মহিলারা প্রতি মাসে পাবেন আরও 3,500 টাকা, ভোটের আগে শুরু প্রস্তুতি
নতুন বছরের আগে সুখবর ৷ মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় বিবৃতি দিয়ে জানান, ভোটের আগে প্রতি মাসে মহিলাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢুকবে অতিরিক্ত 3,500 টাকা ৷
Published : December 26, 2025 at 2:20 PM IST|
Updated : December 26, 2025 at 2:28 PM IST
ভোপাল, 26 ডিসেম্বর: প্রতি মাসে মহিলাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকবে 5,000 টাকা ৷ আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে অতিরিক্ত সাড়ে 3 হাজার টাকা করে পাবেন রাজ্যের মহিলারা ৷ 'লাডলি বেহনা যোজনা'য় বর্ধিত অর্থ দেওয়ার প্রস্তুতিও ইতিমধ্য়ে শুরু হয়ে গিয়েছে বলে জানান মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব ৷
বাংলার মুখে হাসি ফুটিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের প্রকল্প। প্রতিমাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা রাজ্যের মহিলাদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি ঢুকছে ৷ 2021 সালের নির্বাচনের আগেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন। একইরকম প্রকল্প চালু হয় মধ্যপ্রদেশে ৷ প্রতি মাসে মধ্যপ্রদেশের 'লাডলি বেহনা'-দের অ্যাকাউন্টে বর্তমানে ঢোকে 1, 500 টাকা ৷ কিন্তু এবার তা বাড়িয়ে 5,000 করা হবে বলে জানান মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ৷
'লাডলি বেহনা' যোজনা
মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সরকারের সময় মহিলাদের জন্য চালু হওয়া প্রকল্পটি বর্তমান সরকার যে চালু রেখেছে এমনটা নয়, মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব এই 'লাডলি বেহনা যোজনা'র টাকা ধাপে ধাপে বাড়িয়েছেন ৷ যার জেরে উপকৃত হচ্ছেন মধ্যপ্রদেশের 'মা-বোনেরা' ৷ প্রতি ইংরেজি মাসের 10 তারিখে রাজ্যের মহিলাদের অ্যাকাউন্টে পেয়ে যান যোজনার টাকা ৷ 'লাডলি বেহনা'রা আশা করেন, আসন্ন নতুন বছর তাঁদের আরও স্বনির্ভর করবে ৷
বিজেপির কাছে গেম চেঞ্জার 'লাডলি বেহনা' যোজনা
মোহন যাদবের সরকার, চলতি বছর দীপাবলির পর বোনেদের অ্যাকাউন্টে আরও 250 টাকা বাড়িয়ে দেয় ৷ ফলে পরিমাণ দাঁড়ায় 1,500 টাকা (1250 ও অতিরিক্ত 250) ৷ রাজ্য সরকার জানায়, ভাইফোঁটার উপহার হিসাবে এই টাকা বোনেদের সাহায্য করবে ৷ কিন্তু এবার 2025 শেষ হওয়ার আগে, মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব লাডলি বেহনাদের আশা আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। উল্লেখ্য, 2023 সালের মধ্যপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে লাডলি বেহেনা যোজনা বিজেপি-র জন্য একটি গেম চেঞ্জার হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিল।
কংগ্রেসের প্রশ্ন
পশ্চিমবঙ্গের 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর ধাঁচে শিবরাজ সিং চৌহানের এই সরকারি প্রকল্প BJP'র কাছে বড় ফ্যাক্টর হয়ে ওঠে ৷ তবে ভোটের ফলপ্রকাশের পর থেকে এই যোজনা নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে বারবার ৷ কংগ্রেসের তরফে প্রশ্ন ওঠে, কেন সরকার লাডলি বেহেনার টাকা বৃদ্ধি করছে না ? শিবরাজ সিং চৌহান সরকারের আমলে এই যোজনায় প্রতি মাসে 1,000 টাকা করে দেওয়া হত ৷ কিন্তু 2023-এর ভোটের ফল ঘোষণার পর সরকার জানিয়েছিল মহিলারা 3,000 টাকা করে পাবেন প্রতি মাসে ৷
ধাপে ধাপে বাড়ানো হয়েছে যোজনার টাকা
বিধানসভা নির্বাচনে (2023-)এর ফল ঘোষণার পর 1,000 টাকা থেকে মাসিক ভাতা বাড়িয়ে 1,250 করা হয় ৷ এরপর কংগ্রেসের তরফে আরও প্রশ্ন উঠতে থাকে ৷ বিরোধীদের প্রশ্ন, সরকার তার দেওয়া প্রতিশ্রুতি কবে পূরণ করবে ? প্রতি মাসে 3,000 টাকা দেওয়ার বদলে মাত্র 250 টাকা বাড়িয়েছে মোহন সরকার ৷ মুখ্যমন্ত্রী গত সেপ্টেম্বর মাসে ঘোষণা করে, 2025 সালে লাডলি বেহনা যোজনার টাকা আরও 250 টাকা বাড়ানো হল ৷ বর্তমানে সেই পরিমাণ 1,500 টাকা ৷
মহিলারা প্রতি মাসে পাবেন 5000
এবার সেই টাকা বেড়ে মহিলারা পাবেন 5,000 টাকা ৷ মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব সম্প্রতি বিধানসভায় বিবৃতি দেন, বিরোধীরা বারবার লাডলি বেহনা যোজনার টাকা বাড়িয়ে 3,000 টাকার দাবি করেছে ৷ পাশাপাশি প্রকল্পটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছে ৷ কিন্তু সরকার প্রথমে বোনেদের 1,000 তারপর 1,250 এবং এখন তাঁরা প্রতি মাসে 1,500 টাকা পাচ্ছেন। তবে সরকার এখানেই থেমে থাকবে না ৷ আগামী বিধানসভা নির্বাচন অর্থাৎ 2028 সালের মধ্যে রাজ্যের মহিলারা প্রতি মাসে 5,000 টাকা করে পাবেন ৷ যার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে ৷