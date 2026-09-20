রান্নার গ্যাসে ভর্তুকি ! অক্টোবরের শুরু থেকেই নয়া নিয়ম

রান্নার গ্যাসে ভর্তুকি ! অক্টোবরের শুরু থেকেই নয়া নিয়ম
Aadhaar biometric authentication: 89.9 শতাংশ উপভোক্তাই আধার তথ্য় যাচাই করে নিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক সূত্রে।
By PTI
Published : September 20, 2026 at 12:45 AM IST
নয়াদিল্লি, 20 সেপ্টেম্বর: বায়োমেট্রিকে আধার অথেন্টিকেশন ছাড়া রান্নার গ্যাসে ভর্তুকি পাওয়া যাবে না । অক্টোবর মাসের প্রথম দিন থেকেই চালু হচ্ছে এই ব্যবস্থা । শনিবার রাতে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, তারা চায় যে সমস্ত পরিবারের প্রয়োজন শুধু তাদের কাছেই যাক ভর্তুকিযুক্ত রান্নার গ্যাস। সেই কারণেই এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে ।
এখনও পর্যন্ত 89.9 শতাংশ উপভোক্তাই আধার তথ্য় যাচাই করে নিয়েছেন বলে খবর পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক সূত্রে। কিন্তু যাঁরা এখনও এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেননি তাঁরা আর ভর্তুকিযুক্ত গ্যাস পাবেন না । রান্নার গ্যাস যাতে কোনওভাবেই শিল্প বা বাণিজ্য়ে ব্য়বহৃত না হয় তা নিশ্চিত করতেই এই ব্যবস্থা । বাকি কয়েকটি দিনের মধ্য়ে এই যাচাইয়ের কাজ শেষ না করতে পারলে ভর্তুকি ছাড়া বাজারদরে রান্নার গ্যাস কিনতে হবে । কোনও গ্রাহক চাইলে গ্যাসের উপর থাকা ভর্তুকি নাও নিতে পারেন ।
কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, গ্রাহকদের বাড়িতে যখন রান্নার গ্যাস পৌঁছে যাবে তখনও যাচাইকরণ করে নেওয়া যাবে । তাছাড়া স্থানীয় ডিস্ট্রিবিউটারের কাছ থেকেও তথ্য যাচাই করা যাবে । মোবাইল অ্যাপের সাহায্যে এই কাজ করা যাবে।
কয়েক মাস আগে কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়ে দেয় জুন মাসের 30 তারিখের মধ্য়ে বায়োমেট্রিকে আধার অথেন্টিকেশনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে । একমাস বেড়ে সেই সময়সীমা হয় 31 জুলাই । এরপর 7, 15,23 এবং শেষমেশ 31 অগস্টের সময়সীমা ঠিক করে দেয় কেন্দ্রীয় সরকার । কিন্তু প্রতিবারই নানা কারণে সময় বাড়াতে হয়েছে । শেষমেশ 31 অগস্টের কথা বলা হলেও পরে তা আরও মাসখানেক বাড়িয়ে দেওয়া হয় ।
এদিকে, সম্প্রতি একধাক্কায় অনেকটা কমেছে বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম ৷ অগস্টে মাসের প্রথম দিন দিল্লিতে দাম কমে 202 টাকা ৷ কলকাতায় কমে 209 টাকা ৷ তখন থেকে কলকাতায় 19 কেজি বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম হয় 2 হাজার 872 টাকা 50 পয়সা ৷
সেদিন বাড়িতে ব্যবহার হওয়া রান্নার গ্যাসের দামে কোনও প্রভাব নেই ৷ সবমিলিয়ে বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম কমলেও তার সরাসরি প্রভাব এখনই পড়েনি না মধ্যবিত্তর উপর ৷ কেন্দ্রীয় সরকার আগেই জানিয়েছি উৎসবের মরশুমের আগে জ্বালানির দাম কমার বিশেষ কোনও আশা নেই ৷ এখন সেদিকেই তাকিয়ে সব মহল ৷