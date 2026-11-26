রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড: জলবায়ু পরিবর্তন ও মানবাধিকার অভিন্ন, অনুপ্রেরণামূলক লড়াইয়ের নাম এম সুচিত্রা
Ramoji Excellence Award: রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রাপক এম সুচিত্রা জলবায়ু জরুরি অবস্থা ও আদিবাসী অধিকার নিয়ে তাঁর 37 বছরের সাংবাদিকতা জীবন নিয়ে ইটিভি ভারতের মুখোমুখি।
Published : November 26, 2026 at 12:07 PM IST
বিজয়ওয়াড়া: পরিবর্তনকে মানবাধিকার থেকে আলাদা করতে অস্বীকার করেন এম সুচিত্রা ৷ তাঁর মতে, সর্বোত্তম সাংবাদিকতার শুরুটা এখনও মাটির কাছাকাছি থেকেই হয় ।
এম সুচিত্রাকে যদি জিজ্ঞেস করেন যে, কীভাবে তিনি কেরলম রাজ্যের অত্যন্ত জটিল পরিবেশগত ও মানবাধিকার সংকটের সঙ্গে জড়িয়ে চার দশকেরও বেশি সময় কাটিয়ে দিলেন, তবে তিনি আপনাকে কোনও নাটক বা সিনেমার গল্প শোনাবেন না । বা হঠাৎ ভাগ্য বদলে যাওয়ার কথাও বলবেন না । বরং তিনি বলবেন কালিকট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জনের কথা, সাব-এডিটর হিসেবে কর্মজীবন শুরুর কথা—যা তিনি অত্যন্ত শান্তভাবে বর্ণনা করেন কেবল স্বাভাবিক এগিয়ে যাওয়া হিসেবে ।
এই অভিজ্ঞ সাংবাদিকের মধ্যে এমন এক সরল ও বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, যা সহজেই যে কাউকে মুগ্ধ করে । 'রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডস 2026'-এ সম্মানিত হওয়ার আগে তিনি 'ইটিভি ভারত'-এর মুখোমুখি হন ৷ প্রিন্ট ও ডিজিটাল সংবাদমাধ্যম থেকে শুরু করে স্বতন্ত্র গবেষণা—'ডাউন টু আর্থ', 'দ্য নিউ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস', 'দ্য ওয়্যার' এবং 'দ্য কারভান'-এর মতো বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনের স্বীকৃতিস্বরূপ এই পুরস্কার প্রদান করা হয় ।
16 নভেম্বর বিজয়ওয়াড়ায় আয়োজিত এক জমকালো অনুষ্ঠানে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন. চন্দ্রবাবু নাইডুর হাত থেকে সুচিত্রা এই পুরস্কার গ্রহণ করেন । অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপাল সৈয়দ আব্দুল নাজির, উপ-মুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণ, রামোজি গ্রুপের সিএমডি সিএইচ কিরণ প্রমুখ ।
ভারতীয় সাংবাদিকতার জগতে, যেখানে টেলিভিশন উপস্থাপকরা কৃত্রিম উত্তেজনায় চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে ফেলেন, সুচিত্রা তার ঠিক বিপরীত— অটল ও অবিচল । তিনি পুরনো ঘরানার একজন সাংবাদিক, যিনি বিশ্বাস করেন যে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অফিসে বসে কোনও ঘটনার প্রকৃত রূপ বোঝা সম্ভব নয় । শান্ত ও ধীর কণ্ঠে তিনি বলেন, "আপনি যখন সরাসরি মাঠপর্যায়ে (ফিল্ডে) যাবেন, তখন সেখানকার পরিবেশ, গন্ধ, রং— সবকিছু অনুভব করতে পারবেন; আর সেখানে গেলেই শুনতে পাবেন নানা মানুষের কণ্ঠস্বর ।"
বিষয়টি শুনতে খুব সহজ মনে হয়— সরাসরি ঘটনাস্থলে যান, মানুষের সঙ্গে কথা বলুন এবং যা ঘটছে তা লিখে ফেলুন । অথচ, যারা কখনও কোনও কঠিন কাজ করার চেষ্টা করেছেন, তারা জানেন যে— সবচেয়ে সহজ নিয়মগুলোই মেনে চলা সবচেয়ে কঠিন । বিশেষ করে যখন সেই 'গন্ধ' বলতে বোঝায় কোচির ওপর 12 দিন ধরে ঝুলে থাকা বিষাক্ত ধোঁয়া, আর সেই 'কর্মক্ষেত্র' বলতে বোঝায় অবৈধ বালি উত্তোলনের এমন এক জায়গা, যেখানে যারা কাজ চালায়, তারা হয়ত চাইবে না আপনি আর কখনও আপনার ডেস্কে ফিরে যেতে পারেন ।
সহানুভূতির পদার্থবিজ্ঞান
আপনার মনে হতে পারে, পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন মানুষ কীভাবে উপজাতীয় গ্রামগুলোতে মাতৃমৃত্যুর নথিপত্র তৈরির কাজে জড়িয়ে পড়লেন ? তবে তাঁর কথা দীর্ঘক্ষণ শুনলে এই যোগাযোগের বিষয়টা পুরোপুরি বোধগম্য হয়ে ওঠে । পদার্থবিজ্ঞান হল কার্যকারণ সম্পর্ক নিয়ে— এমন অদৃশ্য শক্তি যা পদার্থের উপর কাজ করে, যতক্ষণ না কোনও কিছু ভেঙে পড়ে । জননীতির ক্ষেত্রেও ঠিক সেই কঠোর যৌক্তিকতা প্রয়োগ করেন সুচিত্রা ।
তাঁর কাছে 'পরিবেশ' মানে কেবল গাছপালা, নদী বা কার্বন পরিমাপের মতো কোনও বিমূর্ত বিষয় নয়; এটি একটি মানবাধিকারের প্রশ্ন । তিনি উল্লেখ করেন, জলবায়ু পরিবর্তন বিশেষ করে সেই সব জনগোষ্ঠীকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে, যারা এই সমস্যার সৃষ্টিতে সবচেয়ে কম ভূমিকা রেখেছে—যেমন কৃষক, উপজাতীয় সম্প্রদায় এবং তাদের মধ্যে বিশেষ করে মহিলা ও শিশুরা ।
বিপর্যয়কে দূরে রাখার জন্য আমরা প্রায়শই যে মার্জিত ও পরিশীলিত ভাষা ব্যবহার করি, তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন । জোর দিয়ে বলেন, "একে 'জলবায়ু পরিবর্তন' বলবেন না, বরং বলুন 'জলবায়ু জরুরি অবস্থা' (Climate Emergency)।"
37 বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি দক্ষিণ ভারতজুড়ে জলবায়ু সংকট পর্যবেক্ষণ করেছেন । কেরলমের একমাত্র উপজাতীয় ব্লক আট্টাপ্পাডি-তে তিনি অপুষ্টি, ভেঙে পড়া স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর মতো ভয়াবহ পরিস্থিতির উপর অনুসন্ধান চালিয়েছেন । এই কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ, 2006 সালে ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত 'ডেভেলপিং এশিয়া জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ডস'-এ তিনি প্রথম মহিলা হিসেবে 'ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট জার্নালিস্ট অফ দ্য ইয়ার' সম্মান অর্জন করেন ।
তিনি 'নিলপু সমরম'-এর সময় আদিবাসী ভূমি আন্দোলনকারীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, নীলামবুরের চোলা নায়ক উপজাতীয় গোষ্ঠীর সংকুচিত হয়ে আসা জীবনধারা পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং নকশালবাড়ি ও শ্রীকাকুলাম বিদ্রোহে অংশ নেওয়া মহিলা বিপ্লবীদের বিস্মৃত মৌখিক ইতিহাস খুঁজে বের করেছেন । কুট্টানাদে তিনি লিখেছিলেন 'সমুদ্রপৃষ্ঠের নিচে তৃষ্ণা' নিয়ে— এমন এক জনপদ, যা চারদিকে জলবেষ্টিত হওয়া সত্ত্বেও লবণাক্ততা এবং কৃষিজমির বর্জ্য মিশ্রিত জলের কারণে সেখানে এক ফোঁটা নিরাপদ পানীয় জলও পাওয়া যায় না ।
2023 সালে কোচিতে যখন ব্রহ্মপুরম বর্জ্য ডাম্পিং সাইটে আগুন লাগে এবং প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে পুরো শহর বিষাক্ত ধোঁয়ায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল, তখন সুচিত্রা বিষয়টিকে কেবল একটি বিচ্ছিন্ন প্রশাসনিক ব্যর্থতা হিসেবে দেখেননি । বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ সি. সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে যৌথভাবে তিনি 'চোকিং অন টক্সিক স্মোক' (বিষাক্ত ধোঁয়ায় শ্বাসরুদ্ধ) শিরোনামে একটি গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট লেখেন । যাতে উঠে আসে যে, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ছিল কঠিন বর্জ্য সংক্রান্ত আইনগুলোর পদ্ধতিগত— প্রায় অপরাধমূলক, লঙ্ঘনের এক অনিবার্য পরিণতি ।
অন্যায়ের ভূগোল
সুচিত্রার সঙ্গে কথা বলার সময় যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি নজর কাড়ে তা হল, তিনি কত দ্রুত প্রচলিত আরামদায়ক ধারণাগুলোর আবরণ উন্মোচন করে ফেলেন । যেমন, কেরলমকে একটি আদর্শ 'বর্জ্যমুক্ত' রাজ্য হিসেবে গণ্য করা হয়—সুচিত্রা কিন্তু তা মানতে নারাজ । তিনি স্পষ্টভাবেই বলেন, "কেরলম আসলে তাদের বর্জ্যকে নিজেদের সীমানার বাইরে ঠেলে দিচ্ছে ।"
তিনি উল্লেখ করেন যে, বিপুল পরিমাণ আবর্জনা ও ইলেকট্রনিক বর্জ্য রাজ্যের সীমানা পেরিয়ে তামিলনাড়ু-সহ অন্যান্য অঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে । তাঁর দৃষ্টিতে, বর্জ্য কেবল একটি ব্যবস্থাপনাগত সমস্যা নয়, বরং এটি শ্রেণি ও জাতিগত (বর্ণভিত্তিক) সমস্যার সঙ্গেও জড়িত । ধনী দেশগুলো তাদের বর্জ্য দরিদ্র দেশগুলোর উপর চাপিয়ে দেয়; আবার ধনী এলাকাগুলো তাদের বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রগুলোকে দরিদ্র এলাকাগুলোতে সরিয়ে দেয় । তিনি বলেন, "আপনি যেখানেই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র স্থাপন করুন না কেন, তা অনিবার্যভাবে কোনও দরিদ্র এলাকাতেই গড়ে উঠবে । এতে সেখানকার মানুষের স্বাস্থ্য ও জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হয় । সুতরাং, এটি ন্যায়বিচারের প্রশ্নও বটে ।"
পশ্চিমঘাট পর্বতমালাতেও তিনি একই ধরনের সংঘাত লক্ষ্য করেন । সেখানে গাডগিল ও কস্তুরিরঙ্গন সংরক্ষণ প্রতিবেদন নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল, তা একদিকে পরিবেশগত অস্তিত্ব রক্ষা এবং অন্যদিকে স্থানীয় কৃষকদের তাৎক্ষণিক জীবিকার প্রশ্নকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল— এমন এক জটিল পরিস্থিতি, যা তিনি সামনে এনেছেন ।
ড. লাবণ্য সুরেশের সঙ্গে যৌথভাবে লেখা তাঁর 2021 সালের গবেষণামূলক গ্রন্থ 'সুইসাইডাল রেজিস্ট্যান্স' (Suicidal Resistance)-এ তিনি উল্লেখ করেছেন, "সরকারি দফতরে বসে মানচিত্রের উপর একটি দাগ টেনে দিলেই যে মানুষের জীবন তার চারপাশে সুশৃঙ্খলভাবে নতুন করে সাজিয়ে উঠবে—এমনটা আশা করা যায় না ।"
অনুসন্ধানের মূল্য
একজন একা, স্বাধীন সাংবাদিককে নিয়ে রোমান্টিক ধারণা পোষণ করা সহজ— যেন তিনি নোটবুক হাতে এক নির্ভীক যোদ্ধা, যিনি শক্তিশালী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করছেন । কিন্তু বাস্তবতা হল— যেমনটা সুচিত্রা অকপটে স্বীকার করেন— এই পথ অনেক বেশি নিঃসঙ্গ এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক । তাঁর কথায়, "একজন স্বাধীন সাংবাদিক হওয়া সহজ নয় । কারণ আপনার পিছনে কোনও সুরক্ষা কবচ নেই, কোনও সংবাদমাধ্যমের সমর্থনও নেই । আপনাকে সম্পূর্ণ একা কাজ করতে হয় ।"
তাঁর পেশার এক কঠোর পরিসংখ্যান তুলে ধরেন সুচিত্রা: আন্তর্জাতিক সংস্থা 'রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস'-এর তথ্য অনুযায়ী, 'ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্স' বা বিশ্ব সংবাদ স্বাধীনতা সূচকে 180টি দেশের মধ্যে ভারতের অবস্থান 157তম । 2014 থেকে 2024 সালের মধ্যে ভারতে 28 জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন; তাঁদের প্রায় অর্ধেকই (অন্তত 13 জন) খুন হয়েছেন অবৈধ খনি বা বালু মাফিয়ার মতো পরিবেশগত অপরাধ নিয়ে অনুসন্ধানের সময় । সুচিত্রা এই ঝুঁকিগুলো খুব কাছ থেকে দেখেছেন; তিনি ওবুল্লাপুরমে অবৈধ আকরিক লোহা উত্তোলন এবং দক্ষিণ ভারতজুড়ে নদী থেকে অবৈধভাবে বালি তোলার মতো বিষয় নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করেছেন ।
সাহস পেলেন কোথা থেকে, তিনি কি জন্মগতভাবেই নির্ভীক ? ইটিভি ভারতের এই প্রশ্নে কোনও সহজাত অতিপ্রাকৃত শক্তির অধিকারী হওয়ার ধারণাটিকে তিনি হেসে উড়িয়ে দেন । বলেন, "আমি জানি না আমি জন্মগতভাবে সাহসী কি না । তবে যখন আপনি বছরের পর বছর নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের কাজ করে যান, তখন স্বাভাবিকভাবেই সেই সাহস আপনার মধ্যে তৈরি হয়ে যায় ।"
সুচিত্রার কাছে সাহস মানে ভয়ের অনুপস্থিতি নয়, বরং এটি অভ্যাসেরই একটি ফল । আপনি যখন তথ্য যাচাই করেন, কোনো রাজনৈতিক দলের মুখপাত্র হতে অস্বীকার করেন এবং ক্রমাগত কঠিন প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করতে থাকেন— তখন নিজের অবস্থানে অটল থাকাটা আপনার স্বভাবজাত অভ্যাসে পরিণত হয় ।
রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার কথা বলার সময় তাঁকে এমন একজন মানুষ বলে মনে হয় না, যিনি ট্রফিটি বাঁধিয়ে রেখে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নেবেন । বরং, তাঁকে দেখে মনে হয়, যেন তাঁর কাঁধে আরও ভারী একটি বোঝা তুলে দেওয়া হয়েছে । তাঁর কথায়, "আমি এটিকে একটি অতিরিক্ত বা নতুন করে পাওয়া দায়িত্ব হিসেবে দেখছি ৷ যা হল— জনস্বার্থমূলক সাংবাদিকতার প্রতি অবিচল থাকা, যে সাংবাদিকতা সৎ এবং মানুষের উপর প্রভাব ফেলে এমন সব বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ অব্যাহত রাখে ।"
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