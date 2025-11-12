মানহানি মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রেফতারের নির্দেশ, রায় সংরক্ষণ মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের

মানহানি মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রেফতারের নির্দেশ, রায় সংরক্ষণ মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের
মানহানির মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়। এই আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে অভিষেক মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টে আবেদন করেন।
Published : November 12, 2025 at 11:05 PM IST
জবলপুর (মধ্যপ্রদেশ), 12 নভেম্বর: মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট তার শুনানি শেষ করেছে এবং ভোপালের এমপি-এমএলএ আদালতের জারি করা গ্রেফতারি পরোয়ানাকে চ্যালেঞ্জ করে করা আবেদনে তার রায় সংরক্ষণ করেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই আবেদনটি দায়ের করেছিলেন। মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের বিচারপতি প্রমোদ কুমার আগরওয়ালের একক বেঞ্চে মামলাটির শুনানি হয়েছিল।
উল্লেখ্য, 2020 সালের নভেম্বরে কলকাতায় এক জনসভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়ের ছেলে আকাশ বিজয়বর্গীয়কে 'গুন্ডা' বলে উল্লেখ করেছিলেন। এই বক্তব্যের পর আকাশ বিজয়বর্গীয় ভোপালের এমপি-এমএলএ আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করেন। তাঁর ক্রমাগত অনুপস্থিতির পর, এমপি-এমএলএ আদালত তাঁকে পলাতক ঘোষণা করে শুনানি চলাকালীন আদালত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে। এই আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টে একটি আবেদন করেন।
এই আবেদনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যুক্তি দিয়েছিলেন, তিনি একজন সংসদ সদস্য এবং তাঁর পলাতক থাকার কোনও সম্ভাবনাই নেই। তিনি ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে অব্যাহতি চেয়ে একটি আবেদন জমা দিয়েছিলেন ৷ কিন্তু, এমপি-এমএলএ আদালত আবেদনটি বিবেচনা না করেই গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে।
আবেদনে অভিষেকের যুক্তি, আইনি প্রক্রিয়া অনুযায়ী, তাঁর আবেদনটি প্রথমে বিবেচনা করা উচিত ছিল এবং তারপরেই গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত ছিল। তাঁর আরও দাবি, তিনি ভিডিয়ো কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে আদালতে হাজিরা দিতে ইচ্ছুক। উভয় পক্ষের যুক্তি শোনার পর হাইকোর্ট এই বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত সংরক্ষণ করেছে। মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিনিধিত্ব করেন আইনজীবী অনিল খারে এবং মানন আগরওয়াল।