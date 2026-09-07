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'মেড ইন ইন্ডিয়া', 'বিল্ট ইন ফ্রান্স' ! প্যারিসে স্বামীনারায়ণ মন্দিরের উদ্বোধনে বললেন মোদি

তাঁর আশা, এই বিশাল মন্দিরটি দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা ও সম্ভাবনার প্রতীক হিসেবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে টিকে থাকবে ।

PM Modi On Inauguration Of Swaminarayan Temple In Paris
প্যারিসে স্বামীনারায়ণ মন্দিরের ভার্চুয়াল উদ্বোধনে বক্তব্য রাখলেন মোদি (চিত্র: পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 7, 2026 at 12:48 PM IST

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নয়াদিল্লি, 7 সেপ্টেম্বর: ভারত-ফ্রান্স সম্পর্ক এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে । দীর্ঘদিনের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে থাকায় এই কৌশলগত অংশীদারিত্ব খুবই স্পেশাল । প্যারিসে স্বামীনারায়ণ মন্দিরের ভার্চুয়াল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে বক্তব্য রাখার সময় একথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তাঁর আশা, এই বিশাল মন্দিরটি দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা ও সম্ভাবনার প্রতীক হিসেবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে টিকে থাকবে ।

মোদির কথায়, "সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারত ও ফ্রান্সের সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে । আমার বন্ধু প্রেসিডেন্ট (ইমানুয়েল) ম্যাক্রোঁর সঙ্গে মিলে উভয় দেশই একটি বিশেষ বিশ্বব্যাপী কৌশলগত অংশীদারিত্ব গড়ে তুলছে ।"

প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিরক্ষা থেকে শুরু করে মহাকাশ গবেষণা এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা - প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভারত ও ফ্রান্স নতুন গতি ও উদ্দীপনা নিয়ে একসঙ্গে এগিয়ে চলেছে বলে দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী । তিনি বলেন, "আমরা 2026 সালকে 'ভারত-ফ্রান্স উদ্ভাবন বর্ষ' হিসেবেও উদযাপন করছি । এই কৌশলগত অংশীদারিত্বটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এটি আমাদের দীর্ঘদিনের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ।"

আজকাল ভারত ও ফ্রান্সের মধ্যে যৌথ উদ্যোগের সম্ভাবনা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী মোদি । তিনি উল্লেখ করেন যে, ইতিহাস সাক্ষী ফ্রান্সে ভারতীয় সৈন্যদের আত্মত্যাগের স্মৃতি আজও সেখানকার মানুষের হৃদয়ে অম্লান হয়ে আছে । ফ্রান্সের সঙ্গে সম্পর্কের গভীরতা বোঝাতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেন রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের কথা ৷

মোদির কথায়, "যাঁরা ভাষা নিয়ে আগ্রহী, তাঁরা জানেন যে সংস্কৃত ভাষাকে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে ফরাসি পণ্ডিতরা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন । রামকৃষ্ণ পরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দের বিষয়ে রোমাঁ রোলাঁ-র লেখা আমাদের সমাজগুলোকে একে অপরের আরও কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল ।"

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, প্যারিস থেকে পুদুচেরির শ্রী অরবিন্দ আশ্রমে 'দ্য মাদার'-এর আধ্যাত্মিক যাত্রা অসংখ্য ভারতীয় ও ফরাসি আধ্যাত্মিক অন্বেষণকারীকে অনুপ্রাণিত করেছে । তিনি উল্লেখ করেন যে, "কয়েক দশক আগে শ্রীল প্রভুপাদ স্বামীও ফ্রান্স সফর করেছিলেন এবং ইসকনের (ISKCON) মাধ্যমে আধ্যাত্মিক সম্পর্কের এক নতুন অধ্যায় সূচনা করেছিলেন ৷ আজ যোগব্যায়ামও আমাদের দুই দেশের জনগণের মধ্যে সংযোগের সেতুবন্ধন হয়ে উঠেছে । আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে আইফেল টাওয়ারের দৃশ্যগুলো ফ্রান্সে যোগের ব্যাপক জনপ্রিয়তারই প্রতিফলন ।"

প্রধানমন্ত্রীর মতে, স্বামীনারায়ণ মন্দিরটি সেই সম্ভাবনার ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে - এটি 'মেড ইন ইন্ডিয়া' (ভারতে তৈরি) এবং একইসঙ্গে 'বিল্ট ইন ফ্রান্স' (ফ্রান্সে নির্মিত) । তিনি বলেন, "এর অনেক পাথরই ভারতে খোদাই করা হয়েছে, যার ফলে ফ্রান্সের আধুনিক প্রকৌশলবিদ্যার সঙ্গে ভারতের প্রাচীন কারুশিল্পের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে ।"

প্রধানমন্ত্রী মোদি দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করেন যে, প্যারিসে নবনির্মিত এই মন্দির থেকে উৎসারিত ভারতীয় সংস্কৃতির মহান মূল্যবোধ সমগ্র ইউরোপের মানুষের উপকারে আসবে । তিনি বলেন, ভবিষ্যতে যখনই সময় পাওয়া যাবে, তিনি অবশ্যই এই মন্দিরটি দর্শন করবেন এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন । তাঁর কথায়, "এই চমৎকার বিএপিএস (BAPS) মন্দিরের মাধ্যমে আমাদের সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আরও একটি মাইলফলক যুক্ত হচ্ছে ।"

প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, স্বামীনারায়ণ মন্দিরগুলো সর্বদা ভক্তির পাশাপাশি সেবাকার্যের কেন্দ্র হিসেবেও ভূমিকা পালন করে এসেছে । মোদি বলেছেন, "আমি জেনেছি যে, এই মন্দিরটিও একইভাবে বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রমের কেন্দ্র হয়ে উঠবে৷" বিএপিএস-এর মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যখনই কোনও মন্দিরের প্রতিষ্ঠা বা উদ্বোধন করা হয়, তখন তার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের প্রাচীন চিন্তাধারা ও মানবিক মূল্যবোধও ছড়িয়ে পড়ে ৷" তিনি আরও

বলেন, "আজ ফ্রান্সে একটি চমৎকার মন্দির প্রস্তুত রয়েছে; এটি কেবল ফ্রান্সের বৈচিত্র্যকেই সমৃদ্ধ করবে না, বরং ভারত ও ফ্রান্সের মধ্যেকার সাংস্কৃতিক সম্পর্ককেও আরও প্রাণবন্ত ও শক্তিশালী করে তুলবে।"

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PM MODI
SWAMINARAYAN TEMPLE IN PARIS
নরেন্দ্র মোদি
প্যারিসে স্বামীনারায়ণ মন্দির
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