UNPAID
ব্রিটিশ সরকারের দেনা
BRITISH GOVT LOAN FROM INDIAN SETH

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.