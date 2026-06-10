সরকারি চাকরিতে দুই সন্তান নীতি বাতিল, বড় ঘোষণা সরকারের
2001 সালে তৎকালীন সরকার দুই-সন্তান নীতি আরোপ করেছিল ৷ 25 বছর পর বিজেপি সরকার এই নিয়ম তুলে দিল ।
Published : June 10, 2026 at 1:24 PM IST
ভোপাল, 10 জুন: সরকারি চাকরি পেতে যোগ্যতার ক্ষেত্রে 'দুই সন্তানের' নিয়মটিকে বাতিল করল রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব প্রশাসনকে এই মর্মে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন ৷ তার জেরে মধ্যপ্রদেশের সিভিল সার্ভিস বিধিমালা থেকে এই নিয়মটি প্রত্যাহার করে নেওয়া হল ৷
এই নিয়মের আওতায় এতদিন দু'টির বেশি সন্তান থাকলে কোনও প্রার্থী সরকারি চাকরির জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হতেন । নিয়ম বাতিল হওয়ায় দুটি বা তাঁর বেশি সন্তাুন আছে এমন প্রার্থীরাও সরকারি চাকরির জন্য আবেদন জানাতে পারবেন ৷ প্রশাসনের নির্দিষ্ট বিভাগকে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ সরকারি পোর্টাল থেকে অবিলম্বে সরিয়ে এই নিয়ম সংক্রান্ত যে সমস্ত তথ্য় আছে তা সরিয়ে ফেলে আইনের সংশোধিত রুপটি প্রকাশ করতে হবে ।
2001 সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী দিগ্বিজয় সিংয়ের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারের নেওয়া সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে, প্রশাসন একটি নিয়ম চালু করেছিল । এই নিয়ম অনুযায়ী, দুটির বেশি সন্তান থাকলে কোনও প্রার্থীকে সরকারি চাকরিতে সরাসরি নিয়োগ বা বিভাগীয় নিয়োগের জন্য অযোগ্য ঘোষণা করা হত । তার জন্য সে সময় 1961 সালে পাশ হওয়া 'মধ্যপ্রদেশ সিভিল সার্ভিস (চাকরির সাধারণ শর্তাবলী) বিধিমালা আইনে পরিবর্তনও আনা হয় ৷ ওই সংশোধিত আইন 2001 সালের 26 জানুয়ারি লাগু হয় ৷ এদিন থেকেই যাঁদের দুটি বা তার বেশি সন্তান আছে তাঁরা সরকারি চাকরির জন্য অযোগ্য বলে গণ্য হতেন ।
তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের কার্যকর করা এই নিয়মটি কেবল নয়া চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না ৷ কর্মরতদের ক্ষেত্রেও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল ৷ যাতে তাঁরা তৃতীয় সন্তান গ্রহণে নিরুৎসাহিত হন । সংশোধিত 'মধ্যপ্রদেশ সিভিল সার্ভিস (আচরণ) বিধিমালা অনুযায়ী, কোনও সরকারি কর্মীর তৃতীয় সন্তানের জন্মকে শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত কাজ হিসেবে গণ্য করা হত । ফলে, নির্দিষ্ট সময়সীমার পরে তৃতীয় সন্তানের জন্ম দেওয়া যে কোনও সরকারি কর্মীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ ছিল ।
বিস্তারিত পর্যালোচনার পর মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব এই নিয়মটি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর মতে, রাজ্য সরকারি কর্মীদের সংগঠনগুলো দীর্ঘদিন ধরেই এই নিয়মটি পুনর্বিবেচনার দাবি জানিয়ে আসছিল ৷ কারণ এর ফলে সরকারি কর্মীদের পরিবারগুলোকে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল । মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন, এই নির্দেশটি পুরনো ৷ তাই এতে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন ছিল । আর সেই মতো পুরনো নিয়মটিকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা হল ৷