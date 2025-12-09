ETV Bharat / bharat

একাধিক গ্রহের স্থান পরিবর্তন, বছর শেষে ভাগ্য বদল 5 রাশির

2025 শেষের পথে ৷ এ মাসে বৃহস্পতি, মঙ্গল, সূর্য, বুধ এবং শুক্র স্থান বদলাচ্ছে ৷ এর ফলে ডিসেম্বরে কয়েকটি রাশির জাতক-জাতিকাদের ভাগ্য খুলবে ৷

PLANETARY CHANGES IN DECEMBER 2025
প্রতীকী ছবি (RKC)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 9, 2025

নয়াদিল্লি, 9 ডিসেম্বর: বছরের শেষ মাসে একাধিক গ্রহ স্থান বদলাতে চলেছে ৷ গ্রহের এই গোচরের প্রভাবে বিভিন্ন রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে। এই পরিবর্তন নেতিবাচক নয় ইতিবাচক ৷ 2025 সালের শেষ মাসে নানা দিক থেকে 5 রাশির ভাগ্য খুলবে ৷ আপনি কি এই তালিকায় রয়েছেন ? কী বলছেন জ্যোতিষী ?

জ্যোতিষশাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে ডিসেম্বর মাসকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। এই মাসে বেশ কয়েকটি প্রধান গ্রহের অবস্থান পরিবর্তন হতে চলেছে ৷ যার প্রভাব পড়বে রাশিচক্রের উপর। লখনউর জ্যোতিষী উমাশঙ্কর মিশ্রের মতে, "প্রধান গ্রহ বৃহস্পতি 5 ডিসেম্বর বিপরীতমুখী হয়ে মিথুন রাশিতে প্রবেশ করছে। ইতিমধ্যে, ধনু রাশিতে সূর্য, মঙ্গল, শুক্র এবং বুধের সংযোগ একটি বিরল চতুর্গ্রহী যোগ তৈরি হয়েছে। আগামী 16 ডিসেম্বর ধনু এই চারের সংযোগ আরও প্রভাবশালী হবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷"

জ্যোতিষীর কথায়, "গত 7 ডিসেম্বর মঙ্গল গ্রহ ধনু রাশিতে প্রবেশ করেছে ৷ 16 ডিসেম্বর সূর্য ধনু রাশিতে প্রবেশ করবে এবং 20 ডিসেম্বর শুক্র বৃশ্চিক রাশি থেকে ধনু রাশিতে প্রবেশ করবে। ফলে ধনু রাশি মাসজুড়ে শক্তি, পরিবর্তন এবং শুভ ফল দেবে। এই গ্রহের গোচর অনেক রাশির জন্য ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে। এই তালিকায় রয়েছে, মেষ, কর্কট, সিংহ, তুলা, ও বৃ্শ্চিক ৷

মেষ: মেষ রাশির জাতকদের জন্য ডিসেম্বর মাস অত্যন্ত শুভ হতে চলেছে । উচ্চশিক্ষার সুযোগ, বিদেশ ভ্রমণ, সরকারি কাজে সাফল্য এবং কর্মজীবনে অগ্রগতির সম্ভাবনা রয়েছে। চাকরিজীবীদের জন্য পদোন্নতির ইঙ্গিত রয়েছে, অন্যদিকে ব্যবসায় আয়ের সুযোগ থাকবে । প্রেমজীবন স্থিতিশীলতা বিরাজ করবে এবং আর্থিক সুস্থতা বজায় থাকবে। আদালতের মামলায়ও স্বস্তিজনক খবর আসবে ৷ তবে, রাগ এবং তাড়াহুড়ো এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ।

কর্কট: কর্কট রাশির জাতকদের জন্য এই সময় কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির সময় হবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্যের সম্ভাবনা রয়েছে । অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন হবে এবং আর্থিক সম্ভাবনার উন্নতি হবে। তবে স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে, পেট সম্পর্কিত সমস্যা সম্পর্কে আপনার সতর্ক থাকা প্রয়োজন। পারিবারিক সম্প্রীতি ভালো থাকবে।

সিংহ: ডিসেম্বর মাস সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য শুভ, ক্যারিয়ার এবং প্রেম উভয় দিক থেকেই। প্রেমের বিবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। মিডিয়া, শিল্প, ফ্যাশন এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের মতো সৃজনশীল ক্ষেত্রগুলি ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনতে পারে। সন্তান সম্পর্কিত সুসংবাদও পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

তুলা: তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের যোগাযোগ এবং ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। চাকরির আবেদন এবং সাক্ষাৎকারে সাফল্যের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায়ও অনুকূল ফলাফলের সম্ভাবনা রয়েছে। ভাইবোনদের সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় বিরোধ এড়ানো উচিত। ব্যবসায়িক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির লক্ষণ রয়েছে।

বৃশ্চিক: বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এটি অর্থপ্রাপ্তির সময়। আটকে থাকা তহবিল পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা রয়েছে। ডিজিটাল ব্যবসা এবং সরকারি কাজ লাভজনক হবে। ব্যয় নিয়ন্ত্রণ এবং কথাবার্তায় সংযম বজায় রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। পরিবার এবং পিতামাতার কাছ থেকে আপনি সহায়তা পাবেন।

