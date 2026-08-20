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ব্যাঙ্কের সামনে ডেকে স্ত্রীকে খুন, তারপর বাড়ি ফিরে বোনকে মেরে নিজেকে শেষ করলেন যুবক

মৃত দিব্যা মিশ্র আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের রিলেশনশিপ ম্যানেজার ছিলেন। তাঁর স্বামী মানস বাজপেয়ী এসবিআই ব্যাঙ্কের একজন কর্মচারী ছিলেন।

Lucknow Double Murder Case
পরপর তিনটি মৃত্যু-হত্যার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল লখনউয়ে (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 20, 2026 at 10:46 PM IST

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লখনউ, 20 অগস্ট: জোড়া খুন আর তারপর নিজেকে শেষ করলেন যুবক ৷ পরপর তিনটি মৃত্যু-হত্যার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল লখনউয়ে ৷ বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর গোমতি নগর এলাকায় আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের কর্মচারী দিব্যা মিশ্রকে তাঁরই ব্যাঙ্কের সামনে গুলি করে হত্যার পর তাঁর স্বামী মানস বাড়ি ফিরে নিজের বোনকে গুলি করে। শেষে নিজের জীবনকেও শেষ করে দেয় । মৃত দিব্যা ছিলেন ইউটিউবার প্রজ্ঞা মিশ্রের বোন। মনে করা হচ্ছে, পারিবারিক বিবাদের জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে।

এই মামলায় এডিসিপি অনমোল জানিয়েছেন যে, দিব্যা মিশ্র লখনউয়ের বাসিন্দা ছিলেন এবং একটি ব্যাঙ্কে রিলেশনশিপ ম্যানেজার হিসেবে কাজ করতেন। ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের থেকে জানা গিয়েছে, হত্যাকারী, অর্থাৎ দিব্যার স্বামী, সেখানে আসেন। তিনি বাইরে দিব্যার সঙ্গে কথা বলছিলেন, এমন সময় হঠাৎ একটি পিস্তল বের করে তাকে দুইবার গুলি করেন। এরপর তিনি একটি অটোরিকশায় করে পালিয়ে যান। নিজের বাড়িতে পৌঁছে মানস নিজেকে শেষ করার আগে তার বোন তুলিকাকে গুলি করে হত্যা করে। জানা গিয়েছে, মানস এসবিআই ব্যাঙ্কের একজন কর্মচারী ছিলেন। তার বোন তুলিকা অবিবাহিত।

মানস কেন তার স্ত্রীকে হত্যা করেছে বা তাদের মধ্যে কী বিবাদ ছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এডিসিপি বলেন, "আমরা তদন্ত করছি। দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে গুলির খোল উদ্ধার করা হয়েছে। একটি ফরেনসিক দলও ঘটনাস্থলে রয়েছে। ব্যাঙ্ক ও আশেপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।"

মানস বাজপেয়ী গোমতি নগরের হুসদিয়া স্কোয়ারের কাছে তাঁর ব্যক্তিগত বাসভবনে থাকতেন। এটি তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি বলে জানা গিয়েছে। মানসের সঙ্গে দিব্যা মিশ্রের প্রায় 10 বছর আগে বিয়ে হয়েছিল। তাঁদের কোনও সন্তান ছিল না। মানসের বোন তুলিকা মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। তুলিকা অবিবাহিতা ছিলেন।

এদিকে, মানসের বলে দাবি করা একটি হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাস সামনে এসেছে। তাতে লেখা আছে, "আমি আমার স্ত্রী দিব্যা মিশ্রকে হত্যা করেছি। এরপর আমার বোনকে হত্যা করে নিজেকে গুলি করছি।" দিব্যার বোন প্রজ্ঞা এবং ভরত পুরো ঘটনাটি সম্পর্কে অবগত আছেন।

পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায় এক বছর ধরে বিবাদ চলছিল। তারা আলাদাভাবে থাকছিলেন। বৃহস্পতিবার বিকেলে মানস দিব্যাকে একটি তাঁর ব্যাঙ্কের বাইরে ডেকে এনে গুলি করেন। পুলিশ এখন সিসিটিভি ফুটেজ, মোবাইল ফোনের ডেটা, সোশ্যাল মিডিয়ার কার্যকলাপ এবং ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা প্রমাণের মাধ্যমে ঘটনার বিবরণ একত্রিত করছে।

মানস বাজপেয়ী নিজে এসবিআই ব্যাঙ্কে ফিল্ড অফিসার হিসেবে কাজ করতেন। তাঁর স্ত্রী দিব্যা মিশ্র আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের রিলেশনশিপ ম্যানেজার ছিলেন। প্রায় 10 বছর আগে তাঁদের বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু তাঁদের কোনও সন্তান ছিল না। মানসের পরিচিতরা জানান যে, তাঁরা ভাই-বোন দুজনেই খুব শান্ত ও ধীরস্থির প্রকৃতির ছিলেন। যখনই তাঁদের দেখা হতো, তাঁরা খুব ভালোভাবে কথা বলতেন। তাঁরা হঠাৎ এমনটা কেন করলেন, তা নিয়ে তাঁরা সকলেই হতবাক।

পুলিশ কমিশনার তরুণ বাবা সংবাদমাধ্যমকে জানান যে, রিলেশনশিপ ম্যানেজার দিব্যা মিশ্রকে একটি ব্যাংকের বাইরে হত্যা করা হয়েছে। তার স্বামী মানস বাজপেয়ী তাকে গুলি করে হত্যা করে। এরপর সে বাড়ি ফিরে নিজের বোন তুলিকাকে হত্যা করার পর নিজেকেও গুলি করে শেষ করে। এই ঘটনার আগে মানস তার হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাসে লিখেছিল, "আমি আমার স্ত্রী দিব্যা মিশ্রের ওপর বিরক্ত। সে আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। তাই আমি তাকে হত্যা করতে যাচ্ছি। তারপর আমার

বোনকে হত্যা করে নিজেকে শেষ করব।" যুগ্ম সিপি বাবলু কুমার জানিয়েছেন যে, কেন এই ঘটনাটি লক্ষ্যবস্তু করে ঘটানো হয়েছিল তা জানতে তদন্ত চলছে। পুরো ঘটনাটি দুপুর 12টা থেকে দেড়টার মধ্যে ঘটে।

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