ফরেনসিক রিপোর্ট নির্ভরযোগ্য় নয়! ব়্যান্ডম অডিটের নির্দেশ মধ্য়প্রদেশ হাইকোর্টের

ফরেনসিক রিপোর্ট নির্ভরযোগ্য় নয়! ব়্যান্ডম অডিটের নির্দেশ মধ্য়প্রদেশ হাইকোর্টের
গত পাঁচ বছরের সব রিপোর্টের 20 শতাংশের ব়্যান্ডম অডিট করতে হবে, নির্দেশ দিয়েছে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট ৷ সন্দেহের তির ভোপাল ফরেনসিক ল্য়াবরেটরির দিকে ৷
Published : August 7, 2026 at 4:10 PM IST
জব্বলপুর, 7 অগস্ট: বিভিন্ন মামলায় ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি থেকে যে রিপোর্ট দেওয়া হয়, সেগুলি কি আদৌ সঠিক হয় ! মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ রায় দেওয়ার পর এই প্রশ্নই উঠতে শুরু করেছে ৷
একটি মামলায় ফরেনসিক রিপোর্ট সংক্রান্ত গরমিল ধরা পড়ে ৷ তার পর সংশ্লিষ্ট ফরেনসিক ল্যাবরেটরি থেকে যতগুলি রিপোর্ট গত পাঁচ বছরে আদালতে জমা দেওয়া হয়েছে, তার 20 শতাংশের র্যান্ডম অডিটের নির্দেশ দিয়েছে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট ৷ আদালত মনে করছে যে, গত পাঁচ বছরে জমা দেওয়া রিপোর্টগুলিতে অনিয়ম হয়ে থাকতে পারে ৷
মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের বিচারপতি বিবেক আগরওয়াল ও বিচারপতি বিবেক জৈনের সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে ৷ ওই রাজ্যের প্রধান সচিবকে আদালতের নির্দেশ, এই অডিটের জন্য তিনি ‘সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার’দের নিয়ে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেন ৷ এই কমিটিতে অবশ্যই অন্য রাজ্যের সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ।
ডিএনএ রিপোর্ট নিয়ে প্রশ্ন
মধ্যপ্রদেশের ইতারসি (নর্মদাপুরম)-র বাসিন্দা পঙ্কজ কুমারকে পকসো আইন ও ধর্ষণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে নিম্ন আদালত ৷ তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডও দেওয়া হয় ৷ নিম্ন আদালতের সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে তিনি মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ৷ সেই মামলার শুনানিতে পুলিশের কাছ থেকে ডিএনএ রিপোর্ট চাওয়া হয় ৷
ভোপালের ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে নির্যাতিতা ও অভিযুক্ত পঙ্কজ কুমারের ডিএনএ রিপোর্ট বিশ্লেষণ করা হয়েছিল ৷ সেই রিপোর্ট নিম্ন আদালতে জমা পড়ে ৷ যা পঙ্কজ কুমারকে সাজা দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় ৷ একই রিপোর্ট মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টেও জমা পড়ে ৷ হাইকোর্ট সেই ডিএনএ রিপোর্ট বিশ্লেষণ করে দেখে যে সেখানে এমন এক অজ্ঞাত ব্যক্তির নমুনার উল্লেখ ছিল, যাকে কেবল 'এম' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল ।
এছাড়া, ঘটনাটি যেখানে 2022 সালের 14 নভেম্বর থেকে 2023 সালের 3 জানুয়ারির মধ্যে ঘটেছিল বলে অভিযোগ, সেখানে এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল 2023 সালের 3 মে । নমুনার নির্ভরযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে, কারণ ঘটনার চার মাস পর সেগুলিকে সিল করা হয়েছিল ।
আদালত আরও লক্ষ্য করে যে, পরীক্ষার জন্য অভিযুক্তের বীর্যের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল ৷ অথচ রক্তের নমুনা ব্যবহার করেও এই বিশ্লেষণ করা সম্ভব ছিল । নমুনা সংগ্রহের প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা ও নির্ভুল হওয়া নিয়ে প্রাথমিক সন্দেহের সৃষ্টি হয় ।
এফএসএল ও অতিরিক্ত মুখ্যসচিবকে তলব, জবাবে আদালত অসন্তুষ্ট
ডিভিশন বেঞ্চ ভোপালের এফএসএল-এর অধিকর্তা ও অতিরিক্ত মুখ্যসচিবকে (স্বরাষ্ট্র) এই বিষয়ে ব্যক্তিগত হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল । আদেশে বেঞ্চ জোর দিয়ে বলে যে, কোনও বিজ্ঞানী যদি ভুল করে থাকেন, তবে বিষয়টি ধামাচাপা না দিয়ে তাঁর উপযুক্ত শাস্তি হওয়া উচিত । ভোপালের এফএসএল-এর অধিকর্তা শশীকান্ত শুক্লা হলফনামা জমা দেন৷ সেই হলফনামা নিয়ে ডিভিশন বেঞ্চ অসন্তোষ প্রকাশ করে ।
বেঞ্চ মন্তব্য করে, ‘‘শুধুমাত্র টাইপিংয়ের ভুল বলে দাবি করাটা ফরেনসিক রিপোর্টের বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর গুরুতর সন্দেহের তৈরি করে ।’’ আদালত আরও পর্যবেক্ষণ করে, ‘‘নমুনার ক্ষেত্রে অসঙ্গতিকে কেবল টাইপিংয়ের ভুল হিসেবে চালিয়ে দেওয়া এবং তদন্তকালে সংগৃহীত নমুনাটি অন্য কারও ছিল বলে ইঙ্গিত করা, কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য যুক্তি হতে পারে না ৷ বিশেষ করে যখন বিষয়টি কোনও ব্যক্তির জীবন-মরণের সঙ্গে জড়িত ।’’
বেঞ্চ উল্লেখ করে, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ড. হর্ষা সিংকে প্রাথমিক তদন্ত পরিচালনার জন্য 15 দিন সময় দেওয়া হয়েছিল । বেঞ্চ ব্যক্তিগতভাবে তদন্তকারী আধিকারিক এবং এফএসএল (FSL)-এর পরিচালককে তলব করেছিল ।
এফএসএল-এর ডিএনএ রিপোর্ট নির্ভরযোগ্য নয়: হাইকোর্ট
শুনানিতে বেঞ্চকে জানানো হয় যে, 'কাট-অ্যান্ড-পেস্ট' সংক্রান্ত ভুলের কারণে হয়তো এই ত্রুটিটি ঘটেছে, যার ফলে রিপোর্টে ভুল নাম উঠে এসেছে । বেঞ্চ মন্তব্য করে, যদি এই ব্যাখ্যা মেনে নেওয়া হয়, তবে এর অর্থ দাঁড়ায় যে ডিএনএ ক্রোমোজোম মেলানোর তথ্যের ক্ষেত্রেও 'কাট-অ্যান্ড-পেস্ট'জনিত ভুল হতে পারে । এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মধ্যপ্রদেশ রাজ্য ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির তৈরি ডিএনএ রিপোর্টগুলো নির্ভরযোগ্য নয় । বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে হাইকোর্ট গত পাঁচ বছরে আদালতে জমা দেওয়া ডিএনএ রিপোর্টগুলোর একটি র্যান্ডম অডিট করার নির্দেশ দিয়েছে ।
ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্য সরকার ও ল্যাবরেটরিকে নির্দেশ দিয়েছে যেন তারা স্বাধীন তদন্ত কমিটির কাছে রিপোর্ট তৈরির সময় প্রস্তুতকৃত স্লাইডগুলো হস্তান্তর করে, যাতে কমিটি স্লাইডগুলো যাচাই-বাছাই করে রিপোর্ট যে নির্ভুল, তা নিশ্চিত করতে পারে । বেঞ্চ সাত দিনের মধ্যে এই কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছে ।
পরিচালক হিসেবে বিশেষজ্ঞকে নিয়োগ করুন: হাইকোর্ট
আদেশে ডিভিশন বেঞ্চ ড. হর্ষা সিংয়ের সেই বক্তব্যের কথা উল্লেখ করে, যেখানে তিনি জানিয়েছিলেন যে জীববিজ্ঞান, বায়োকেমিস্ট্রিতে তাঁর কোনও প্রাতিষ্ঠানিক অভিজ্ঞতা নেই । আদালত রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে যেন পরিচালক পদে এমন কোনও ব্যক্তিকে নিয়োগের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়, যাঁর ফরেনসিক সায়েন্স বা সংশ্লিষ্ট কোনও বিষয়ে বিশেষ যোগ্যতা রয়েছে । বেঞ্চ আরও নির্দেশ দিয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের নথিপত্র ও গবেষণা-সহ একটি যথাযথ হলফনামা 12 অগস্ট, 2026-এর মধ্যে দাখিল করতে হবে । আবেদনটির পরবর্তী শুনানি 14 অগস্টের জন্য নির্ধারিত রয়েছে ।