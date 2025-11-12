ETV Bharat / bharat

মানহানি মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রেফতারের নির্দেশ, রায় সংরক্ষণ মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের

মানহানির মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়। এই আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে অভিষেক মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টে আবেদন করেন।

Abhishek Banerjee
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রেফতারের মামলায় রায় সংরক্ষণ মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 12, 2025 at 11:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

জবলপুর (মধ্যপ্রদেশ), 12 নভেম্বর: মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট তার শুনানি শেষ করেছে এবং ভোপালের এমপি-এমএলএ আদালতের জারি করা গ্রেফতারি পরোয়ানাকে চ্যালেঞ্জ করে করা আবেদনে তার রায় সংরক্ষণ করেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই আবেদনটি দায়ের করেছিলেন। মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের বিচারপতি প্রমোদ কুমার আগরওয়ালের একক বেঞ্চে মামলাটির শুনানি হয়েছিল।

উল্লেখ্য, 2020 সালের নভেম্বরে কলকাতায় এক জনসভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়ের ছেলে আকাশ বিজয়বর্গীয়কে 'গুন্ডা' বলে উল্লেখ করেছিলেন। এই বক্তব্যের পর আকাশ বিজয়বর্গীয় ভোপালের এমপি-এমএলএ আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করেন। তাঁর ক্রমাগত অনুপস্থিতির পর, এমপি-এমএলএ আদালত তাঁকে পলাতক ঘোষণা করে শুনানি চলাকালীন আদালত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে। এই আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টে একটি আবেদন করেন।

এই আবেদনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যুক্তি দিয়েছিলেন, তিনি একজন সংসদ সদস্য এবং তাঁর পলাতক থাকার কোনও সম্ভাবনাই নেই। তিনি ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে অব্যাহতি চেয়ে একটি আবেদন জমা দিয়েছিলেন ৷ কিন্তু, এমপি-এমএলএ আদালত আবেদনটি বিবেচনা না করেই গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে।

আবেদনে অভিষেকের যুক্তি, আইনি প্রক্রিয়া অনুযায়ী, তাঁর আবেদনটি প্রথমে বিবেচনা করা উচিত ছিল এবং তারপরেই গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত ছিল। তাঁর আরও দাবি, তিনি ভিডিয়ো কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে আদালতে হাজিরা দিতে ইচ্ছুক। উভয় পক্ষের যুক্তি শোনার পর হাইকোর্ট এই বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত সংরক্ষণ করেছে। মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিনিধিত্ব করেন আইনজীবী অনিল খারে এবং মানন আগরওয়াল।

TAGGED:

MADHYA PRADESH HIGH COURT
TMC SANSAD ABHISHEK BANERJEE
MP MLA COURT ARREST WARRANT
AKASH VIJAYVARGIYA DEFAMATION CASE
DEFAMATION CASE ABHISHEK BANERJEE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.