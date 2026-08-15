উল বুনে তৈরি 47 হাজারের বেশি জাতীয় পতাকা, গিনেস বুকে নাম বিশাখাপত্তনমের মাধবীর

উল বুনে তৈরি 47 হাজারের বেশি জাতীয় পতাকা, গিনেস বুকে নাম বিশাখাপত্তনমের মাধবীর
330 জন মেয়েকে নিয়ে একটি হস্তশিল্প সংস্থা চালান মাধবী সুরিভাতলা ৷ সেই সংস্থার মেয়েরাই 18 মাস ধরে এই জাতীয় পতাকাগুলি বানিয়েছেন ৷
Published : August 15, 2026 at 2:13 PM IST
বিশাখাপত্তনম, 15 অগস্ট: 47 হাজারের বেশি জাতীয় পতাকা লাগিয়ে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড গড়লেন বিশাখাপত্তনমের মাধবী সুরিভাতলা ৷ তবে, প্লাস্টিক বা কাগজ নয়, মাধবী অনলাইন সংস্থার মেয়েরা উল দিয়ে 47 হাজারের বেশি পতাকা বুনে ও তা লাগিয়ে বিশ্ব রেকর্ড গড়েছেন ৷ পারিবারিক ও পেশাগত দায়িত্ব পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে নিজের দক্ষতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি ৷ আর শুধু নিজের দক্ষতাকে ফুটিয়ে তোলা নয়, মাধবী তাঁর শৈল্পিক সত্ত্বাকে অন্যদের মধ্যেও ছড়িয়ে দিয়েছেন ৷ সেই সঙ্গে শিল্পকলাকে সমাজসেবার সঙ্গে যুক্ত করেছেন তিনি ৷
মাধবী সুরিভাতলা 'মহিলা মনোবিকাশম' নামে একটি অনলাইন সংস্থা চালান ৷ সেই সংস্থার মাধ্যমেই 47 হাজার জাতীয় পতাকা লাগানোর রেকর্ড গড়েছেন ৷ জানা গিয়েছে, এই উদ্যোগের মাধ্যমে তিনি বিশ্বের সামনে নারী শক্তিকে তুলে ধরতে এবং তাঁদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছেন ৷ এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে তিনি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মেয়েদের হস্তশিল্পের কাজ শেখান ৷
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'হর ঘর তিরঙ্গা'র যে আহ্বান, তাতে সাড়া দিয়ে তিনি জাতীয় পতাকা তৈরির কাজে মনোযোগ দেন ৷ সেই উদ্যোগে প্লাস্টিক দিয়ে নয় বরং উল দিয়ে পতাকা বুনেছেন ৷ প্লাস্টিক দিয়ে জাতীয় পতাকা তৈরি করলে তা পরিবেশের জন্য বড় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে ৷ তাই তিনি উল দিয়ে বোনা পতাকা তৈরি করে রেকর্ড গড়ার সিদ্ধান্ত নেন ৷ এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তিনি একদল মহিলাকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেন ৷
18 মাস ধরে 330 জন মহিলা উল দিয়ে 47,617টি জাতীয় পতাকা বুনেছেন এবং গত 7 অগস্ট বিশাখাপত্তনমে সেগুলি প্রদর্শিত হয় ৷ গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড সংস্থার নির্দেশিকা মেনে তাঁরা 12.18 কিলোমিটার দীর্ঘ এলাকাজুড়ে পতাকা প্রদর্শনীর আয়োজন করেন ৷ এর মাধ্যমে নেদারল্যান্ডসের একটি দলের গড়া 11 কিলোমিটারের পূর্ববর্তী রেকর্ডটি ভেঙে ফেলেন মাধবী সুরিভাতলা এবং তাঁর সংস্থার মেয়েরা ৷ এটি মাধবীর নবম ব্যক্তিগত বিশ্বরেকর্ড ৷
মাধবী এবং তাঁর সংস্থার মেয়েদের তৈরি শিল্পকর্মগুলি কেবল ঘর সাজানোর সামগ্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই ৷ দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারযোগ্য নানা সামগ্রী তৈরি করে তাঁরা গোটা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ৷ মাধবীর অনলাইন সংস্থা ইতিমধ্যে অসংখ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে ৷ যার মধ্যে রয়েছে স্কার্ফ প্রদর্শনী, ভাস্কর্য তৈরি, বড়দিনের সাজসজ্জা, হনুমান চালিসা পাঠ এবং শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠান ৷