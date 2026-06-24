মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বস্তি, গ্রেফতারির নির্দেশে মিলল স্থগিতাদেশ

মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বস্তি, গ্রেফতারির নির্দেশে মিলল স্থগিতাদেশ
বিশেষ আদালতে দায়ের করা আবেদন এবং তাঁর বিরুদ্ধে জারি করা গ্রেফতারি পরোয়ানাকে চ্যালেঞ্জ করে টিএমসি সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন।
Published : June 24, 2026 at 11:09 PM IST
জবলপুর, 24 জুন: পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইপো, তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্ট থেকে স্বস্তি পেয়েছেন। হাইকোর্টের বিচারপতি প্রমোদ কুমার আগরওয়ালের একক বেঞ্চ ভোপালের এমপি-এমএলএ আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের করা মানহানির মামলাটি পুনর্বহাল করার নির্দেশ দিয়েছেন। একক বেঞ্চটি তাঁর বিরুদ্ধে জারি করা গ্রেফতারি পরোয়ানা কার্যকরের উপর স্থগিতাদেশ বহাল রাখার আদেশও দিয়েছে।
2021 সালে, বিজেপি নেতা আকাশ বিজয়বর্গীয় ভোপালের এমপি-এমএলএ বিশেষ আদালতে টিএমসি সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একটি মানহানির মামলা দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগ ছিল যে, 2020 সালের নভেম্বরে কলকাতার একটি জনসভায় বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে 'গুণ্ডা' বলে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করেছেন। মামলার শুনানি শেষে বিশেষ আদালত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে।
বিশেষ আদালতে দায়ের করা আবেদন এবং তাঁর বিরুদ্ধে জারি করা গ্রেফতারি পরোয়ানাকে চ্যালেঞ্জ করে টিএমসি সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে, তিনি একজন নির্বাচিত সাংসদ এবং তাঁর পলাতক থাকার কোনও সম্ভাবনা নেই। আবেদনটির শুনানি করে হাইকোর্ট 2025 সালের নভেম্বরে তাঁর বিরুদ্ধে জারি করা গ্রেফতারি পরোয়ানা কার্যকর করার উপর স্থগিতাদেশ দেয়। আবেদনকারীর আইনজীবীর ক্রমাগত অনুপস্থিতির বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে, সম্প্রতি 2026 সালের 17 জুন একটি একক বেঞ্চ আবেদনটি খারিজ করে দেয় এবং গ্রেফতারি পরোয়ানা কার্যকর করার উপর থেকে স্থগিতাদেশ তুলে নেয়।
টিএমসি সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষ থেকে পিটিশনটি পুনর্বহাল এবং গ্রেফতারি পরোয়ানার উপর অন্তর্বর্তীকালীন স্বস্তি বহাল রাখার জন্য হাইকোর্টে একটি আবেদন দাখিল করা হয়। একক বেঞ্চ তার আদেশে বলে, "আবেদনকারীকে অন্তর্বর্তীকালীন 'রক্ষাকবচ' অব্যাহত রাখার বিষয়ে বারবার আদেশ দেওয়া সত্ত্বেও, আবেদনকারীর পক্ষে সওয়াল করার জন্য কেউ উপস্থিত হননি ৷ এই কারণে আদালত অন্তর্বর্তীকালীন ত্রাণ বাতিল করে আবেদনটি খারিজ করে দিয়েছে। সমস্ত তথ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে, আবেদনটি পুনর্বহাল করার অনুমতি দিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন ত্রাণ বহাল রাখা হয়েছে।"