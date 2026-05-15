মধ্যপ্রদেশের ভোজশালা এখন শুধুই দেবী সরস্বতীর মন্দির
ধার জেলার ঐতিহাসিক সৌধ ভোজশালা চত্বরকে মন্দির বলে ঘোষণা করল হাইকোর্ট ৷ এই সৌধের উপর একচ্ছত্র অধিকারের আবেদন জানিয়েছিল হিন্দু, মুসলমান ও জৈন সম্প্রদায় ৷
Published : May 15, 2026 at 4:52 PM IST
ইন্দোর, 15 মে: মন্দির বলেই ঘোষণা করা হল মধ্যপ্রদেশের ধার শহরের ঐতিহাসিক সৌধ ভোজশালা চত্বরকে ৷ ভোজশালার ভিতর একটি মন্দির আছে ৷ পাশেই আছে কামাল মৌলা মসজিদ ৷ এই চত্বর নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই মামলা চলছিল ৷ শুক্রবার মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট এই মামলার রায় দিতে গিয়ে ভোজশালা চত্বরকে মন্দির হিসেবে ঘোষণা করে ৷
চলতি বছরের 6 এপ্রিল মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের ইন্দোর বেঞ্চের বিচারপতি বিজয়কুমার শুক্লা এবং বিচারপতি অলোক আওয়াস্তির বেঞ্চে এই সংক্রান্ত পাঁচটি মামলা এবং একটি রিট পিটিশনের নিয়মিত শুনানি শুরু হয় ৷ এবার সেই বেঞ্চই রায় দিল ৷
ইতিহাস কী বলছে ?
বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশের ধার জেলায় ভোজশালা মন্দির ও পাশাপাশি অবস্থিত কামাল মৌলা মসজিদ চত্বরটি আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (এএসআই) দ্বারা সুরক্ষিত ঐতিহাসিক সৌধ ৷ এই ভোজশালা চত্বরকে দেবী সরস্বতীর মন্দির হিসাবে গণ্য করেন স্থানীয় হিন্দুরা ৷ এদিকে মুসলিম সম্প্রদায় এই সৌধকে কামাল মৌলা মসজিদ বলে বিবেচনা করেন ৷ তাই এই সৌধের প্রকৃত ধর্মীয় পরিচয় কী, তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে মামলা চলছি ৷ হিন্দুরা এখানে নিয়মিত পুজো করার আবেদন জানিয়েছে ৷ অন্যদিকে জৈন সম্প্রদায় দাবি করেছে, মধ্যযুগে ভোজশালা চত্বরে জৈনদের মন্দির ও গুরুকুল ছিল ৷
শুনানিকে কী হল ?
আদালতের পর্যবেক্ষণ, এই চত্বর একসময় সংস্কৃত পড়ানোর কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছিল ৷ পাশাপাশি এখানে হিন্দুদের দেবী সরস্বতীর মন্দিরও ছিল ৷ ভোজশালায় সেইসব নমুনা ও চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে ৷ পাশাপাশি, মুসলিম সম্প্রদায় রাজ্য সরকারের কাছ থেকে মসজিদ নির্মাণের জন্য পৃথক জমির আবেদন জানাতে পারে, নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট ৷
ভোজশালার প্রকৃত ধর্মীয় সত্তা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হওয়ায় এএসআই 2003 সালের 7 এপ্রিল একটি নির্দেশিকা জারি করে ৷ এই নির্দেশে প্রতি মঙ্গলবার হিন্দুদের মন্দিরে পুজো করার অনুমতি দেওয়া হয় ৷ পাশাপাশি প্রতি শুক্রবার মুসলিমদের নমাজ পাঠের ব্যবস্থা করা হয় একই চত্বরে ৷ এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় হিন্দু পক্ষ ৷ তারা এই চত্বরটিতে নিয়মিত পুজো করার একচ্ছত্র অধিকারের দাবি জানায় আদালতে ৷
সব ধর্মীয় পক্ষের দাবি, ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা, ভোজশালা চত্বরের আইনি ব্যবস্থা এবং এই বিতর্কিত সৌধ সংক্রান্ত হাজার হাজার নথি যাচাই করার পর গত 12 মে সৌধের ধর্মীয় সত্তা সংক্রান্ত রায়দান স্থগিত রেখেছিল বেঞ্চ ৷ শুনানির সময় হিন্দু, মুসলিম এবং জৈন সম্প্রদায় সওয়াল-জবাবে অংশ নিয়েছিল ৷ প্রত্যেক সম্প্রদায়ই ঐতিহাসিক সৌধের উপর একচ্ছত্র অধিকার দাবি করেছিল ৷