জন্মদিনের পার্টিতে কপালে গুলি ! নাবালকের মৃত্যুতে 6 জনের বিরুদ্ধে FIR
Published : March 4, 2026 at 3:42 PM IST
লখনউ, 4 মার্চ: সোমবার, কৃষ্ণনগর থানা এলাকার এলডিএ মোডে অবস্থিত একটি বাড়িতে প্রাক্তন বিধান পরিষদ সদস্য গুড্ডু ত্রিপাঠীর ভাগ্নের জন্মদিনের পার্টিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে 12 বছর বয়সি এক ছাত্র নিহত হয়। নিহত উনাইজের বাবা জামির খান মোট ছয়জনের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷ অভিযুক্তরা হলেন সঞ্জীব ত্রিপাঠী, চালক এবং সঞ্জীবের স্ত্রী এবং তিন নাবালক। এই অভিযোগের ভিত্তিতে কৃষ্ণনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে এবং অভিযুক্ত নাবালকদের আটক করে বিষয়টির তদন্ত শুরু করেছে।
নিহত নাবালক উনাইজের বাবা জামির জানান, সোমবার বিকেল 3টে 30 মিনিট নাগাদ উনাইজকে তার তিন নাবালক বন্ধু এবং একজন ড্রাইভার তুলে নিয়ে যায়। তারা গাড়িতে করে উনাইজের বন্ধুর জন্মদিন উদযাপন করতে গিয়েছিল। এরপর, সন্ধ্যা 7টা 21 মিনিট নাগাদ সঞ্জীব ত্রিপাঠী তার মোবাইল ফোন থেকে উনাইজের মাকে হোয়াটসঅ্যাপে কল করেন। কলটি রিসিভ করেন বড় ছেলে উসাইদ। এরপর সঞ্জীব ফোনে তাকে হুমকি দিতে শুরু করেন৷ ফোনে জানানো হয়, উনাইজ লোকবন্ধু হাসপাতালে আছে, তাই হাসপাতালে চলে আসতে বলা হয়।
উনাইজের পরিবার যখন লোকবন্ধু হাসপাতালে পৌঁছায়, তখন তাদের শিশুটির সঙ্গে দেখা করতে বা দেখতে দেওয়া হয়নি। কিছুক্ষণ পরে, পুলিশ শিশুটির মৃতদেহ দেখায়, যার কপালের মাঝখানে গুলি করা হয়েছিল। রাত 8টার দিকে তারা আবার আমার স্ত্রীর নম্বরে ফোন করে এবং আমার বড় ছেলেকে জিজ্ঞাসা করে যে সে বেঁচে আছে কিনা। এরপর ফোনটি বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং আমি নিশ্চিত যে এই লোকেরা আমার ছেলেকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করেছে।
উনাইজের বাড়ির চারপাশে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। বেশ কয়েকটি থানার পুলিশ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। ময়নাতদন্তের পর নিহত নাবালক উনাইজের মৃতদেহ তার বাড়িতে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে বিশাল জনতা জড়ো হয়ে যায়।
উনাইজের মৃতদেহ দেখে লোকজন উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে শুরু করে। পুলিশ আধিকারিকরা কোনওভাবে জনতাকে শান্ত করতে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন। এরপর বিকেল 5টার দিকে উনাইজকে সমাধিস্থ করা হয়। সমাজবাদী পার্টির মোহনলালগঞ্জের সাংসদ আরকে চৌধুরীও মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন এবং অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি জানান।