ডিসেম্বরের শুরুতেই সুখবর ! দাম কমল গ্যাসের, কতটা সস্তা সিলিন্ডার ?

বছর শেষে বড়সড় স্বস্তি! কলকাতা-সহ সারা দেশে কমল গ্য়াসের দাম। 1 ডিসেম্বর থেকেই এই দাম কমানো হয়েছে।

Published : December 1, 2025 at 1:25 PM IST

নয়াদিল্লি, 1 ডিসেম্বর: মাসের শুরুতেই সুখবর ৷ একধাক্কায় দাম কমল LPG গ্যাস সিলিন্ডারের ৷ কলকাতা-সহ সারা দেশে আজ অর্থাৎ সোমবার থেকেই নতুন দাম কার্যকর হয়েছে । ফলে কিছুটা হলেও স্বস্তি পাবেন সাধারণ মানুষ। তবে সব সিলিন্ডারের জন্য এই ব্যবস্থা কার্যকর নয়।

জানা গিয়েছে, গ্যাসের এই দাম কমানো হয়েছে 19 কেজি সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম কমেছে । সিলিন্ডার প্রতি LPG-এই গ্যাসের দাম কমানো হয়েছে প্রায় 10 থেকে 11 টাকা। যাতে সুবিধে পাবেন ছোট থেকে রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ীরা। তবে কোনও বদল হচ্ছে না 14.2 কেজির ঘরোয়া গ্যাস সিলিন্ডারের দামে।

ইন্ডিয়ান অয়েল কোম্পানির অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অনুযায়ী, 19 কেজির বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের নতুন দাম আপডেট করা হয়েছে । রাজধানী দিল্লি এবং শহর কলকাতায় 10 টাকা করে এই এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম কমানো হয়েছে ৷ আর মুম্বই ও চেন্নাইয়ে মেট্রো শহরে গ্যাসের দাম 11 টাকা করে কমেছে ৷ এর আগেও জনগণের সুবিধার কথা মাথায় রেখে গত সেপ্টেম্বর মাসে 19 কেজি এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম কমিয়েছিল দেশের তেল বিপণন সংস্থাগুলি। সেবার দাম 51.50 টাকা কমানো হয়েছিল ৷

দিল্লিতে 19 কেজি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম-গ্যাস সিলিন্ডারের দাম নয়া রেট অনুযায়ী দিল্লিবাসীকে 1,580 টাকা দিয়ে কিনতে হবে বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডার। আগে এর দাম ছিল 1,590.50 টাকা ৷ তেল কোম্পানিগুলি রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি ৷ আগে অর্থাৎ বর্তমান যা দাম তাই রয়েছে ৷

কলকাতায় 19 কেজি সিলিন্ডারের দাম- দিল্লির পাশাপাশি কলকাতাতেও বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম কমেছে 10 টাকা। ফলে নয়া রেট অনুযায়ী বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডার কিনতে কলকাতাবাসীর খরচ হবে 1,684 টাকা। যা আগে 1,694 টাকায় বিক্রি হত।

মুম্বইতে 19 কেজির সিলিন্ডার মিলবে 1,542 টাকার পরিবর্তে 1,531 ৷ চেন্নাইয়ে একই সিলিন্ডার এখন 1,739 টাকা দিয়ে আমজনতাকে কিনতে হবে। প্রসঙ্গত, গত 6 মাস ধরে রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের দামে কোনও বদল আসেনি। 14.2 কেজির এই গ্যাস সিলিন্ডারের দামে শেষ বদল এসেছিল এপ্রিল মাসে ৷ তারপর থেকে ঘরোয়া সিলিন্ডারের কোনও দাম বদল হয়নি ৷

উল্লেখ্য যে, সরকারি তেল কোম্পানিগুলি, ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন (IOC), ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (BPCL) এবং হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (HPCL), প্রতি মাসের প্রথম দিনে বিমান টারবাইন জ্বালানি (ATF) এবং LPG-এর দাম সংশোধন করে।

