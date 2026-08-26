মন্দিরের সম্পত্তির একমাত্র মালিক ভগবান শ্রীরাম, রায় আদালতের

মন্দিরের সম্পত্তির একমাত্র মালিক ভগবান শ্রীরাম, রায় আদালতের
72 বছরের বিবাদ৷ অবশেষে আদালতের নির্দেশে নিষ্পত্তি হল ৷ আদালত জানিয়েছে, শুধুমাত্র ধর্ম সংক্রান্ত কাজেই মন্দিরের সম্পত্তি ব্যবহার করা যাবে ৷
Published : August 26, 2026 at 9:26 PM IST
ইন্দোর (মধ্যপ্রদেশ), 26 অগস্ট: রামের মন্দিরের মালিকানা নিয়ে বিবাদ ৷ বিবাদের জল গড়ায় আদালতে ৷ শেষপর্যন্ত আদালতের রায়ে সাত দশকের বেশি সময়ে ধরে চলা এই বিবাদের নিষ্পত্তি হল ৷ আদালত জানিয়ে দিল যে মন্দিরের সম্পত্তির অধিকার শুধু ভগবানের ৷
ঘটনাটি মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীতে ৷ সেখানকার খাছরোদে ভগবান শ্রীরামের একটি মন্দির রয়েছে ৷ সেই মন্দিরের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে দীর্ঘ 72 বছর ধরে বিবাদ চলছিল ৷ 1954 সালে এই বিরোধের সূত্রপাত হয় এবং তখন থেকেই বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন ছিল ।
বুধবার সেই বিরোধের নিষ্পত্তি করল মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট ৷ আদালত রায় দিয়েছে যে, ‘‘মন্দিরের সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র মালিক হলেন ভগবান শ্রীরাম ।’’ এদিন এই মামলার শুনানি হয় মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের বিচারপতি বিনয় সরাফের এজলাসে ৷
1968 সালে হাইকোর্টে মামলা দায়ের
খাছরোদে ভগবান শ্রীরামের এই মন্দিরের সম্পত্তি নিয়েই ছিল মূল বিবাদ ৷ এই বিবাদ চলছিল মহন্ত পরিবার, মাহেশ্বরী সম্প্রদায় এবং সরকারের মধ্যে । এই বিরোধ সংক্রান্ত প্রাথমিক মামলাটি 1954 সালে দায়ের করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে 1968 সালে হাইকোর্টে আরেকটি মামলা করা হয় ।
তার পর থেকে এই মামলা চলছিল ৷ অবশেষে বুধবার সেই মামলার নিষ্পত্তি হল ৷ বুধবার শুনানি শেষে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট নির্দেশ দেয় যে, ‘‘মন্দিরের সম্পত্তির ওপর চূড়ান্ত কর্তৃত্ব অধিষ্ঠিত দেবতা ভগবান শ্রীরামের হাতেই থাকবে এবং সম্পত্তিটি কেবল ধর্মীয় ও জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করা যাবে ।’’ আদালত মন্দিরের সম্পত্তির ওপর কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তির অধিকার প্রদান করেনি ।
মন্দিরের সম্পত্তি নিয়ে পরস্পরবিরোধী দাবি
মামলা চলাকালীন সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো মন্দির ও এর সম্পত্তির অধিকার নিয়ে বিভিন্ন দাবি উত্থাপন করে । বিরোধের মূল বিষয় ছিল মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত সম্পত্তির প্রকৃত মালিক কে, তা নির্ধারণ করা এবং সম্পত্তিটি কী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা উচিত, তা স্থির করা ।
অন্যান্য মন্দির-সংক্রান্ত বিরোধের প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ রায়
বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে, মন্দির সম্পত্তির আইনি মালিকানার ক্ষেত্রে আদালতের এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । আশা করা হচ্ছে, এই রায় অন্যান্য মন্দির-সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির পথ প্রশস্ত করবে । এটি মন্দিরের সম্পত্তির মালিকানা ও ব্যবহারের বিষয়ে আরও স্বচ্ছতা আসার আশা জাগিয়েছে ।