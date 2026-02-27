দোলের দিন বছরের প্রথম চন্দ্রগ্রহণ, কবে পালন করবেন রঙের উৎসব ?
রঙের উৎসবে চন্দ্রগ্রহণ যা ভারতে দৃশ্যমান ৷ দোল পূর্ণিমায় বছরের প্রথম চন্দ্রগ্রহণে রাশিচক্রের উপর প্রভাব পড়বে বিস্তর, জানাচ্ছেন জ্যোতিষী ৷
Published : February 27, 2026 at 5:05 PM IST
দোলপূর্ণিমা অর্থাৎ বসন্ত উৎসব ৷ ফাল্গুনের শুরুতেই প্রকৃতিতে বসন্তের আগমনকে স্বাগত জানাতে বাঙালি মেতে ওঠে বসন্ত উৎসবে ৷ ভারতজুড়ে মহাসাড়ম্বরে পালিত হয় রঙের উৎসব ৷ দোল বা হোলিতে আমরা সবাই একে অপরকে আবিরের ছোঁয়ায় রঙিন করে মিষ্টিমুখ করে থাকি ৷ এবার দোল কবে পালিত হবে, তা নিয়ে অনেকের মনে রয়েছে সংশয় ৷ কারণ 3 মার্চ, 2026 দোল পূর্ণিমায় বছরের প্রথম চন্দ্রগ্রহণ ৷ এর প্রভাব পড়বে বিস্তর বলে জানাচ্ছেন জ্যোতিষী ৷ জ্যোতির্বিদ্যা এবং জ্যোতিষশাস্ত্র উভয় দিক থেকেই যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ৷
চন্দ্রগ্রহণ এবং ভাদ্রকালের বিরল মিলনের মধ্যে এবারের রঙের উৎসব পালিত হবে ৷ এই সময়কালে, কোনও শুভ কাজ না-করাই ভালো ৷ প্রথমে জেনে নিন দোল পূর্ণিমার তিথি ৷
কখন দোল পূর্ণিমা ?
লখনউয়ের জ্যোতিষী উমাশঙ্কর মিশ্র জানিয়েছেন, হোলি উদযাপিত হবে 4 মার্চ, বুধবার ৷ তবে শুক্লা পূর্ণিমা শুরু হচ্ছে 2 মার্চ অর্থাৎ সোমবার বিকেল 5.33 মিনিট থেকে ৷ চলবে পরদিন মঙ্গলবার, 3 মার্চ বিকেল 4.46 মিনিটে শেষ হবে ৷ অন্যদিকে, উত্তর ভারতের একাধিক রাজ্য তথা উত্তরপ্রদেশে হোলিকা দহনের চল রয়েছে ৷ এই হোলিকার দহন সাধারণত পূর্ণিমার দিন রাতে করা হয় ৷ তবে এই বছরের প্রথম চন্দ্রগ্রহণ 3 মার্চ তাই সেদিন রঙের উৎসব করা যাবে না ৷
কখন চন্দ্রগ্রহণ ?
জ্যোতিষশাস্ত্রীয় গণনা অনুসারে, হিন্দু ধর্মে ভাদ্রকালের এবং গ্রহণ উভয়ই অশুভ বলে বিবেচিত হয় ৷ ভারতীয় সময় অনুযায়ী দুপুর 3.20 মিনিটে শুরু হবে গ্রহণ ৷ চলবে সন্ধ্যা 6.47 মিনিট পর্যন্ত ৷ সূতক কাল গ্রহণের 9 ঘণ্টা আগে অর্থাৎ সকাল 6.20 মিনিট থেকে শুরু হবে ৷ তাই পুরো দিনজুড়ে শুভ কাজ থেকে ধর্ম সম্পর্কিত কোনও পাঠ না-করায় ভালো বলে জানিয়েছেন উমাশঙ্কর মিশ্র ৷ আর ভাদ্রকাল শুরু হবে 2 মার্চ বিকেল 5.56 মিনিটে, চলবে 3 মার্চ ভোর 5.28 মিনিট পর্যন্ত ।
হোলিকা দহন কখন অনুষ্ঠিত হবে ?
পণ্ডিত এবং জ্যোতিষীরা বিশ্বাস করেন, "যেহেতু 3 মার্চ পুরো দিনটি গ্রহণ এবং সূতকের ছায়া থাকবে, তাই শাস্ত্র অনুসারে 2 তারিখ রাতে হোলিকা দহন করা উচিত । গ্রহণের অশুভ প্রভাব এবং এড়াতে, হোলি পালিত হবে 4 তারিখ ৷ পূর্ব ফাল্গুনী এবং উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রের শুভমিলনও তৈরি হচ্ছে সেদিন ৷
রাশিচক্রের উপর প্রভাব
জ্যোতিষী উমাশঙ্কর মিশ্রের মতে, এই গ্রহণ সিংহ রাশি এবং পূর্ব ফাল্গুনী নক্ষত্রে ঘটছে ৷ সিংহ রাশির অধীনে জন্মগ্রহণকারীদের স্বাস্থ্য এবং মানসিক অবস্থার উপর এটি সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলতে পারে।
- মেষ- আর্থিক চাপ এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এড়িয়ে চলুন।
- কর্কট- ব্যবসায় বিনিয়োগ এবং লেনদেনে সতর্ক থাকুন।
- বৃশ্চিক- কর্মক্ষেত্রে তর্ক-বিতর্ক এবং মানসিক চাপের সম্ভাবনা।
- মীন- আপনার রাগ নিয়ন্ত্রণ করুন এবং পারিবারিক বিবাদ এড়িয়ে চলুন।
রাশিচক্রের উপর প্রভাবে সতর্কতা
উমাশঙ্কর মিশ্রের কথায়, "গ্রহণের সময় মন্ত্র জপ এবং পুজোপাঠ সব থেকে উপকার ৷ বলে বিবেচিত হয়। গ্রহণ শেষ হওয়ার পর অর্থাৎ সন্ধ্যা 6.47 মিনিটের পর সারা ঘরে গঙ্গা জল ছিটিয়ে দিন ৷ স্নান করুন এবং কিছু দান করুন ৷ এর পরদিন, অর্থাৎ 4 তারিখ আনন্দের সঙ্গে হোলি উপভোগ করতে পারবেন।"